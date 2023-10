Diablo 4 ou comment se mettre à dos tous les joueurs

Découvrez pourquoi Diablo 4 attire la foudre des joueurs et comment il risque de devenir le flop de l’année !

Chose promise, chose due ! Depuis sa sortie jusqu’à ce jour, Diablo 4 a suscité des réactions mitigées auprès des joueurs. Si certains avaient déjà exprimé leur déception après la sortie de Diablo Immortal, un autre jeu de la franchise, il faut croire qu’avec la sortie de Diablo 4 rien n’a changé. En effet, les critiques négatives concernant certains aspects du jeu ont créé des tensions entre les joueurs et les développeurs. Pourquoi un tel acharnement ? La réponse dans ce qui suit !

Une opinion à l’unanimité ou presque…

Il est important de noter que les opinions des joueurs peuvent varier et que certains peuvent avoir une expérience positive avec Diablo 4. Le jeu propose du contenu gratuit pour tous les joueurs, et des campagnes spéciales ont été organisées pour offrir des récompenses aux joueurs via Twitch Drops.

Les développeurs ont également pris en compte les retours des joueurs et ont apporté des améliorations au jeu pour répondre à certaines préoccupations. Malgré les bonnes volontés, cela reste insuffisant.

Il faut croire que Diablo 4 est passé de l’image d’un RPG d’action des temps modernes à une représentation problématique ! Cela concerne entre autre les jeux en ligne et leur contenu post-lancement. Quoi qu’il en soit, certains fans de la franchise demeurent fidèles à l’aspect adopté dans le jeu.

Pourquoi Diablo 4 a été mal perçu par les joueurs ?

L’un des principaux problèmes de Diablo 4, après un lancement initialement réussi, est que son modèle saisonnier n’a pas réussi à reconquérir les joueurs avec Season of the Malignant. Outre cela, Blizzard n’a pas apporté les changements les plus nécessaires au jeu et qu’il a doublé le tout en réduisant la plupart des classes à néant. Les gamers ont espéré une saison 2 beaucoup plus prometteuse. Pourtant, le jeu est loin d’être sorti d’affaire, d’autant plus qu’il réitère une tendance ennuyeuse surtout pour les titres dédiés au PC.

Lorsque Diablo 4 a été lancé, on pensait déjà qu’il arrivera sur PC sous la forme d’un Battle.net habituel. A noter que cette forme est utilisée pour tous les jeux Blizzard, et c’est ce qui s’est passé. Sauf que, presque tous les joueurs ne portent pas dans leur cœur Battle.net ! Cela n’est autre qu’une étape supplémentaire avant d’entrer dans le vif du jeu, ou pire encore, une étape ennuyeuse.

En effet, de nombreux jeux disposent déjà leur propre lanceur. Cependant, les joueurs préfèrent souvent que tous les titres auxquels ils jouent soient sur la même plateforme ou le même lanceur. Cela est le cas pour Steam et Epic Games. Cela permet entre autres de rendre le processus beaucoup plus fluide.

Diablo 4 : l’arrivée sur Steam, une bonne nouvelle pour les joueurs ?

Après une sortie ratée sur Battle.net, il faut croire que Blizzard avait prévu un plan B. L’objectif c’est de permettre à Diablo 4 d’être bien reçu par les joueurs. En effet, le jeu sera disponible sur Steam à partir du 17 octobre prochain, une bonne nouvelle pour les fans de RPG. Comme Diablo 4 fait partie des gros titres attendus en 2023, l’éditeur n’aura pas raté cette occasion pour se rattraper.

Il faut croire que la sortie prochaine sur Steam pourra pousser les joueurs à découvrir le gameplay classique de Diablo 4. Le jeu nous ouvre la porte vers un monde ouvert et des options de personnalisation des personnages. Les joueurs espèrent également que Blizzard apporte certaines rectifications au niveau du système de Battle Pass. Ce dernier limite en effet à l’accès à certaines fonctionnalités. On reste attentif à la suite de cette sortie si elle sera à la hauteur des attentes ou non !