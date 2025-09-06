Dexter Resurrection : explication de la fin sanglante et du destin de Dexter Morgan

Attention, spoilers sanglants ! La série Dexter: Resurrection s’achève sur une fin aussi brutale que prévisible. Notre tueur préféré s’en sort une fois de plus, après avoir offert à Prater une mort… bien méritée ? Voyons cela de plus près.

Voyez vous le rapport entre un coffre fort, un pied de porc et un yacht de luxe? Eh bien, la série Dexter vogue vers de nouvelles cibles. Par contre, la conclusion est presque minimaliste pour un scénario qui est pourtant fidèle à l’esprit dark et impertinent de la première heure !

Dexter : Resurrection s’offre une fin à son image

Ceux qui espéraient une fin pleine de rebondissements dans « And Justice For All… », le dernier épisode de Dexter: Resurrection, risquent d’être un peu déçus. Mais force est de reconnaître que ce final assume parfaitement son titre. Après les retournements spectaculaires, comme la révélation des jumeaux Gemini. Puis, il y a eu la mort de personnages iconiques, place à l’essentiel.

Un final minimaliste, mais assumé

On pourrait reprocher à Dexter Resurrection son manque d’ambition car à la fin, l’action se déroule essentiellement dans deux pièces. Mais cette saison spin-off visait à le reconcilier avec lui-même, le final acte consiste donc à accepter qui il est sans remords, et sans faux-semblants.

Piégé, mais jamais à court d’idée

L’épisode de fin s’ouvre donc sur Dexter enfermé dans le coffre de Prater au côté du corps de Batista. Si Charley, la fidèle assistante, panique face au meurtre d’un policier, Prater jubile après son premier meurtre.

Pourtant le plan de celui qui fut Tyrion Lannister était simple à comprendre. Il voulait laisser Dexter mourir de déshydratation, sous la surveillance de Charley. Un plan de milliardaire arrogant, habitué à ce qu’on obéisse sans discuter. Mais Dexter, lui, ne baisse pas les bras. Il utilise le téléphone de Batista pour appeler Harrison à la rescousse.

Harrison à la rescousse, mode espion

Alors qu’Harrison est en pleine séance intime avec Gigi (au revoir Elsa, sans autre explication), il répond à l’appel de son père et se transforme en agent infiltré. Grâce à son job de serveur lors du gala organisé par Prater, il parvient à parvenir jusqu’à Dexter en ayant ses AirPod aux oreilles.

Pendant que Prater sert des mains à son gala, Dexter arrive à s’échapper donc réussi a évité policiers et invités tout en se faufilant. Cette scène est sans doute l’une des plus haletante, tendue de la série. Elle mêle ingéniosité technicité et suspense au maximal.

Chantage et retournements de situation

Au moment où Harrison tentait de crocheter la serrure pour arriver jusqu’à Dexter, Charley le surprend et le menace avec une arme. Mais Dexter a plus d’un tour dans son sac. En fouillant le coffre de Prater, il a découvert des preuves compromettantes notamment sur le faux suicide de Mia.

Grâce à elles, il propose donc un marché à Charley. C’est le fait d’échanger ces preuves contre leur liberté. Sauf que Charley refuse de libérer Dexter, mais accepte de laisser Harrison partir, par gratitude pour avoir épargné sa mère. Elle promet cependant de traquer et tuer Harrison si Dexter s’échappe.

La grande évasion façon Morgan

Une fois Charley partie, Dexter et Harrison ignorent allègrement la menace et se concentrent sur l’ouverture du coffre. Ensuite, le suspense est brillamment mené. Il y a le téléphone qui meurt, le code à saisir une seule fois, l’hésitation de dernière minute… Le code s’avère être le numéro de prisonnier du meurtrier des parents de Prater. La porte s’ouvre : père et fils sont réunis, mais pas pour longtemps.

Dernier meutre et conclusion en beauté

Dexter oublie l’empreinte de Red Schmidt dans le coffre et doit y retourner, laissant Harrison sortir seul. Mais est-ce une erreur fatale ? Eh bien oui puisque Prater intercepte Harrison et appelle Dexter pour qu’il remonte.

Grâce au « cadeau » de protection offert plus tôt par Dexter, toujours dans sa poche malgré plusieurs changements de vêtements, magie scénaristique assumée, ils maîtrisent Prater. Dexter lui offre alors une mort ritualisée: façon Bay Harbor Butcher, sans slide de sang cette fois.

Puis, après avoir nettoyé la scène, Dexter déclenche volontairement l’alarme. Par la suite, il utilise le pouce coupé de Prater pour s’échapper. Claudette découvre alors le cadavre de Batista et les preuves accablantes contre Prater pour enfin identifier le New York Ripper.

Mais Dexter, lui, prend le large sur le yacht de Prater. Il a des sacs pleins de morceaux du milliardaire et des dossiers de serial killers à traquer. Heureux, entouré de Harrison et de sa nouvelle famille, il assume pleinement qui il est : un tueur… et ça lui va très bien!

