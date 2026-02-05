La technologie Devialet dans un écrin inédit

Le français Devialet dévoile deux nouveautés audio. Innovation sonore et raffinement esthétique les définnisent bien : de nouveaux coloris pour ses écouteurs Gemini II et une enceinte en collaboration avec FENDI.

La marque française Devialet mêle innovation sonore et esthétisme raffiné dans deux créations audacieuses. D’un côté, les écouteurs Gemini II s’offrent une touche de nouveauté avec Light Pearl et Deep Forest. De l’autre, l’enceinte portable Devialet Mania se réinvente avec FENDI dans une édition Black & Grey. Deux façons de redéfinir l’expérience audio nomade.

Gemini II : l’immersion sonore dans un nouvel écrin

Devialet étoffe sa gamme d’écouteurs sans fil Gemini II avec deux nouvelles teintes : Light Pearl et Deep Forest. Enrichis de quinze années de recherche acoustique, ces modèles conservent leur ADN technologique et réinventent visuellement. Light Pearl, blanc mat inspiré de la céramique, se veut doux et lumineux. Deep Forest joue la carte de la profondeur organique avec ses nuances vertes.

Ces teintes inédites accompagnent une expérience d’écoute haut de gamme avec une réduction adaptative du bruit grâce à la technologie maison Devialet ANC™. Tout y est : détection vocale par capteurs osseux, et confort optimisé par quatre tailles d’embouts. La qualité sonore, fidèle à la signature Devialet, reste au cœur de l’objet. La connectivité Bluetooth 5.2 multipoint, la personnalisation des commandes tactiles et une autonomie de 22 heures viennent parfaire l’ensemble.

Une enceinte d’exception signée FENDI x Devialet

Dans un tout autre registre, mais avec le même souci de l’excellence, Devialet poursuit son partenariat avec la maison FENDI. Ensemble, ils dévoilent une nouvelle édition de l’enceinte portable haute fidélité Devialet Mania, habillée pour l’occasion d’un noir et gris iconiques. Le monogramme FF bicolore s’invite sur le tissu acoustique, tandis que le cerclage métallisé et la poignée anthracite accentuent son allure urbaine.

Au-delà du design, la Devialet Mania Black & Grey concentre tout le savoir-faire sonore de la marque : diffusion à 360°, calibration acoustique intelligente via quatre micros intégrés, restitution sonore dynamique grâce à l’algorithme ASC. Cette architecture immersive s’accompagne d’une autonomie de dix heures et d’une compatibilité IPX4, pour une écoute prolongée en toutes circonstances.

L’alliage du son et du style

Entre innovation technologique et esthétique de luxe, Devialet confirme sa volonté de faire dialoguer art et ingénierie. Les Gemini II, avec leurs nouvelles finitions, et la Devialet Mania en collaboration avec FENDI, incarnent une même vision : proposer des expériences audio aussi exigeantes pour l’oreille que pour l’œil. Loin des compromis, ces créations s’inscrivent dans un art de vivre mobile, précis et résolument contemporain.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

