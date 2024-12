Détecteur d’intrusion solaire : découvrez Solar Guard

in

Le détecteur d’intrusion solaire nommé Solar Guard, conçu par Avidsen, permet la protection des espaces extérieurs sans dépendre d’une alimentation électrique. L’appareil offre une installation simple, une autonomie complète et une dissuasion efficace. Je constate qu’il surveille jusqu’à 12 mètres, s’adapte aux conditions climatiques et s’intègre discrètement. Son fonctionnement solaire garantit une sécurité proactive, accessible et intuitive, réellement, en toutes circonstances.

Un dispositif sans contraintes électriques

J’ai constaté que Solar Guard ne requiert aucune source électrique externe. Son panneau solaire intégré lui offre une autonomie totale. Il fonctionne sans câble, sans prise de courant. Cette absence de branchement simplifie l’installation. Je comprends que l’utilisateur fixe l’appareil dans la zone à protéger, puis le laisse opérer. Il couvre un périmètre de plus de 12 mètres, sous un angle de 110°. Je réalise qu’il détecte les déplacements suspects. L’énergie solaire lui permet de fonctionner de jour comme de nuit. J’ai noté que la période hivernale ne limite pas ses capacités.

Il ne craint pas le froid ni la chaleur. Il opère dans une fourchette de -10°C à +55°C. Cette amplitude thermique garantit une efficacité en toutes saisons. Je vois une solution pensée pour une utilisation pérenne. L’autonomie solaire rend l’appareil indépendant. Cela évite des travaux complexes et réduit les contraintes. Cette approche s’avère adaptée aux maisons isolées, jardins, cours ou terrains sans électricité à proximité.

Une détection précise et dissuasive

Je découvre que Solar Guard embarque un détecteur infrarouge. Ce capteur identifie les intrusions avec précision. En cas de passage douteux, l’alarme se déclenche. Une sirène de 110 dB retentit. Un flash LED se manifeste également. Cette combinaison sonore et visuelle vise à surprendre et à dissuader. Je pense que la présence d’un tel système peut décourager les tentatives d’intrusion. L’intérêt réside dans le fait de prévenir avant toute effraction. Je lis que l’appareil s’active et se désactive grâce aux télécommandes fournies. Celles-ci permettent d’ajuster la sensibilité de détection. Certaines conditions exigent parfois une réaction plus rapide, d’autres moins. Il existe un mode silencieux pour éviter les nuisances excessives. Je crois que cette flexibilité d’usage correspond aux besoins réels. Le propriétaire maîtrise le fonctionnement selon le contexte. Cette adaptabilité renforce la pertinence du dispositif.

Une intégration harmonieuse et adaptée

Je remarque que le design de Solar Guard reste discret. Il ne défigure pas la façade ou le jardin. La certification IP53 assure une résistance aux intempéries. Je constate que la pluie, la poussière ou le vent ne compromettent pas sa fiabilité. L’appareil peut rester en place en permanence. Il s’efface visuellement et demeure opérationnel. Cette neutralité esthétique me paraît utile. L’utilisateur n’a pas besoin de cacher le dispositif. Il peut le placer à hauteur adéquate, dans un endroit stratégique. Je sais qu’un extérieur stable et serein rassure les occupants. Solar Guard se vend dès maintenant à un prix conseillé de 54,90 € TTC chez différents revendeurs, dont Maisonic.com.

Ce tarif résulte d’une indication donnée par le fabricant. Le distributeur fixe le prix final. Je pense que cet ordre de grandeur rend la solution accessible. La simplicité de mise en œuvre, la robustesse et l’autonomie du système donnent une réponse concrète aux besoins de sécurité extérieure. Je constate que Solar Guard apporte une protection durable sans imposer des contraintes techniques. Son fonctionnement sans fil, son autonomie solaire et sa réactivité en font un allié fiable. Cela représente une alternative aux systèmes filaires. L’utilisateur gagne en indépendance, réduit les coûts d’installation et profite d’un gardiennage actif, prêt à alerter face aux menaces potentielles.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



