Destination finale : Bloodlines, le film nous prépare la mort à chaque tournant

La saga Destination Finale fait son grand retour avec le sixième film Bloodlines et une pluie de morts est au rendez-vous !

Destination Finale revient en force avec le film Bloodlines, le sixième volet qu’on attendait tous. Avec Zach Lipovsky et Adam Stein à la réalisation, ce nouveau chapitre annonce un festival de morts aussi imprévisibles que terrifiantes. Les fans de la première heure vont être ravis, car Bloodlines sera comme un retour aux sources… avec quelques surprises de taille.

Une prémonition meurtrière et un changement d’époque

Dès les premières minutes, le film annonce la couleur avec une scène de prémonition se déroulant en 1969. Fidèle à la tradition de la franchise, cette séquence d’ouverture de Destination Finale : Bloodlines est marquée par un enchaînement de morts brutales. Cette fois, le scénario innove cependant. Il projette le spectateur hors de cette vision… par les yeux d’un personnage différent dans le présent ! Selon le Lipovsky, ce twist va « jeter les fans dans la confusion » et les obliger à rester constamment sur leurs gardes.

Ce jeu de temporalité s’ajoute à un autre changement majeur : la manière dont on choisit les victimes. Le film Destination Finale : Bloodlines casse les codes habituels en rendant la prédiction des prochaines morts presque impossible. Comme l’explique Lipovsky, « on pense que ce sera une personne, mais non, c’est quelqu’un d’autre« . De quoi maintenir un niveau de tension maximal tout au long du récit. C’est bel et bien un des films à ne pas rater en mai 2025 !

Un retour aux racines dans Destination Finale : Bloodlines

Bloodlines nous replonge dans l’essence même de la saga : la lutte désespérée contre un destin inévitable. L’histoire suit Stefanie, une étudiante hantée par des cauchemars violents, qui retourne dans sa ville natale. Son objectif principal dans Destination Finale : Bloodlines est de briser la malédiction qui pèse sur sa famille. Face à une Mort plus malicieuse que jamais, la jeune femme devra démêler les secrets du passé pour espérer échapper à l’inévitable.

D’après le réalisateur, les fans peuvent s’attendre à « beaucoup de morts ». On aura également droit à des mises en scène toujours plus inventives et choquantes. Ajoutez à cela le dernier rôle marquant de Tony Todd. Il incarnera effectivement William Bludworth dans Destination Finale : Bloodlines. Vous obtenez ainsi un film qui a tout pour faire frissonner toute une nouvelle génération de spectateurs.

Premières images du regretté Tony Todd dans Destination Finale Bloodlines.



L’acteur, qui a joué dans Destination Finale, Destination Finale 2, Destination Finale 3 et Destination Finale 5, revient dans la franchise pour son dernier rôle à l’écran.#DestinationFinaleBloodlines… pic.twitter.com/GFZFCSZqHW — Warner Bros France (@warnerbrosfr) March 26, 2025

