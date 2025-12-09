Qui a tué le mari de Yun Su ? Décryptage de la fin de  » Le Prix des aveux  » sur Netflix

Glamour, trahisons et meurtre mystérieux : la série coréenne « Le Prix des aveux » diffusée sur Netflix a refermé ses portes sur un final aussi élégant que tordu. Alors que la poussière retombe sur le luxe et les mensonges, une question brûle les lèvres des spectateurs : qui a vraiment tué le mari de l’ambitieuse Yun Su ?

Entre fausses confessions et vraies révélations, nous avons passé le dénouement au crible pour démêler le vrai du faux. Préparez-vous à percer le secret ultime.

Le Prix des aveux : un thriller coréen aux retournements diaboliques

Réalisée par Lee Jung-hyo, la série mystère coréenne de Netflix Le Prix des Aveux (originalement Jabaegui Daega) tisse la destinée de deux étrangères dans une saga sombre où crime et châtiment s’entremêlent de façon perverse. L’histoire bascule lorsque le mari d’An Yun-su, Ki-dae, est retrouvé assassiné dans son atelier d’art. Toutes les preuves pointent vers elle, et malgré ses protestations d’innocence, elle est emprisonnée.

Derrière les barreaux, sa rencontre fortuite avec une tueuse, Mo Eun, va changer son destin. Cette dernière a une proposition glaçante : elle endossera le meurtre de Ki-dae si Yun-su accepte de terminer son « travail » en commettant un ultime assassinat. Piégée, Yun-su plonge dans les ténèbres.

Un pacte avec le diable en prison

L’intrigue de cette série Netflix débute sur les images idylliques du mariage d’An Yun-su et Lee Ki-dae, avant de basculer dans l’horreur : Ki-dae agonise dans les bras de son épouse. Les enquêteurs découvrent rapidement son infidélité, faisant de Yun-su la suspecte idéale. Le procureur Baek Dong-hun, convaincu de sa culpabilité, la fait incarcérer. Son cas attire l’attention de Mo Eun, une tueuse qui vient d’empoisonner un couple de dentistes.

Arrêtée sans résistance, elle manigance pour être placée en isolement à côté de Yun-su. À travers le mur de leurs cellules, elle expose son marché : elle avouera le meurtre de Ki-dae en échange de la vie de Se-hun, le fils adolescent des dentistes. Pour Yun-su, c’est l’unique planche de salut, à condition de trouver le véritable assassin de son mari.

Quand l’échappatoire se transforme en piège

Yun-su localise Se-hun mais, au dernier moment, renonce à le tuer et le somme de disparaître. La machination tourne au cauchemar lorsque l’adolescent est retrouvé mort peu après, et que toutes les preuves l’accusent à nouveau. Devenue fugitive, elle échappe de justesse à la police tandis que le procureur Dong-hun, sentant l’affaire lui échapper, découvre des indices troublants de manipulations. Acculée, Yun-su passe à l’offensive en diffusant une fausse confession publique, espérant provoquer les vrais coupables.

Sa stratégie la conduit droit dans le piège du grand-père de Se-hun, Dong-uk, qui cherche des réponses par la force. Sauvée in extremis par Mo Eun, désormais évadée, Yun-su se retrouve au cœur d’une course contre la montre où elle, Mo Eun et le procureur Dong-hun traquent chacun de leur côté la vérité, convergeant vers un affrontement final explosif.

Révélation finale : la coupable était sous nos yeux

Le dénouement lève enfin le voile sur l’assassin de Ki-dae : il s’agit de Choi Su-yeon, l’épouse du propre avocat de Mo Eun, Jin Young-in. La révélation est subtile. Su-yeon, violoncelliste, a croisé Ki-dae par le biais du monde de l’art. Ce dernier, professeur à l’université Hongseo, avait authentifié un tableau qu’elle avait donné comme un plagiat, déclenchant une querelle acharnée.

Le jour du meurtre, Su-yeon et son mari ont confronté Ki-dae dans son studio. Après un refus catégorique de s’excuser, Su-yeon, dans un accès de rage, l’a frappé avec une bouteille avant de l’achever avec un couteau de sculpture. Son mari a ensuite maquillé la scène et planté de fausses preuves. Cette scène, présentée comme la reconstruction du procureur Dong-hun, confirme les indices disséminés dans la série, notamment le mystérieux stalker encapuchonné croisé par Yun-su, qui n’était autre que Su-yeon fuyant les lieux.

Le double jeu meurtrier de l’avocat

Le second mystère, le meurtre de l’adolescent Se-hun, trouve aussi sa résolution. Le coupable est Jin Young-in, l’avocat. Peu après que Yun-su ait épargné le jeune homme, il l’a traqué et tué, filmant la scène avec la caméra de sécurité de la maison. Il a ensuite savamment recadrer la vidéo pour y faire apparaître Yun-su comme la meurtrière, avant de dissimuler le corps.

Son implication dans le meurtre de Ki-dae explique sa défense intéressée de Mo Eun : en tant qu’avocate, il avait accès à toutes les communications entre les deux femmes et a devancé leur plan pour mieux les piéger toutes les deux. Sa stratégie vise à éliminer tous les témoins gênants, mais il sous-estime la solidarité naissante entre Yun-su et Mo Eun.

La vengeance d’une sœur : le passé tragique de Mo Eun

La motivation de Mo Eun, qui semblait être une tueuse psychopathe, plonge en réalité dans un drame familial. Son vrai nom est Kang So-hae. Sa sœur, So-mang, a été violée par Se-hun, qui a filmé l’agression et diffusé la vidéo en ligne. Libéré après une simple mise à l’épreuve, Se-hun a causé le suicide de So-mang et de leur père. So-hae, alors médecin en Thaïlande et coincée par une quarantaine COVID, n’a pu intervenir.

Rongée par la culpabilité, elle a juré de se venger. Après avoir échangé son identité avec une amie décédée, elle est retournée en Corée pour infiltrer la famille de Se-hun durant six mois, préparant sa vengeance minutieuse.

Un sacrifice ultime et une liberté chèrement acquise

Lors de l’ultime confrontation dans l’atelier, Young-in, acculé, tente de tuer Yun-su et Mo Eun. Dans un geste d’un courage insensé, Mo Eun se jette sur le couteau qu’il lui tient, le désarme et le transperce en retour, le tuant sur le coup. Grièvement blessée, elle meurt dans les bras de Yun-su, son sacrifice lui offrant une chance de rédemption et à Yun-su un avenir.

Au terme de cette tempête judiciaire, toutes les charges contre Yun-su sont abandonnées. En raison de sa tentative avortée sur Se-hun, elle écope d’une peine légère avec sursis. Libérée, elle honore la mémoire de Mo Eun en se rendant en Thaïlande, déposant sa montre à l’endroit même où leur amitié tragique a trouvé son origine, concluant ainsi l’histoire de deux âmes brisées ayant trouvé, l’une dans la mort, l’autre dans la survie, un improbable chemin vers la lumière.

