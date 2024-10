Découvrez les accessoires Tech Barbie x Casetify : êtes-vous prêts à craquer ?

Fêtant ses 65 ans cette année, Barbie s’associe à CASETiFY, une marque renommée d’accessoires technologiques. Ensemble, ils ont lancé une collection en édition limitée qui marie mode et fonctionnalité. Explorons cette collaboration iconique et découvrons les différents accessoires Tech Barbie !

Que nous propose cette collaboration inédite ?

Cette nouvelle collection arrive à point nommé. Elle capitalise effectivement le grand retour de la célèbre poupée sur la scène culturelle. Ce qu’elle nous offre, ce sont des accessoires technologiques qui célèbrent l’esprit libre et l’ambition de Barbie. On retrouve des pièces variées comme la coque en forme de sac à main et une sangle qui est destinée aux smartphones. Les couleurs vives et la possibilité de personnalisation visent à séduire aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus.

La collaboration de Barbie et CASETiFY vous donne accès à une gamme variée d’accessoires Tech. Cela inclut des coques pour MacBook, des protections pour AirPods, des étuis pour iPads ou encore des bracelets pour Apple Watch. Chaque détail permet à chacun d’exprimer sa propre personnalité, avec des options MagSafe disponibles.

Où peut-on se procurer ces accessoires Tech Barbie ?

Barbie et la société CASETiFY ont lancé cette collection le 9 octobre. Vous pouvez y accéder en ligne en vous rendant sur le site CASETiFY.com ou en utilisant l’application CASETiFY Co-Lab. Sinon, rendez-vous dans les magasins CASETiFY Studio pour faire vos emplettes.

Par ailleurs, les accessoires de cette collection sont aussi attrayants qu’accessibles. De fait, leurs prix oscillent entre 37,99 et 114,99 euros. La palette de couleurs emblématique de Barbie, mêlant rose et bleu, insuffle une touche féminine et audacieuse à chaque design.

Que vous soyez un ancien fan ou un néophyte, vous avez tout intérêt à explorer l’univers de Barbie avec ces accessoires Tech. Bien plus que des objets lambda, ces pièces de collection vous procureront de l’élégance tout en gardant un maximum de fonctionnalité. En même temps, vous aurez la possibilité d’affirmer votre style.

