Ces vieux jeux vidéo en cartouche valent aussi cher qu’une voiture. En avez-vous un ?

Attention, vos greniers regorgent peut-être de trésors ! Loin d’être de simples reliques, certains vieux jeux vidéo en cartouches valent désormais aussi cher qu’une voiture, dépassant allègrement leur prix d’origine, ce sont des trésors.

Un exemplaire scellé de Super Mario 64 s’est envolé à plus de 1,5 million de dollars. Alors, avant de trier vos affaires, vérifiez bien vos classiques : votre Stadium Events ou votre Zelda dorment-ils sur un pactole ? La chasse aux pixels est ouverte !

Air Raid – Atari 2600

Fourchette de prix : 2 580 € – 28 380 €

Ah, l’Atari 2600 est le grand-père du jeu vidéo rétro. C’est étrange de penser que l’un des jeux les plus rares qui soit est pour un système aux capacités graphiques limitées. Considéré comme le Saint Graal des jeux Atari 2600, Air Raid se joue de manière similaire à Missile Command.

Les joueurs essayent de protéger Manhattan d’une invasion alien. Le jeu a été publié par Men-A-Vision et fut le seul jeu qu’ils ont sorti. Cela, bien sûr, ajoute à sa valeur, car il a eu une distribution extrêmement limitée. Il n’y a environ que 12 exemplaires connus à ce jour.

Contrairement aux autres jeux Atari 2600, la cartouche d’Air Raid est connue pour avoir une poignée bleue en forme de T. La cartouche seule se vend habituellement autour de 2 580 € (3 000$). Bien que ce soit beaucoup d’argent à débourser pour ce que beaucoup pourraient considérer comme un morceau de plastique, un exemplaire avec la boîte d’origine se vend pour la somme faramineuse de 28 380 € (33 000$). Pouvez-vous imaginer payer autant pour des jeux vidéo rétro ?

The Flintstones: Surprise at Dinosaur Peak – NES

Fourchette de prix : 688 € – 1 118 €

Qui n’aime pas les habitants farfelus de Bedrock et la famille Pierrafeu ? Même si leur popularité a pu décliner au fil des ans, l’un de leurs jeux NES classiques de cette série vaut encore quelques sous aujourd’hui.

Alors que l’ère de la NES touchait à sa fin, de plus en plus d’éditeurs ont sorti bon nombre de leurs jeux exclusivement auprès des sociétés de location de jeux. Et c’est ce que Taito a fait avec le jeu The Flintstones: Surprise at Dinosaur Peak. Ils ne l’ont sorti qu’à la location dans les magasins Blockbuster.

Bien sûr, cela a rendu le jeu encore plus attrayant pour les collectionneurs potentiels. Il n’a eu qu’un tirage très limité. Et cela, couplé au fait que les exemplaires de location de jeux ne sont pas réputés être en très bon état, signifie que ce jeu est devenu une trouvaille très rare. Les exemplaires complets avec boîte atteignant les prix les plus élevés.

DuckTales 2 – NES

Fourchette de prix : 155 € – 516 €

Ensuite, la sortie relativement tardive de DuckTales 2 sur NES en a fait une certaine rareté. C’est un jeu très recherché par les fans du jeu rétro. Bien que la suite suive la même formule que l’original, avec quelques ajustements, beaucoup l’ont trouvé un peu court. Peut-être que le nouveau dessin animé DuckTales affectera aussi la valeur de ce jeu déjà rare.

Outback Joey – Sega Genesis

Fourchette de prix : 1 720 € – 6 020 €

Par la suite, Sega a sorti un jeu qui utilisait un accessoire de rythme cardiaque pour jouer.

Cela a donné Outback Joey. Il utilisait un capteur de rythme cardiaque, qui surveillait les battements du joueur. Plus le rythme cardiaque du joueur augmentait, plus le personnage éponyme du jeu, Joey, se déplaçait vite à l’écran. Donc, au lieu de vous prélasser paresseusement sur votre canapé en vous relaxant avec un jeu de Sonic, Outback Joey voulait que vous vous bougiez et fassiez un peu d’exercice.

Maintenant, bien que l’approche plus axée sur le fitness ait fini par rapporter des millions à Nintendo avec la Wii, seules environ 1000 unités d’Outback Joey auraient été produit. Le jeu a été édité en Amérique du Nord et vendu avec le capteur cardiaque Personal Trainer. Si vous avez envie de faire du jeu old-school et de vous exercer en même temps, alors ce jeu est peut-être fait pour vous (si vous avez aussi la somme d’argent pour l’acheter).

Red Sea Crossing – Atari 2600

Fourchette de prix : 8 600 € – 11 180 €

Sinon, croyez-le ou non, il fut un temps où les jeux à thème biblique imprégnaient chaque console de jeu sur le marché. Le plus recherché de ces jeux est Red Sea Crossing. Ce jeu vous met dans la peau de Moïse alors qu’il tente de traverser la mer Rouge en esquivant toutes sortes de créatures aquatiques et une flèche occasionnelle.

Le jeu était à l’origine considéré comme un canular. Mais le programmeur Steve Schustack a confirmé que le jeu existait bel et bien et n’était commercialisé que dans des publications religieuses. Selon certaines de ces publicités dans les magazines, le jeu serait vendu avec une cassette audio et un livre de coloriage. Puis, il y a eu environ 500 copies du jeu. Red Sea Crossing se vend maintenant pour une jolie somme. Qui aurait cru qu’un jeu basé sur Moïse serait si recherché ?

Tetris – Sega Genesis/Megadrive

Fourchette de prix : 13 760 € – 21 500 €

Ensuite, voir Tetris sur une liste de jeux rares, c’est super. Eh bien, grâce à certains litiges juridiques entre Nintendo et Sega, la version Genesis/Megadrive du jeu est en fait une trouvaille très rare.

Nintendo détenait à l’origine les droits exclusifs sur Tetris, et bien qu’une version Sega Genesis/Megadrive ait été développée et même fabriquée, elle n’est jamais arrivée sur les étagères de nos magasins.

Actuellement, on spécule qu’il n’y a qu’environ 5 à 8 copies du jeu en circulation. Beaucoup attribuent cela à des ouvriers qui ont sorti des copies du jeu en contrebande avant qu’elles ne soient détruites avec le reste.

Mais ce jeu Tetris atteint son paroxysme lorsqu’une copie signée (par le créateur Alexey Pajitnov) du portage Sega Genesis/Megadrive a été mise aux enchères il y a quelques années. La à prix était de 860 000 € (1 million de dollars). De toutes les versions de Tetris, celle-ci est sans aucun doute la plus précieuse.

Birthday Mania – Atari 2600

Fourchette de prix : Aucune copie n’a encore été vendue à ce jour (une offre de 5 590 € a été faite)

Pour suivre, Birthday Mania était un jeu que l’on pouvait commander comme cadeau pour quelqu’un de spécial. En gros, les développeurs ajoutaient le nom de la personne chanceuse sur l’écran-titre. En bonus supplémentaire, il y avait un emplacement pour écrire à cette personne un petit message de félicitations.

Lorsque le jeu démarrait, il affichait le nom de la personne dont c’était l’anniversaire suivi des mots « Happy Birthday to vous », et une version chiptune de la chanson Happy Birthday jouait. La plupart des jeux sur la cartouche étaient des mini-jeux courts inspirés des anniversaires.

En théorie, c’était le cadeau d’anniversaire parfait. Mais apparemment, acheter à quelqu’un un jeu personnalisé n’a pas décollé comme prévu. Les collectionneurs ne connaissent à ce jour que deux cartouches. Personne n’a encore vendu de copie du jeu. Une offre a été faite à 5 590 € (6 500$). Donc, ce vieux jeux vidéo en cartouche est incroyablement rare et cher.

Nintendo World Championships 1990 – NES

Fourchette de prix : 17 200 € – 21 500 €

Puis, il y a des années, Nintendo a décidé en 1990 d’organiser un tournoi World Championship qui s’étendait sur 29 villes aux États-Unis. Les concurrents jouaient des versions spéciales personnalisées de jeux tels que Super Mario Bros, Tetris et Rad Racer avec pour objectif d’accumuler le score le plus élevé sur les trois jeux. Il y a eu 90 de ces cartouches grises Nintendo World Championship 1990 utilisées pendant le tournoi.

Puis, elles ont été données aux concurrents chanceux. Bien que les cartouches grises soient très recherchées par beaucoup de collectionneurs, ce sont les versions données comme prix dans un concours organisé par le magazine Nintendo Power, qui sont considérées comme les plus rares. Seules 26 ont été distribuées comme prix.

Stadium Events – NES

Fourchette de prix : 22 360 € – 34 400 €

Continuons avec le très rare Stadium Events sur NES. Les développeurs ont conçu ce jeu pour l’utiliser avec le tapis Family Fun Fitness, le précurseur du tapis DDR et de la Wii Balance Board.

Le jeu consistait en deux épreuves de piste et deux épreuves de saut. Il faut faire un 100 mètres, 110 mètres haies, saut en longueur et triple saut.

Ce qui rend le jeu si précieux, c’est qu’après sa sortie initiale, Nintendo a décidé de le retirer du marché nord-américain et de le ressortir sous le titre World Class Track Meet. Nintendo a fait tout cela après avoir acheté les droits du jeu et du tapis à Bandai. Bien sûr, cela signifie qu’il n’y a que quelques copies du titre tiers original sur le marché.

Gamma Attack – Atari 2600

Fourchette de prix : Inconnue (estimée à 17 200 € – 43 000 €)

Enfin, le jeu Atari 2600 met en scène des tanks, des OVNIs et certains des effets sonores les plus grinçants jamais entendus par l’oreille humaine. Serait-ce le plus vieux jeu vidéo en cartouche le plus cher au monde ? Peut-être. Il n’en existe qu’un seul exemplaire connu.

C’est le seul jeu jamais sorti par l’éditeur Gammation. Gamma Attack est aussi rare que possible. Détenu par le collectionneur Anthony DeNardo, qui a essayé de le vendre en 2008 pour 430 000 € (500 000$), cette vente a été un échec.

Après toute la couverture médiatique dessus, Gammation a rendu le jeu disponible sur PC et a même sorti des cartouches de reproduction. Cela a sans doute affecté sa valeur. Mais, DeNardo estime que la nature exclusive de sa copie garantit qu’elle conservera son prix pour un avenir prévisible.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn