Ces trailers nous ont gâché la surprise !

Les bandes-annonces modernes ont souvent tendance à en dévoiler trop et ruinent l’effet de surprise pour les spectateurs. De nombreux cinéphiles choisissent même d’éviter ces extraits afin de ne pas être spoilés avant de voir un film.

Certaines productions auraient eu un impact bien plus fort si leurs campagnes promotionnelles avaient su garder leurs secrets.

Malheureusement, plusieurs films ont vu leurs plus grandes révélations gâchées avant même leur sortie en salle. Voici dix bandes-annonces qui ont trop montré et qui ont empêché les spectateurs de profiter pleinement du suspense et des rebondissements.

Le retour de X-23 dans Deadpool & Wolverine

Le film Deadpool & Wolverine (2024) est l’un des blockbusters les plus attendus de l’année. Avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, cette nouvelle aventure promet de l’action et un humour ravageur dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Ce retour de Wolverine était un événement, mais une autre apparition aurait dû être gardée secrète pour un impact plus fort.

La bande-annonce finale a révélé un rebondissement majeur : le retour de X-23, incarnée par Dafne Keen. Cette annonce aurait pu créer une surprise mémorable en salle, mais son dévoilement prématuré a gâché l’effet d’émerveillement. Malgré tout, les fans espèrent voir son personnage revenir durablement dans le MCU.

Abigail et son concept de vampire

Le film Abigail (2024) repose sur une intrigue initialement intrigante : un groupe de criminels kidnappe une petite fille sans se douter qu’elle est bien plus dangereuse qu’elle en a l’air. Ce suspense aurait pu être un élément central du film. Cela aurait captivé les spectateurs dès les premières minutes.

Malheureusement, la bande-annonce a tout révélé en montrant qu’Abigail est une vampire assoiffée de sang. Ce twist, censé être une découverte progressive dans le film, a perdu tout impact puisque le public connaissait déjà le principal danger avant même d’entrer en salle. Malgré cela, le film a su séduire avec son ambiance horrifique réussie.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Sorti en 2023, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devait introduire un nouveau grand méchant dans le MCU : Kang le Conquérant. Ce personnage promettait d’être l’un des adversaires les plus redoutables de cette phase du Marvel Cinematic Universe.

Cependant, la bande-annonce a montré quasiment toutes les grandes scènes du film, y compris le combat final et l’évolution du personnage principal. Ce manque de retenue dans la promotion a laissé peu de place à la surprise. Ce qui a contribué à la déception des fans qui espéraient un impact plus fort en salle.

Violent Night (2022)

Le film Violent Night offre une version inédite du Père Noël, incarné par David Harbour, transformé en justicier impitoyable. Mélangeant action et comédie, ce film revisite l’esprit de Noël en le mêlant à des séquences de combat explosives.

Malheureusement, les bandes-annonces ont montré les scènes d’affrontement les plus marquantes. Résultat, le film a perdu une partie de son effet de surprise, puisque les spectateurs connaissaient déjà les meilleures séquences avant même d’entrer en salle.

Companion, il est difficile d’éviter Android

Le thriller d’horreur Companion (2025) misait sur une atmosphère de mystère pour intriguer son public. Les premières images laissaient planer un doute sur la nature exacte de l’histoire, ce qui a laissé penser à une présence surnaturelle.

Cependant, la seconde vague de bandes-annonces a expliqué que le film tourne autour d’androïdes romantiques. Ce qui aurait pu être un twist marquant a ainsi perdu toute force. Cette erreur de marketing a réduit l’impact du film et a privé les spectateurs d’une découverte progressive de l’intrigue.

Black Adam et son twist qui aurait dû rester secret

Dwayne The Rock Johnson a présenté Black Adam (2022) comme une révolution pour l’univers DC Comics. Ce film devait marquer l’arrivée d’un nouvel anti-héros prêt à bouleverser la hiérarchie des puissants.

Toutefois, la bande-annonce a révélé un élément clé du scénario : Black Adam n’est pas l’élu d’origine, mais un père vengeur ayant repris les pouvoirs après la mort de son fils. Ce retournement de situation aurait dû être une révélation en salle, mais il a perdu tout son impact à cause du marketing trop bavard.

Madame Web et la déception des Spider-Women absentes du film final

Sony a vendu Madame Web (2024) comme un film mettant en avant les Spider-Women. Il a promis une nouvelle approche de l’univers Marvel. Les bandes-annonces insistaient sur l’évolution des héroïnes et leur transformation en véritables super-héroïnes.

Cependant, une fois le film en salle, les spectateurs ont découvert que ces personnages ne deviennent jamais les Spider-Women promises. Cette tromperie marketing a provoqué une immense déception. Ce qui a renforcé le sentiment que Sony manipule les attentes des spectateurs pour attirer du public en salle.

Ruby Gillman et son antagoniste révélé trop tôt

Le film d’animation Ruby Gillman, Le Kraken adolescent (2023) raconte l’histoire d’une jeune fille découvrant son héritage caché et son lien avec les créatures sous-marines. L’intrigue repose sur un rebondissement clé concernant son ennemie principale.

Cependant, la bande-annonce révèle directement que la fille populaire du lycée est en réalité une sirène maléfique. Ce twist aurait pu être un moment marquant du film, mais il a été entièrement gâché par un marketing trop explicite.

Captain America: Brave New World (2025)

Le prochain volet de Captain America (2025) avec Anthony Mackie devait offrir aux spectateurs un nouvel arc narratif passionnant. Parmi les grandes surprises du film, l’apparition de Red Hulk était très attendue par les fans.

Malheureusement, la bande-annonce a déjà tout montré et a retiré l’impact que cette révélation aurait pu avoir en salle. Encore une fois, Marvel a trop dévoilé, cela confirme une tendance à révéler trop d’informations trop tôt.

Les bandes-annonces doivent-elles en montrer moins ?

Ces exemples montrent une tendance inquiétante des studios à divulguer des éléments essentiels des films dans leurs campagnes promotionnelles. De nombreux spectateurs regrettent que les surprises soient gâchées avant même qu’ils puissent découvrir le film.

Faut-il repenser la stratégie marketing des studios ? Les bandes-annonces devraient sans doute laisser plus de mystère, afin de préserver l’expérience du public en salle et maximiser l’impact des grandes révélations scénaristiques.

