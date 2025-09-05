Ces jeux PS2 valent une petite fortune : avez-vous ces pépites chez vous ?

Attention, trésors cachés ! Alors que la PlayStation 2 (PS2) fête ses 24 ans, certains de ces jeux, considérés comme des pépites se négocient désormais à prix d’or chez les collectionneurs. Et si votre vieille boîte à CD recélait une pépite rare capable de financer… une PS5 ?

Des RPG cultes aux licences oubliées, voici un inventaire ludique pour dénicher le graal qui sommeille peut-être dans votre grenier. On parie que vous allez courir vérifier !

Resident Evil: Dead Aim (Pack pistolet)

Ce jeu est un spin-off se déroulant principalement sur un bateau, exclusif à la PS2, d’où le fait que ce soit une pépite. Contrairement à d’autres jeux de light gun, les joueurs peuvent se déplacer librement, et la perspective passe en première personne lors de la visée. Le jeu est jouable avec une manette classique.

Et les joueurs peuvent en trouver un exemplaire en occasion pour environ 34,35 $ (29,40 €). S’il est encore dans sa boîte, cela coûte 46,68 $ (39,95 €). Et si vous cherchez une version neuve cela coûte environ 229,99 $ (196,82 €). Cependant, pour vivre le jeu comme il était prévu, il vaut mieux se procurer ce bundle avec le pistolet, beaucoup plus rare.

Silent Hill 4: The Room

Par la suite, cette pépite est un jeu PS2 qui ne fait pas partie du Silent Hill HD Collection sorti sur PS3, qui regroupe les deuxième et troisième opus. La seule façon d’y jouer est de posséder une copie physique.

Et pour ce qui est des prix, la version d’occasion coûte 85,57 €, avec boîte cela coûte 136,92 € et, comptez environ 295,29 € pour une version neuve du jeu. Alternativement, les joueurs japonais ayant une PS3 ont pu l’acheter avant le renouvellement du PSN.



En Occident, seules les copies physiques existent, et elles sont difficiles à trouver, bien que moins chères que les versions PS2 de Silent Hill 2 et 3. Silent Hill 4: The Room est une entrée sous-estimée de la série, et espérons qu’il sera un jour réédité.

Wild Arms 5 (Édition 10ᵉ anniversaire)

Par la suite, ce jeu est le dernier jeu principal de la série aux influences western. Sorti en 2007, c’est un autre exemple de sortie tardive sur PS2. La version standard coûte environ 62,19 $ (53,22€) sans boîte, 110,00 $ (94,14€) avec boîte ou 181,19 $ (155,06€) neuve.

Mais l’édition spéciale est plus rare. Elle coûte 149,99 $ (128,36€) sans boîte, 160,00 $ (136,93€) avec boîte et 228,84 $ (195,84€) neuve.

Elle inclut un artbook et était la version initiale, donc sans surplus de prix à l’époque. Comme pour Silent Hill 4, les joueurs japonais ont pu l’acheter sur PS3, mais seuls les trois premiers Wild Arms sont facilement accessibles sur consoles modernes.

Def Jam: Fight For NY

Puis, si vous aimez les « combats » de rap, ce jeu est le deuxième jeu de la série, mettant en scène des rappeurs s’affrontant dans des combats de catch. Même la version « Greatest Hits » est rare, se vendant 152,12 $ (130,18€) sans boîte, 169,99 $ (145,47€) avec boîte ou 424,99 $ (363,70€) version neuve.

C’est l’une des séries les plus demandées pour une réédition ou une suite. Sa rareté et les difficultés de réédition sont probablement liées aux musiques sous licence, comme souvent pour les jeux utilisant des licences.

.hack//Quarantine

.hack//Quarantine est le quatrième et dernier épisode de cette série d’action-RPG simulant un MMO. La série se vendant modestement, cet opus a probablement été moins produit. Jouer à l’intégralité de la tétralogie représente un investissement important.



.hack//Infection, le premier, coûte environ 13,49 $ (11,54€) sans boîte, 23,71 $ (20,29€) avec boîte ou 116,67 $ (99,84€) version neuve.

.hack//Mutation se vend autour de 30,96 $ (26,50€) sans boîte, 38,10 $ (32,61€) avec boîte ou 117,50 $ (100,55€) version neuve.

Enfin, .hack//Outbreak coûte environ 33,61 $ (28,76€) sans boîte, 50,00 $ (42,79€) avec boîte ou 77,48 $ (66,31€) version neuve. Malheureusement, seule la trilogie .hack//G.U. a été remasterisée, laissant de côté la série originale.

Haunting Ground

Capcom a produit plusieurs excellents jeux d’horreur sur PS2, dont Haunting Ground, l’un des plus rares. La version loose coûte 232,54 €. La version complète dans sa boîte coûte 330,98 €. Et la version neuve : 628,88 €.

Les joueurs incarnent Fiona, une jeune fille aidée par son chien Hewie, qui doit fuir un château hanté poursuivie par des personnages inquiétants. Il était disponible sur le PSN japonais, mais cela n’aide pas les fans occidentaux. C’est l’un des jeux les plus recherchés sur PS2 : même une copie loose coûte presque le prix d’une Switch.

Xenosaga Episode 3: Also Sprach Zarathustra (Couverture lenticulaire)

Les prix varient de la manière suivante : la version loose : 399,14 €, la version complète dans sa boîte : 408,49 € et la version neuve : 687,14 €. Sinon est à noter que Xenosaga Episode 3: Also sprach Zarathustra existe en deux versions.

Celle avec couverture lenticulaire étant la plus prisée. C’est l’épilogue de la trilogie Xenosaga, et même la version standard coûte 131,14 € sans boîte, 176,30 € avec boîte ou 214,36 € version neuve.

Il est nécessaire de posséder les autres jeux : Xenosaga Episode 1: Der Wille zur Macht et Xenosaga Episode 2: Jenseits von Gut und Bose. Ils sont moins chers, mais pas facilement trouvables. C’est l’un des RPG les plus rares sur la console, et les fans supplient Bandai Namco pour une réédition moderne.

