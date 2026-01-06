Tineco fait sensation au CES avec ses aspirateurs design

Tineco dévoile au CES 2026 des aspirateurs laveurs intelligents qui allient design et performance. L’entretien du sol devient un véritable art de vivre.

La marque Tineco transforme l’image de l’aspirateur avec sa nouvelle gamme présentée à Las Vegas. Plus qu’un simple outil ménager, chaque modèle une démarche de confort et d’élégance. Avec des technologies innovantes et des lignes soignées, la marque redéfinit le rôle de l’entretien dans nos vies. L’expérience utilisateur devient centrale.

Une scénographie pensée comme un intérieur

Sur le salon high-tech de Las Vegas, Tineco déroge aux présentations classiques. Au lieu d’un stand technique, la marque installe ses innovations dans un décor qui évoque de véritables lieux de vie : salons urbains, studios créatifs, appartements cosy. Chaque espace raconte une histoire. L’utilisateur se projette dans un quotidien où le soin du sol devient un geste esthétique autant que pratique.

« Nous avons voulu montrer que la technologie peut s’effacer derrière le confort et l’élégance, sans rien sacrifier à la performance », explique un porte-parole de Tineco. Cette démarche immersive valorise les produits en situation réelle, avec une attention portée aux détails qui rappelle l’univers du design d’intérieur.

Des pièces d’exception aux fonctionnalités ciblées

Tineco présente quatre modèles phares, chacun pensé pour une situation de vie spécifique. Le FLOOR ONE S9 Scientist, mis en scène dans une ambiance futuriste, est doté du capteur iLoop™ Smart Sensor : il détecte les zones sales pour adapter la puissance de nettoyage. Il incarne une technologie précise et maîtrisée.

Le FLOOR ONE Station S9 Artist, exposé dans un atelier créatif, séduit par son esthétique épurée. Il combine HydroBurst™, qui propulse un jet d’eau sous pression, à FlashDry™, système auto-nettoyant silencieux. L’aspirateur devient ici un objet d’art au service du quotidien.

Pour les petits espaces, le i7 Fold se plie littéralement aux contraintes urbaines. Léger, compact et maniable à 180°, il s’efface facilement après usage. Le S9 Master symbolise le haut de gamme avec son éclairage DustReveal™, une brosse anti-emmêlement et une interface couleur réactive : l’aspirateur devient un fleuron technologique.

Une philosophie du bien-vivre

Chez Tineco, chaque modèle se veut intuitif, ergonomique, et surtout désirable. L’objectif ? Apporter de la sérénité dans la gestion du quotidien. Avec des solutions de rangement soignées et des technologies vraiment utiles, la marque rend l’entretien du sol accessible et presque invisible.

En marge de cette nouvelle collection, les visiteurs redécouvrent les incontournables PURE ONE A90S et S70, ou encore le CARPET ONE Cruiser, déjà salué par le TIME comme l’une des meilleures inventions de 2025. Pour Tineco, l’aspirateur n’est plus un outil, mais un art de vivre.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

