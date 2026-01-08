Zohn-1 : le son IMAX de Breggz dans vos oreilles

Breggz dévoile le Zohn-1, les premiers écouteurs sans fil certifiés IMAX Enhanced. Une expérience audio immersive et fidèle à l’intention des créateurs.

Au CES 2026, la marque néerlandaise Breggz bouleverse les standards audio avec son nouveau modèle Zohn-1 à IMAX et DTS. Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil deviennent les premiers certifiés IMAX Enhanced. Ce partenariat stratégique signe l’arrivée d’une nouvelle ère pour le son immersif sur appareils mobiles. Avec le Zohn-1, le haut de gamme se fait nomade, précis et profondément humain.

Une immersion audio de haute précision

IMAX Enhanced n’est pas qu’un label marketing : il impose aux appareils certifiés des standards rigoureux en matière de fidélité et de restitution sonore. Jusque-là réservé aux téléviseurs haut de gamme, barres de son et équipements home cinéma, ce label débarque pour la première fois dans des écouteurs intra-auriculaires. Une avancée rendue possible par la technologie développée par Breggz, qui redéfinit les règles du son mobile.

Le Zohn-1 intègre quatre innovations majeures. Il offre une adaptation anatomique sur mesure pour un confort total, des conducteurs acoustiques équilibrés ultra-précis, un microprocesseur intelligent qui optimise le rendu sonore en temps réel, et un haut degré de personnalisation. Ce cocktail technologique permet de restituer un son pur et immersif, directement dans l’oreille de l’utilisateur.

Une vision d’artiste devenue réalité

Xander de Buisonjé, fondateur de Breggz et artiste reconnu, ne cache pas sa fierté : « IMAX incarne exactement ce que je voulais avec Breggz : permettre aux gens d’entendre ce que j’entends ». Pour lui, la majorité des écouteurs intra-auriculaires du marché ne rendent pas justice au travail sonore des créateurs. Avec le Zohn-1, il ambitionne de réconcilier exigence artistique et portabilité.

Le partenariat avec IMAX et DTS va dans ce sens : offrir une expérience haut de gamme aux audiophiles, mais aussi aux passionnés de cinéma, dans un format discret et mobile. Désormais, l’écoute sur écouteurs ne sera plus synonyme de compromis.

Une nouvelle ère pour le divertissement nomade

Pour Giovanni Dolci, directeur commercial d’IMAX, ce partenariat est une suite logique : « En étendant IMAX Enhanced à un appareil intra-auriculaire haut de gamme, nous développons l’expérience IMAX et permettons aux fans de retrouver la puissance sonore voulue par les artistes. »

Le Zohn-1 ouvre la voie à une nouvelle catégorie d’appareils dans l’univers IMAX Enhanced. Breggz ne se contente pas d’améliorer le son ! La marque redéfinit la façon dont on vit le divertissement en mobilité. Plus qu’un simple produit, le Zohn-1 incarne une philosophie : rapprocher l’humain de l’intention artistique, partout, tout le temps.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

