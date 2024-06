Choc chez les fans : Céline Dion a partagé des images intenses !

Céline Dion est sortie enfin du silence et partage son combat avec des images bouleversantes ! Un véritable choc pour les fans de la chanteuse et le reste du monde.

Céline Dion a bouleversé le monde en révélant son quotidien marqué par le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare et débilitante. Les images poignantes, récemment dévoilées dans le documentaire « I Am: Celine Dion » sur Prime Video, offrent un aperçu brut et sans concession de la bataille incessante que mène la chanteuse de 56 ans.

Un épisode de douleur captivé par les caméras

Le documentaire, lancé mardi, retrace le parcours de Céline Dion, mettant en lumière les défis qu'elle affronte depuis que sa maladie a été révélée au public en décembre 2022. Une scène particulièrement marquante montre Dion allongée sur une table de thérapie, soudainement figée par un spasme intense.

Les caméras capturent la douleur palpable sur son visage alors qu'elle tremble et gémit, les larmes aux yeux. Ce moment, puissant et émouvant, est resté intact dans le montage final du film. Malgré le choc, les images n'ont pas été coupée a la demande de Céline Dion. La réalisatrice Irene Taylor a confié au Los Angeles Times : « Quand Céline a vu cette scène six mois après l'incident, elle a insisté pour qu'elle soit conservée, malgré sa dureté. »

Des images bouleversantes de Céline Dion, un véritable choc pour tout le monde

Le syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune rare, affecte environ une ou deux personnes sur un million. Les symptômes incluent une rigidité musculaire sévère et des spasmes incontrôlables. Céline lutte avec ces symptômes depuis 17 ans, bien plus longtemps que le public ne l'imaginait.

Le Dr Amanda Piquet, spécialiste en neurologie auto-immune, a expliqué dans les colonnes de Today.com que l'épisode de spasme a commencé dans le pied. Cela s'est ensuite de se propager rapidement à travers tout le corps. « Ce spasme continu, accompagné d'une panique et d'une anxiété intenses, a déclenché une contraction musculaire complète, » a-t-elle décrit.

Des images poignantes de vulnérabilité et de résilience

Les images de Céline Dion luttant contre les douleurs choc le public. Nous pouvons voir l'équipe médicale lui administrer un spray nasal contenant une benzodiazépine. Cela permet entre autres de soulager les spasmes musculaires. Bien que terrifiant, cet épisode n'était pas une crise d'épilepsie. « Il s'agit d'un spasme où les patients restent conscients, avec une anxiété et une panique extrêmes, » a précisé le Dr Piquet.

Malgré la douleur et l'embarras ressentis pendant ces moments, l'interprète de My Heart Will Go On reste déterminée. « Chaque fois que quelque chose comme ça arrive, c'est comme une lutte intérieure, un sentiment de perte de contrôle de soi, » a-t-elle exprimé. Irene Taylor a été touchée par l'authenticité de la chanteuse. Elle a accepté de dépeindre une figure publique d'une manière si vulnérable.

La sortie du documentaire « I Am: Celine Dion » sur Prime Video a été marquée par une apparition publique rare de la chanteuse au Lincoln Center. Devant un public ému, la chanteuse canadienne a exprimé sa gratitude. « Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai de la chance d'avoir mes fans dans ma vie. Merci du fond du cœur d'avoir fait partie de mon voyage. Ce film est ma lettre d'amour à chacun d'entre vous. J'espère vous revoir tous très bientôt, » a-t-elle conclut.

