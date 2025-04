Des projecteurs à la réflexion : Cate Blanchett fait le point sur sa carrière !

Que pensez-vous de celle qui a interprété la reine elfique Galadriel dans les trilogies du Seigneur des Anneaux et Hela dans Thor : Ragnarok ? Lors d’une récente interview accordée au Radio Times pour la promotion de la pièce radiophonique de Wallace Shawn, The Fever, l’actrice Cate Blanchett revient sur sa carrière.

Ce qui est étonnant, c’est le fait qu’elle ne se dit plus “actrice”. Pourquoi ? Voici en détail comment cette star ayant joué de nombreux grands rôles se voit.

Cate Blanchett a-t-elle décidé d’ abandonner le métier d’actrice ?

Devant les caméras, Cate Blanchett se transforme et peut interpréter tous les rôles. Le grand public l’a déjà vu dans Elizabeth, en 1998, The Curious Case of Benjamin Button avec Brad Pitt, The Gift de Sam Raimi ou Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Cette actrice a pas mal de films célèbres à son actif.

De même, en studio, elle a également déjà prêté sa voix dans Sweet Tooth, Ponyo, Pinocchio de Guillermo del Toro et bien d’autres films animés.

Or, malgré la longue liste des personnages qu’elle a interprétée, en faisant un retour sur toute sa carrière, Cate Blanchett a dit lors de cette fameuse interview qu’elle désire se retirer du métier. A maintenant 55 ans, cette grande dame doublement oscarisée envisage de ne plus continuer le cinéma.

Quels sont les projets de Cate Blanchett ?

A proprement parler, lors de cette interview pour Radio Times, Cate Blanchett a seulement dit qu’il y a: “beaucoup de choses que je veux faire dans ma vie”. Mais nous ne savons pas exactement ce qu’elle compte faire par la suite.

Prendre sa retraite d’acteur est un choix que de nombreuses autres stars des tapis rouges ont déjà pris. On se rappelle de Bruce Willis qui s’est retiré du showbiz en mars 2022. Cameron Diaz qui a quitté le devant de la scène en 2018. Et saviez-vous que Jack Nicholson a pris sa retraite du cinéma en 2011 ? Eh oui ! Ils sont nombreux à s’être tournés vers autre chose à part le fait de jouer un rôle devant les caméras.

Pourquoi partir maintenant ?

Pour sa part, Cate Blanchett veut partir maintenant, même si sa famille a du mal à le croire. Selon ses dires, ils : “lèvent les yeux au ciel chaque fois que je le dis, mais je le pense vraiment. Je suis sérieuse quand je dis que j’abandonne le métier d’actrice.”

Or, le fait de prendre du recul par rapport à sa carrière est un choix que Cate Blanchett a mûrement réfléchi. Elle a mentionné que “les artistes qui créent des œuvres d’art qui inspirent la sympathie et les bonnes valeurs ne changent pas la vie des pauvres”. Mais est-ce que cela signifie qu’elle va se lancer dans l’humanitaire ?

On sait qu’elle est une grande militante et une ambassadrice de bonne volonté pour l’UNHCR. C’est l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. Toutefois, ses projets futurs restent encore un mystère.

