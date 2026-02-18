Castlevania: Belmont’s Curse, 23 ans après Dracula’s Curse, rendez-vous à Paris en 1499 !

Le fouet claque à nouveau, et cette fois, c’est dans les rues de Paris que ça se passe ! Castlevania: Belmont’s Curse, le nouvel opus de la légendaire saga, nous propulse en 1499, soit 23 ans exactement après les événements de Castlevania III: Dracula’s Curse.

Développé par les talents derrière Dead Cells (Evil Empire et Motion Twin), le jeu promet un gameplay 2D nerveux, un style artistique coloré mais fidèle à l’ambiance gothique. Les puristes verront aussi des murs cachés renfermant de succulents rôtis. La chasse aux vampires est officiellement relancée pour 2026 !

Castlevania: Belmont’s Curse, le fouet claque à nouveau après des années d’absence

Il aura fallu plus d’une décennie pour que le nom des Belmont résonne à nouveau dans les couloirs du château de Dracula. Dévoilé lors du State of Play de février 2026, Castlevania: Belmont’s Curse marque le retour très attendu de la saga en 2D, près de vingt ans après Order of Ecclesia sur DS. Développé par un trio de choc (Konami, Evil Empire et Motion Twin, les cerveaux derrière Dead Cells), ce nouvel opus promet de dépoussiérer la formule sans trahir l’héritage. Plongeons dans les entrailles de cette résurrection.

Quand pourra-t-on enfin en découdre ?

La fenêtre de tir est fixée à 2026, probablement entre juillet et septembre (Q3). Rien d’officiel n’a encore été gravé dans le marbre, mais le trailer diffusé chez Sony laisse espérer un lancement dans les mois à venir. Comptez au moins quatre mois avant de pouvoir dégainer le fouet.

Combien ça va coûter ?

Aucun prix officiel, mais on peut s’aventurer à une estimation. Dead Cells (Motion Twin) et The Rogue Prince of Persia (Evil Empire) sont tous deux sortis à 24,99 $. L’extension Dead Cells: Return to Castlevania (2023) était à 9,99 $. Il serait logique que Belmont’s Curse, en tant que jeu complet, se situe dans une fourchette de 25 à 30 dollars. Un tarif trois fois supérieur au DLC, mais toujours raisonnable pour une production de cette envergure.

Sur quelles machines pourra-t-on jouer ?

Bonnes nouvelles pour les chasseurs de vampires, le jeu sera multi-plateformes. La liste confirmée comprend :

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Nintendo Switch

PC via Steam

Par contre, pass de PS4 à l’horizon. C’est assez logique puisqu’il s’agit d’un un jeu taillé pour les machines récentes. Et malgré une annonce chez Sony, pas d’exclusivité en vue non plus.

De quoi ça parle ?

L’action se déroule en 1499, 23 ans après les événements de Castlevania III: Dracula’s Curse. Ce qui est nouveau dans cet opus c’est le fait qu’on délaisse les Trevor et Richter pour suivre un membre inédit de la famille Belmont. Le décor change aussi : fini la Transylvanie, bienvenue à Paris, France. La capitale médiévale, avec ses ruelles sombres et ses lueurs orangées, promet une atmosphère gothique aussi oppressante que magnifique.

Le gameplay s’annonce comme une évolution de Super Castlevania IV. Le fouet sacré Vampire Killer pourra être dirigé dans toutes les directions pour attaquer, mais aussi pour se déplacer, ajoutant une dimension verticale inédite à la série. Un sabre et d’autres armes non dévoilées viendront compléter l’arsenal, faisant de ce nouveau Belmont l’un des plus meurtriers de la lignée.

Quel look pour ce retour ?

L’influence de Motion Twin et Evil Empire est flagrante et bienvenue. Le jeu adopte un style artistique somptueux, avec un travail sur la lumière (ombres denses, lueurs de feu, rouges profonds) qui rappelle Symphony of the Night tout en y ajoutant une touche de modernité. Les combats semblent plus rapides et fluides que par le passé, et les boss, aperçus furtivement, paraissent plus dynamiques que les masses lentes d’antan. Bref, ça sent le sang frais.

Les infos clés du jeu en bref

Titre : Castlevania: Belmont’s Curse

: Castlevania: Belmont’s Curse Genre : Action / plateforme 2D

: Action / plateforme 2D Développeurs : Konami, Evil Empire, Motion Twin

: Konami, Evil Empire, Motion Twin Date de sortie : 2026 (probablement été, Q3)

: 2026 (probablement été, Q3) Prix estimé : 25-30 $

: 25-30 $ Plateformes : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC Héro : Nouveau membre de la famille Belmont

: Nouveau membre de la famille Belmont Lieu : Paris, France (1499)

: Paris, France (1499) Particularité : Fouet utilisable pour l’attaque et le déplacement

Qu’est-ce qui inspirer Castlevania: Belmont’s Curse ?

Belmont’s Curse s’inscrit dans la lignée des renaissances réussies confiées à des studios extérieurs, à la manière de Shinobi: Art of Vengeance, Ninja Gaiden: Ragebound ou Sonic Mania. Une manière de prouver qu’avec du respect et du talent, on peut injecter du sang neuf dans des veines anciennes sans les trahir. Les premiers signes sont plus que prometteurs.

Reste à patienter jusqu’à l’été, et à croiser les doigts pour que les promesses se concrétisent. En attendant, rien n’empêche de revisionner l’excellente série animée Castlevania sur Netflix, qui adapte justement les événements de Dracula’s Curse. Ça tombe bien, c’est aussi une excellente mise en bouche.

FAQ

Est-ce que Castlevania: Belmont’s Curse sortira sur Switch 2 ? Le jeu a été annoncé sur Switch et sera jouable sur la console Switch 2, même si aucune version spécifique pour la console portable la plus récente de Nintendo n’est prévue (pour l’instant). Est-ce que Castlevania: Belmont’s Curse sera sur Xbox ? Oui, malgré son annonce lors de l’événement State of Play de Sony, Castlevania: Belmont’s Curse sortira sur Xbox Series X/S, Switch et PS5 courant 2026. L’anime Castlevania vaut-il le coup ? Absolument. L’anime Castlevania relate les événements de Castlevania III: Dracula’s Curse et adapte librement des intrigues de Symphony of the Night. Ce serait un excellent travail de préparation avant la sortie de Belmont’s Curse cette année.

