Brian Eno vous propose le tourne-disque ultime qui sublimera votre salon !

Passionné de déco rétro et vintage, voici le tourne-disque de Brian Eno qui va transformer votre intérieur avec une note d’ambiance !

Il brille, il scintille et il va révolutionner l’univers de la musique, c’est le Turntable II ! En effet, le pionnier de la musique ambiante Brian Eno expose une version actualisée de son tourne-disque lumineux, parfait pour les amateurs de rétro et de vintage. Bien que deux cercles excentriques en Perspex compose cette enceinte audio qu’est-ce qui le différencie de la version précédente ? La réponse ci-dessous !

Le tourne-disque Brian Eno à la hauteur de toutes les attentes

Comme son prédécesseur, sorti en 2021, Turntable II se compose d’un plateau et d’une base en acrylique translucide. Chaque plateau est équipé de lumières LED programmables pour créer une lumière d’ambiance en fonction des envies.

Des milliers de petits trous sont percés dans le plastique pour permettre à la lumière d’émaner du tourne-disque. Le must dans cette technique c’est que cela va créer des dégradés là où les deux couches se superposent. Le côté épique de ce tourne-disque va séduire, toutefois, il faut faire attention à son prix un peu salé !

La couleur des lumières et la vitesse à laquelle elles changent sont programmées pour varier de manière aléatoire. Cela permet entre autres de créer un spectre presque infini de « paysages colorés ». Interrogé sur cette technique, Eno avait déclaré :

« Plusieurs cycles de lumière se chevauchent et continuent à produire différents équilibres et mélanges de couleurs. Ils permettent également de concevoir des formes d’ombres qui évoluent lentement et quasi-différentes ».

Du haut de ses 75 ans, le musicien britannique nous partage sa personnalité dans ce nouveau tourne-disque, à la fois complexe qu’imprévisible, simple qu’évolutive ! Avis aux amateurs, le Turntable II n’est disponible qu’en 150 exemplaires. Pour le découvrir, rendez-vous à la galerie Paul Stolper, dans le quartier de Bloomsbury à Londres.

Vous avez jusqu’au 9 mars 2024 pour le découvrir afin de plonger dans l’univers ambiant et contemporain de son créateur. En attendant, vous pouvez apprécier le doux son du vinyle en streaming depuis chez en investissant dans le bon équipement !