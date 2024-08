[Bon plan] Offre spéciale rentrée : Boostez votre espace avec pCloud, à prix mini !

Aujourd'hui, pCloud vous propose une offre spéciale rentrée avec des réductions allant jusqu'à 60 % sur les abonnements à vie, avec des options de stockage pouvant atteindre 10 To. N'est-ce pas la chance que vous attendiez pour accéder à une solution de stockage en ligne tout en réalisant une bonne affaire ?

Avec la rentrée qui approche, il est temps de penser à organiser vos fichiers et à sécuriser vos données. C'est là que pCloud entre en jeu. Ce service de stockage en ligne suisse est reconnu pour sa fiabilité et son système de cryptage manuel. Il s'est rapidement fait une place de choix parmi les alternatives disponibles, autant pour les particuliers que pour les professionnels. Depuis 2023, il offre une solution simple pour éviter les désagréments des disques durs saturés. De plus, il vous permet d'accéder à vos fichiers en toute sécurité depuis n'importe quel appareil. Grâce à son offre spéciale rentrée, vous pouvez profiter de tous ces avantages à prix vraiment cassé !

Les détails croustillants de cette offre spéciale rentrée

Cette rentrée, pCloud vous réserve une offre irrésistible pour protéger les données de toute famille sans vous ruiner. Jusqu'au 10 septembre 2024, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu'à 60% sur les plans de stockage Familiaux à Vie. Que vous ayez besoin de 2, de 5 ou de 10 To d'espace, pCloud a ce qu'il vous faut pour stocker vos fichiers en toute sécurité, pour toujours. Par exemple, le plan 2 To est proposé à seulement 399 euros au lieu de 889 euros, soit 55 % de réduction ! Si vous avez besoin de plus d'espace, le plan 10 To est disponible à 1 049 euros. Il vous permet de réaliser une économie de 53 % par rapport au prix initial. Quant au plan 5 To, il coûte désormais 589 euros, avec une diminution de 60 %.

Avec l'un de ces forfaits à vie, chaque membre de la famille, jusqu'à cinq personnes, disposera de son propre espace sécurisé. Les fichiers enregistrés restent ainsi confidentiels pour garantir la vie privée de tout le monde. L'offre spéciale rentrée vous offre ainsi l'opportunité unique de vous assurer un espace de stockage à long terme pour vos proches, et à prix imbattable. Ne tardez pas à vous rendre sur le site de pCloud pour en profiter avant que la promotion ne disparaisse !

Les atouts du plan familial à vie de pCloud

Le plan familial à vie de pCloud Drive est une solution idéale pour ceux qui cherchent à protéger et à simplifier la gestion de leurs données. En effectuant un seul paiement, vous obtenez un espace de stockage sécurisé pour toute votre famille, sans avoir à vous soucier des abonnements mensuels ou annuels. De plus, l'espace personnel attribué à chaque membre est facilement ajustable selon les besoins. Et avec l'offre spéciale rentrée, vous accédez à ces services à prix extrêmement abordable.

pCloud garantit également une sécurité maximale grâce au chiffrement de niveau professionnel, assurant la protection des données sensibles. Compatible avec macOS, Windows, Linux, Android et iOS, il permet aussi une synchronisation instantanée sur tous les appareils. En optant pour ce plan, vous bénéficiez d'un stockage à vie, sans frais récurrents, tout en ayant la liberté d'accéder à vos fichiers où que vous soyez.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.