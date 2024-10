Bleach en VF sur Disney+ : l’annonce que tous les fans attendaient !

L’annonce récente de Disney+ ravit déjà des milliers de fans : l’anime culte Bleach fait son grand retour en VF sur la plateforme. Un événement longtemps attendu que les admirateurs de Tite Kubo accueillent avec enthousiasme. Quand aurons-nous droit à cette version française de ce nouvel arc de Bleach ?

Une annonce importante de Disney+ pour les fans de Bleach

Cela faisait maintenant plusieurs années que les aficionados de Bleach attendaient une VF digne de ce nom. C’est finalement Disney+ qui exaucera leurs vœux. En intégrant la VF de Bleach dans son catalogue, la plateforme de streaming démontre une fois de plus sa capacité à répondre aux désirs de ses abonnés. Déjà admirée pour la diversité de ses contenus, elle met ici un point d’honneur à satisfaire les nostalgiques tout autant que les néophytes.

Maintenant que Disney+ a officialisé l’annonce de la VF, les adorateurs de l’anime Bleach n’ont plus qu’à attendre les prochaines étapes. En revanche, nous devrons encore patienter un petit moment avant de pouvoir redécouvrir l’univers des Shinigamis avec les voix françaises. Et pour cause : la plateforme n’a pas encore communiqué de date précise. Outre cette annonce de Disney+, d’autres surprises vous guettent, notamment le nouveau jeu qui arrivera en 2025. Nommé “Rebirth of Souls », il sera disponible sur PC et sur console.

Thousand-Year Blood War, un arc qui s’annonce intriguant

L’annonce de la VF par Disney+ concerne l’arc de Bleach, celui de la Guerre Sanglante de Mille Ans (Thousand-Year Blood War). C’est un des arcs que la communauté anticipaient le plus. Son adaptation anime avait suscité énormément d’espoirs et de craintes parmi les fans. Certains craignaient une baisse de qualité ou des modifications scénaristiques non désirées. D’autres attendaient avec impatience de retrouver cet arc épique sur petit écran.

Cet arc de Bleach est disponible dès aujourd’hui en VO et bientôt en VF, selon l’annonce de Disney+. Il plonge Ichigo dans de nouvelles batailles titanesques contre les Quincy. Des personnages iconiques refont leur apparition et la tension narrative monte d’un cran. Ceux qui avaient suivi uniquement les premières saisons découvriront prochainement la suite tant attendue avec une immersion complète.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.