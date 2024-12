Audio encastrable : Klipsch lance la gamme PIC

in

Klipsch dévoile sa nouvelle gamme d’enceintes encastrables PIC, pensée pour allier design, performance sonore et facilité d’installation. Conformes à la norme IPX5, ces enceintes sont adaptées à divers environnements. La technologie innovante SkyHook® Pro garantit une installation rapide, tandis que les composants de haute qualité assurent une expérience sonore incomparable.

Une gamme adaptée aux besoins modernes

Klipsch annonce le lancement de sa gamme d’enceintes encastrables Professional In-Ceiling (PIC). Elle répond à des besoins variés, du domicile aux espaces commerciaux. Conformes à la norme IPX5, ces enceintes offrent robustesse, résistance aux intempéries et facilité d’installation. « Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité de notre nouvelle gamme d’enceintes encastrables professionnelles. La série PIC utilise les mêmes composants que nos gammes PSM et RSM, garantissant un son homogène avec toute la puissance et les détails qui font la renommée de Klipsch. », déclare Fabien de Brem, Directeur France chez Klipsch. La gamme inclut également un caisson de basses encastrable de 20,3 cm. Ce modèle garantit des basses profondes. Il s’intègre également discrètement dans les systèmes multiroom ou home-cinéma.

Chaque modèle PIC intègre des technologies brevetées, telles que l’évent Tractrix® hyperfold. Cette innovation optimise les basses et réduit les bruits parasites. Les tweeters en titane à compression sont montés sur des pavillons spéciaux pour assurer une meilleure diffusion sonore. En plus de la qualité sonore, Klipsch a conçu des systèmes qui facilite l’installation. La technologie SkyHook® Pro garantit une fixation rapide sans outil. Les connecteurs Phoenix rendent le pré-câblage intuitif pour réduire significativement le temps d’installation.

Une intégration discrète et flexible

Les enceintes Klipsch de la gamme PIC disposent de grilles magétiques disponibles en noir ou blanc, avec option de personnalisation par peinture. Pour les environnements non compatibles avec un montage au plafond, des structures suspendues Klipsch sont également disponibles. Cette flexibilité garantit une adaptation à tous les types de projets. Avec cette nouvelle gamme, Klipsch affirme sa position de leader dans l’audio haut de gamme. Les modèles sont disponibles à la commande. Ils proposent des solutions variées pour garantir des performances sonores optimales dans des contextes résidentiels et professionnels. Cette innovation répond aux attentes d’un marché exigeant en matière de qualité et de fiabilité.

