Attendre la saison 2 de l’Abri de Fortune de Netflix: info ou intox ?

Alors que le cliffhanger final de « L’Abri de Fortune » sur Netflix a laissé des millions de spectateurs en haleine, une question brûle toutes les lèvres : une saison 2 est-elle prévue ? Pour l’instant, Netflix n’a pas encore officialisé de suite.

Mais les créateurs de la série, Álex Pina et Esther Martínez Lobato, ont déjà confié avoir « un nouvel acte en tête » et réfléchi à une suite « encore plus extrême et folle ». Le feu vert de la plateforme est donc le dernier suspense à résoudre !

L’Abri de Fortune : le bunker de tous les superlatifs

Ils sont riches, ils sont coincés, et leur destin est entre les mains des abonnés Netflix. L’Abri de Fortune sur Netflix, la nouvelle création du maître des séries à suspense Álex Pina (La Casa de Papel), a fait son entrée sur la plateforme le 19 septembre 2025.

Cette série en huit épisodes plonge un groupe de milliardaires dans un bunker ultra-sécurisé, le Kimera Underground Park, alors que la menace d’une guerre nucléaire plane à l’extérieur. Mais comme toujours avec Pina, les apparences sont trompeuses et les tensions familiales deviennent rapidement le plus grand des dangers .

La recette Pina : un cocktail explosif qui a fait ses preuves

Le créateur ne cache pas son ambition pour la suite. Dans un entretien accordé à Espinof, Álex Pina a confié avoir déjà planché sur les prémices d’une saison 2. « Pour l’instant, nous avons travaillé sur le début, parce que nous devions savoir comment redémarrer pour pouvoir écrire la fin », a-t-il expliqué.

Le scénario de ce qui se passerait immédiatement après le final de la première saison est donc déjà ficelé. Le showrunner promet même d’aller plus loin, en escaladant vers un endroit « encore plus hardcore et cruel » .

Une attente angoissante pour le casting

Dans les coulisses, l’attente du feu vert de Netflix est aussi palpitante qu’un épisode de la série. L’acteur Pau Simón, qui incarne Max, avoue son vertige face au succès mondial de la production, disponible dans 190 pays. Il confie à Vogue qu’il est « impossible pour [lui] de se représenter ces chiffres en perspective ».

De son côté, sa co-star Alicia Falcó décrit ce tournage comme « le projet d’une vie ». « Ce qui vient ensuite ne dépend plus de moi, mais j’espère qu’il y aura plus de travail et que les gens aimeront », souhaite-t-elle, exprimant une anxiété partagée par toute l’équipe .

Le verdict de Netflix : une équation à plusieurs inconnues

Malgré l’enthousiasme des créateurs et du casting, la décision finale revient à Netflix. La plateforme est réputée pour être de moins en moins libérale avec le renouvellement des séries, exigeant des performances solides. Un indicateur clé sera sa capacité à se maintenir dans le Top 10 mondial des contenus non-anglais.

Un précédent donne toutefois de l’espoir : les séries en live-action auraient généralement plus de chances d’obtenir une seconde saison que les productions animées. Le destin de Billionaires’ Bunker se jouera donc sur les chiffres d’audience et le buzz sur les réseaux sociaux .

Une saison 2 dans les starting blocks ?

En résumé, si les idées sont déjà dans les cartons du créateur Álex Pina, la concrétisation d’une saison 2 de L’Abri de Fortune sur Netflix n’est pas encore actée. Tout dépendra de l’accueil réservé par le public mondial dans les semaines à venir.

Les fans détiennent une partie du pouvoir : plus ils seront nombreux à se plonger dans les tréfonds du bunker Kimera, plus les chances de revivre une aventure « encore plus hardcore » augmenteront. L’avenir de la série est entre vos mains, et surtout, dans votre historique de visionnage .

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn