La capsule Atol x Red Bull Spect Eyewear dédiée pour les gamers

Atol s’allie à Red Bull Spect Eyewear pour lancer une collection de lunettes pensées pour les gamers et les sportifs. Une gamme au design ergonomique et à la technologie anti-lumière bleue, taillée pour la performance.

Quand l’optique rencontre l’adrénaline, cela donne une collection capsule signée Atol et Red Bull Spect Eyewear. Inspirée à la fois par l’univers du sport et du gaming, cette série de montures combine confort, innovation et style. Conçues pour améliorer la concentration et réduire la fatigue visuelle, elles traduisent une vision moderne de la performance. Cela confirme bien la place d’Atol parmi les pionniers de l’optique accessible et connectée.

Quand la concentration devient un terrain de jeu

Quand le savoir-faire d’un opticien français rencontre l’énergie d’une marque emblématique du sport, le résultat est une collection au design affûté. Atol et Red Bull Spect Eyewear ont uni leurs expertises pour concevoir des lunettes pensées à la fois pour les gamers et les sportifs. Ce sont deux univers dans lesquels la précision du regard est essentielle. Les montures se distinguent par leur ergonomie et leur légèreté, sans sacrifier l’esthétique. L’idée : permettre à chacun de rester focus, dans un confort visuel durable.

Des lunettes conçues pour la performance

Au cœur de cette capsule, la technologie s’invite sans compromis. Les verres intègrent un filtre anti-lumière bleue, indispensable pour protéger les yeux face aux écrans prolongés. Le confort visuel est renforcé par une monture adaptée à un usage quotidien. Cela va du bureau à la salle d’entraînement. Cette polyvalence fait la singularité du projet, positionné à mi-chemin entre optique technique et accessoire lifestyle. Chaque modèle est disponible en plusieurs coloris. Il s’adresse à une communauté qui revendique sa double identité : exigeante dans l’effort, mais soucieuse de son style.

Entre sport et gaming, un même état d’esprit

Pour la capsule gaming Atol X Red Bull Spect Eyewear, le but est surtout d’effacer la frontière entre la performance physique et la performance mentale. Les deux marques emblématiques s’adressent à une génération pour qui le gaming n’est pas un passe-temps mais une discipline. Les lunettes s’adaptent à ce mode de vie hybride, entre compétition et détente, avec une promesse claire : garder l’œil vif et l’esprit en alerte.

Pour Atol, cette collaboration incarne une philosophie : démocratiser l’innovation optique. Grâce à l’association de la puissance de Red Bull Spect à son expertise de lunetier, la marque française témoigne de sa volonté à rendre la haute technologie visuelle accessible au plus grand nombre.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn