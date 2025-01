AQUILA PRO AI M60 de D-Link : connectivité et IA au service de votre réseau

D-Link annonce la disponibilité immédiate de son routeur AQUILA PRO AI M60. Ce nouveau modèle associe Wi-Fi 6 et intelligence artificielle pour répondre aux besoins croissants des foyers connectés.

Un Wi-Fi conçu pour les maisons connectées

J’ai appris que le routeur AQUILA PRO AI M60 offre une solution avancée pour répondre à la saturation des réseaux domestiques. Il propose des vitesses sans fil qui peut aller jusqu’à 6000 Mbps et une couverture de plus de 800 m². Ainsi, l s’adapte aux usages les plus exigeants. C’est le cas des jeux en ligne ou de la vidéo en ultra HD. Grâce à ses six antennes omnidirectionnelles et son design élégant, ce routeur élimine les zones mortes et garantit une connexion stable. L’intelligence artificielle y est intégrée. Avec des outils comme l’AI Wi-Fi Optimizer et l’AI Traffic Optimizer, il permet d’optimiser en permanence le réseau pour prioriser les tâches critiques.

Une technologie de pointe pour des performances optimales

Le M60 est équipé des technologies Wi-Fi 6, 1024 QAM et OFDMA, qui améliorent la vitesse et l’efficacité du réseau. Il prend également en charge huit flux de données simultanés, ce qui est idéal pour les environnements multi-appareils. La sélection dynamique de fréquence (DFS) permet de débloquer des canaux Wi-Fi supplémentaires pour réduire les interférences et augmenter les performances.

Ce routeur dispose d’un port WAN de 2,5 gigabits et de quatre ports LAN gigabits pour connecter des appareils câblés, comme des téléviseurs intelligents ou des consoles de jeu. J’ai aussi noté que l’application AQUILA PRO AI simplifie la configuration et la gestion du réseau. Elle offre des fonctions avancées comme le contrôle parental et la compatibilité avec Alexa et Google Assistant.

Sécurité et durabilité au cœur de la conception

Le M60 respecte les normes de cybersécurité les plus récentes, comme le cryptage WPA3 et les certifications IEC 62443-4-1 et ETSI EN 303 645. Ces mesures garantissent une sécurité renforcée pour les réseaux domestiques. Ce qui m’a surpris, c’est l’attention portée à l’écologie. Fabriqué à partir de matériaux recyclés, le routeur est livré dans un emballage respectueux de l’environnement. Son design, inspiré de l’aigle, intègre une ventilation en forme de plume pour dissiper efficacement la chaleur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



