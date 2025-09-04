La suite de Superman a un titre et une date : James Gunn dévoile « Man of Tomorrow »

C’est officiel : Superman s’apprête à redécoller ! James Gunn, maître à bord du DCU, a levé le voile sur le titre très prometteur du film et sa date de sortie. « Superman : Man of Tomorrow » s’annonce comme un nouveau départ audacieux pour le héros emblématique.

Entre excitation des fans et attente frémissante, l’espoir renaît pour le plus célèbre des Kryptoniens. Préparez-vous à voler de nouveau !

Superman s’envole vers demain avec une suite confirmée !

Le succès fulgurant du film Superman de James Gunn, devenu le plus gros succès superheroïque de 2025 avec plus de 612 millions de dollars de recettes mondiales, a ouvert la voie à une nouvelle ère pour le DC Universe.

Non seulement le film a dépassé son seuil de rentabilité, mais il a également posé des bases solides pour l’avenir de la franchise. Les performances acclamées de David Corenswet dans le rôle-titre, de Nicholas Hoult en Lex Luthor et de Rachel Brosnahan en Lois Lane ont conquis critiques et publics alike.

Fort de ce succès, James Gunn a officialisé la suite : Superman : Man of Tomorrow, dont la sortie est prévue le 9 juillet 2027.

Un titre évocateur et des retrouvailles électrisantes

Le titre Man of Tomorrow n’est pas choisi au hasard. Il symbolise à la fois l’évolution du héros et une possible orientation narrative centrée sur d’autres figures emblématiques de l’univers DC.

Sur Instagram, Gunn a dévoilé une illustration teasante où l’on voit Lex Luthor revêtu de son armure de combat violette et verte, fidèle aux comics, aux côtés d’un Superman souriant. Les deux acteurs principaux ont confirmé leur retour, tout comme Isabela Merced, qui reprendra son rôle de Hawkgirl. Les publications des acteurs laissent planer le doute : collaboration ou affrontement ?

A new chapter in the Superman franchise is on the way. Writer-director James Gunn announced on Wednesday that “Man of Tomorrow,” a continuation of his 2024 Superman film, will premiere in theaters on July 9, 2027. https://t.co/dHHfcojyAx pic.twitter.com/3BA0TQ6Tdf — The Epoch Times UK (@ukepochtimes) September 4, 2025

Lex Luthor, cœur des enjeux narratifs

La présence massive de Lex Luthor dans les artworks officiels suggère qu’il occupera une place centrale dans le scénario. Dans le premier film, Superman évoquait la part de bien en lui, laissant entrevoir une possible rédemption… ou au contraire, une trahison encore plus retorse.

L’armure de guerre, jamais vue auparavant en live-action, promet des scènes d’action spectaculaires. Gunn pourrait même opter pour une dynamique inédite : et si Lex et Superman devenaient temporairement co-protagonistes, entre alliances et rivalités ?

Une stratégie DCU renouvelée et ambitieuse

Avec cette suite annoncée seulement deux ans après le premier opus, le DCU montre sa volonté de rompre avec les erreurs du passé, où Superman était absent des écrans pendant de longues périodes.

Gunn mise sur la régularité et la cohérence pour fidéliser le public. Le succès critique et commercial du premier film a convaincu les studios d’accélérer la cadence et de capitaliser sur la alchimie entre Corenswet et Hoult, dont l’affrontement a été plébiscité.

Rendez-vous en 2027 pour une nouvelle ère héroïque

Man of Tomorrow s’annonce d’ores et déjà comme un projet ambitieux, mêlant profondeur character et action spectaculaire. Entre les questions sur l’évolution de Lex Luthor, le retour de Hawkgirl et un titre qui ouvre mille possibilités narratives, les fans ont de quoi rêver jusqu’en 2027. Une chose est sûre : le DCU a trouvé son cap, et Superman en est le pilote.

