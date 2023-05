Apple brevette un Mac avec écran tactile : révolution en marche ?

Il est peu probable que cela se produise un jour. Une nouvelle journée signifie un nouveau brevet déposé par Apple. Un mac tactile ? Celui-ci suscite néanmoins l’intérêt, car il indique qu’Apple continue de travailler sur quelque chose que beaucoup de gens semblent désirer, que cela soit judicieux ou non.

L’idée de la création d’un mac tactile

Le brevet envisage l’utilisation de structures piézoélectriques pour offrir une rétroaction haptique aux futurs Mac. L’idée est de créer une vibration, d’une certaine manière. Bien que nous ayons déjà un trackpad qui ne bouge pas, mais qui vibre pour simuler un clic, ce brevet semble proposer une nouvelle approche. Ce qui rend cette idée encore plus intéressante, c’est son autre application potentielle dans un écran tactile.

La découverte du brevet et son utilisation possible



Les experts en brevets chez Patently Apple ont repéré ce brevet pour la première fois et l’Office des brevets et des marques des États-Unis vient de le publier. Il suggère que les nouvelles fonctionnalités haptiques pourraient être utilisées à la fois dans la zone de repose-poignet et le trackpad d’un ordinateur portable, mais c’est surtout l’application à l’écran qui retient notre attention.

La position d’Apple concernant les écrans tactiles

Jusqu’à présent, Apple a refusé d’intégrer un écran tactile dans des produits tel que les Macs, car la société considère que cela n’est pas une bonne idée. Son raisonnement repose sur le fait que les utilisateurs fatigueraient rapidement leurs bras en levant constamment leurs doigts pour toucher l’écran.

La différence entre iPad et ordinateur portable

Cette position pourrait également être valable. Toucher un iPad est une chose, car il est généralement posé à plat sur une table ou tenu dans les mains. Cependant, un ordinateur portable est tout à fait différent, en particulier en raison de sa distance par rapport à l’utilisateur, en raison du clavier et du trackpad.

Les frustrations des utilisateurs d’iPad avec claviers

Après tout, les utilisateurs d’iPad avec des claviers ont passé des années à souhaiter avoir une souris ou un trackpad pour faciliter leur utilisation, car appuyer sur l’écran avec un doigt n’est pas amusant. Il est donc possible qu’un Mac doté d’un écran tactile ne fasse qu’engendrer des douleurs au poignet.

L’incertitude quant à l’amélioration avec un Mac à écran tactile

Serait-ce mieux avec un Mac ? Probablement pas, non. Prenons ce brevet comme exemple, il est tout à fait possible qu’Apple veuille utiliser cette nouvelle technologie pour générer des vibrations autour du trackpad d’un Mac. Ils ont développé la technologie, donc ils l’ont breveté. Mais si vous déposez déjà un brevet pour quelque chose comme ça, ce serait stupide de ne pas suggérer qu’il puisse être utilisé dans un écran tactile. Car encore une fois, si vous ne le faites pas, quelqu’un d’autre le fera. Apple couvre les bases. Mais si Apple annonce un Mac à écran tactile lors de la WWDC23, pouvons-nous tous faire comme si ce message n’avait jamais existé ? Ne jamais dire jamais ?