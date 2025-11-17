Bienvenue dans l’arène impériale, futur César ! Anno 117 : Pax Roma vous attend, mais gare aux embûches qui guettent les apprentis stratèges. Pour éviter que votre empire ne s’écroule plus vite qu’un château de sable sous une vague, voici les pièges à déjouer.

Économie, diplomatie ou expansion : ne tombez pas dans les filets de ces erreurs classiques. Suivez le guide, et que Jupiter soit avec vous ! La gloire de Rome n’attend que vous. Ces conseils pour débutants dans Anno 117 : Pax Romana vous aideront à établir votre première ville, calculer les temps de traitement, booster votre prestige, trouver une astuce pour le bonheur et éviter de saboter votre main-d’œuvre (ce qui est étonnamment facile).

Commencez votre aventure en Latium

La campagne d’Anno 117 : Pax Romana ne se contente pas de raconter une histoire ; elle introduit également les nombreuses fonctionnalités du jeu et sert ainsi de tutoriel approfondi. Il est donc fortement recommandé de commencer votre première partie en mode campagne.

Cela dit, la campagne suit toujours des objectifs prédéfinis, vous n’êtes donc pas entièrement libre de développer votre empire à votre guise.

Si vous préférez démarrer une partie sans quêtes principales ni histoire, vous devriez plutôt choisir le mode sans fin, mais dans ce cas, il est préférable de sélectionner le Latium comme région de départ plutôt que l’Albion. Le Latium romain est plus paisible, ne vous force pas à choisir entre Romains et Celtes, et offre un environnement plus clément, tandis que les marécages et les tensions politiques de l’Albion sont plus difficiles à gérer.

Attention au temps de traitement

S’il n’y avait qu’un seul conseil à retenir dans Anno 117 : Pax Romana, ce serait celui-ci. Dans Anno 117, les bâtiments font partie de chaînes de production ; vous cliquez sur un produit fini comme le bois, la bouillie ou les tuniques, et vous verrez tous les bâtiments requis pour l’obtenir : le bûcheron et la scierie pour le bois, la ferme d’avoine et l’étal de bouillie pour la bouillie, la ferme de chanvre et le fileur pour les tuniques, etc.

Si vous survolez les produits d’une chaîne de production, vous verrez leur temps de traitement. Cela vous permet de placer exactement le nombre de bâtiments nécessaires pour répondre aux besoins de vos citoyens et garantir qu’aucun bâtiment ne produise trop ou trop peu. Les chaînes de production en début de partie sont généralement assez simples. Le bûcheron et la scierie ont tous deux un temps de traitement de 30 secondes, donc chaque fois que la scierie est prête à travailler sur le prochain lot de bois, le bûcheron fournit une nouvelle pile de bois.

Mais si vous souhaitez produire du savon, par exemple, vous devez utiliser les temps de traitement pour calculer le nombre de bâtiments de production requis pour créer une pile de savon. Voici comment cela fonctionne :

Le savon a un temps de traitement d’une minute.

La lavande a un temps de traitement de deux minutes. Sa production prend deux fois plus de temps que le produit fini, vous avez donc besoin de deux fermes de lavande (fonctionnant à capacité maximale) pour produire un savon.

Le fondeur a un temps de traitement d’une minute, ce qui correspond parfaitement à la production de savon.

Le charbon de bois et les porcs, ressources utilisées par le fondeur, ont chacun un temps de traitement de 30 secondes, ce qui les rend deux fois plus rapides que le fondeur. Vous n’avez donc besoin que d’un seul de chaque pour produire du savon et même obtenir un surplus. Gardez à l’esprit, cependant, que ces deux ressources sont également utilisées pour d’autres produits finis. Si vous construisez deux tanneries, par exemple, vous devez recalculer les temps de traitement ; vous auriez besoin de trois porcs par minute alors qu’une seule ferme porcine n’en produit que deux.



Passez aux routes pavées dès que possible

Une fois que vous avez atteint le troisième palier de population, une nouvelle ressource est débloquée : le béton. Commencez à produire du béton aussi vite que possible, et une fois que vous avez cinq piles, ouvrez l’arbre de recherche. En tant que second nœud après « Organisation des Entrepôts » (côté économique), vous trouverez la recherche « Routes Pavées« . Débloquez-la et utilisez le bouton d’amélioration pour améliorer les chemins de terre de votre empire.

Non seulement les routes pavées améliorent la portée de chaque bâtiment, mais elles accélèrent également la production. Presque tous les types de bâtiments bénéficient d’une meilleure infrastructure, alors assurez-vous de faire de cette amélioration une priorité.

Inutile de satisfaire tous les besoins

Le système de progression d’Anno 117 : Pax Romana fonctionne avec des paliers de population : En Latium, par exemple, vous commencez avec les Liberti (palier un), et si vous satisfaites leurs besoins, vous obtenez l’accès aux Plébéiens (palier deux). Les Plébéiens apportent de nouveaux types de bâtiments pour faire avancer votre empire.

Pour atteindre le palier de population suivant, vous n’avez pas besoin de produire chaque type de produit fini. Pour satisfaire le besoin de nourriture des Liberti, par exemple, vous pouvez choisir entre les sardines (+1 population, +1 revenu) et la bouillie (+2 population). Il peut être utile de produire les deux, car cela vous donnera un double bonus (+1 revenu et +3 population), mais vous n’êtes pas obligé de le faire. Pour débloquer les Plébéiens, avoir des sardines, des tuniques et un marché est tout à fait suffisant.

Il peut être bénéfique de se précipiter vers le palier de population suivant, car cela débloque des biens plus importants, des technologies plus avancées, et peut-être le plus important (comme mentionné précédemment), l’accès à de meilleures routes. Stimulez d’abord la progression du palier, revenez pour les bonus supplémentaires plus tard.

N’améliorez pas toutes les zones résidentielles

Le progrès signifie améliorer la population, n’est-ce pas ? Eh bien, seulement dans une certaine mesure, car chaque type de bâtiment nécessite un type spécifique de main-d’œuvre. Par exemple, le bûcheron, l’entrepôt et chaque bâtiment lié à la population Liberti nécessitent également des Liberti pour fonctionner. Si vous améliorez chaque bâtiment résidentiel de votre île au niveau Plébéien, vous n’aurez plus de main-d’œuvre Liberti, arrêtant ainsi toutes les opérations des bûcherons et des entrepôts.

Pour éviter les déficits de main-d’œuvre, vérifiez les statistiques de population à côté de votre icône de joueur en haut de l’écran (côté gauche) avant de vous engager dans une amélioration résidentielle. Cela vous indiquera exactement combien de travailleurs disponibles vous avez.

Construisez de petits champs de lavande pour rendre vos citoyens heureux

Les Romains aiment tellement les champs de lavande qu’ils gagnent un point de bonheur s’ils vivent près de l’un d’eux. Le seul problème est qu’un champ de lavande nécessite 180 cases, ce qui semble bien trop pour en faire un bâtiment réalisable à placer dans le centre de votre ville… mais il existe une solution.

Bien qu’une ferme de lavande fonctionnant à pleine capacité nécessiterait, en effet, 180 cases, vous n’avez besoin que de 27 cases pour activer le bonus de bonheur — assez pour faire fonctionner la ferme à sa capacité de production la plus basse. Construisez de petites fermes de lavande dans toute la ville (mais évitez les chevauchements) pour tirer le meilleur parti de cette astuce.

N’oubliez pas de coloniser une seconde île

Il est facile de se concentrer sur votre première île et d’oublier le reste de la carte d’Anno 117, mais essayez de coloniser une seconde île vers le moment où vous atteignez le deuxième palier de population. La principale raison est liée aux fertilités des îles. Chaque île a un ensemble limité de ressources naturelles, et il est peu probable que vous trouviez toutes les ressources dont vous aurez (éventuellement) besoin sur votre île de départ, comme la résine et les olives.

Alors, avant que vos rivaux aient eu la chance de coloniser les bonnes îles, envoyez l’un de vos navires pour repérer de nouvelles terres, approchez-vous du rivage et construisez un poste de traite pour revendiquer l’île pour vous-même. Les fertilités des îles sont affichées sur le cercle autour de la mini-carte.

Les ornements ne sont pas que décoratifs

À côté du menu « construction », vous trouverez le menu « ornements« , qui semble purement décoratif. Cependant, les ornements sont un excellent moyen d’augmenter le prestige dans Anno 117 : Pax Romana. Pour une raison inconnue, le jeu ne vous le dit pas, ni ne révèle combien de prestige vous gagnez en plaçant des ornements, mais vérifiez votre statut de prestige avant et après avoir placé quelques statues fantaisistes dans votre ville, et vous remarquerez la différence.

Tous les types d’ornements n’améliorent pas le prestige. Les motifs au sol, les murs et les haies en sont exempts, mais chaque type de feuillage naturel, de présentation horticole, de statue, de structure ou bâtiment ornemental, et tout ce qui relève de « divers » ajoute quatre à cinq points de prestige par case. Pour gagner un boost de prestige rapide, sélectionnez l’un de ces ornements et placez-les en vrac, mais assurez-vous d’avoir assez d’argent, car les ornements sont assez coûteux.

Note accessoire : les arbres ornementaux ne comptent pas comme une forêt fertile pour les bûcherons et les charbonniers — si seulement c’était si facile !

Assurez-vous d’améliorer la sécurité incendie

Les incendies peuvent devenir un énorme problème dans Anno 117, car la sécurité incendie de votre île chute très rapidement avec l’expansion de votre ville. Selon le niveau de difficulté choisi, vous pouvez subir des incendies presque toutes les deux minutes si vous ne prenez pas de mesures préventives.

En début de partie, la meilleure chose à faire est de placer des tours de guet à des endroits centraux. Vous pouvez également rechercher les « puits » dans l’arbre de recherche civique. Si un incendie se déclare néanmoins, mettez le jeu en pause et utilisez l’outil de relocation pour déplacer les bâtiments voisins indemnes avant que le feu n’ait une chance de se propager. Vous perdrez toujours quelques bâtiments, mais ce n’est rien que vous ne puissiez réparer.

Passez en mode première personne pour vous amuser

Enfin et surtout, voici quelque chose que vous pouvez faire pour le plaisir, même si cela n’affecte pas le gameplay : Promenez-vous sur vos îles en mode première personne. Vous voulez vraiment sentir ce que c’est que d’être un citoyen du Latium ou de l’Albion ? Appuyez sur « Ctrl », « Shift » et « R » pour entrer en mode première personne. Sur une manette, vous devez utiliser le code Konami : haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A, start.

