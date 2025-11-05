Age of Empires IV : guide du débutant et conseils essentiels

Vous rêvez de bâtir un empire florissant, mais vos légions se font décimer en cinq minutes ? Bienvenue dans Age of Empires IV, où le chemin vers la gloire est pavé de bons conseils !

Pas de panique, devenir un stratège hors pair est à votre portée. Ce guide vous révèle les astuces indispensables pour passer du statut de modeste villageois à celui de maître du monde, sans perdre votre bonne humeur en chemin !

Jouez les tutoriels

Age of Empires IV est un jeu de stratégie en temps réel (RTS), ce qui signifie que chaque action prend un certain temps réel à accomplir. Couper du bois, par exemple, prend plusieurs secondes au temps d’un villageois. Par conséquent, la façon dont vous décidez d’utiliser vos villageois ou de déplacer vos unités affecte l’issue de la partie.

Chaque seconde compte, surtout au début du jeu. Ainsi, avant de vous lancer dans une escarmouche, vous devriez jouer les tutoriels pour apprendre à jouer plus efficacement.

Le choix de la civilisation est important

Chaque civilisation possède des mécaniques de jeu et des arbres technologiques uniques. Si vous êtes nouveau dans la franchise, commencez par l’Angleterre ou la France, car leur gameplay est le plus traditionnel.

À mesure que vous progressez, vous pourrez alors vous concentrer sur les différences entre les civilisations. Une fois que vous êtes confiant dans votre connaissance des autres civilisations, vous pouvez choisir stratégiquement celle qui convient le mieux à votre stratégie pour la victoire.

Commencez en mode Facile

Il n’y a aucune honte à jouer à Age of Empires en mode Facile. Si vous êtes nouveau, ce sera incroyablement frustrant de commencer en mode Intermédiaire. Age of Empires n’est pas un jeu facile et il demande une compétence significative pour jouer en mode Difficile ou même Intermédiaire. Commencer Age of Empires IV au niveau de difficulté le plus bas est la meilleure façon d’apprendre le jeu et de garder l’expérience agréable.

Produisez rapidement beaucoup de villageois et mettez-les au travail

Les villageois sont l’unité la plus cruciale d’Age of Empires IV, surtout en début de partie. L’avantage que vous pouvez tirer de la production de villageois dans les cinq premières minutes est immense. Dans les premières secondes, faites commencer vos villageois à récolter les moutons. Envoyez votre éclaireur pour trouver plus de moutons et renvoyez chaque mouton trouvé vers votre ville.

Simultanément, vous voudrez commencer à produire plus de villageois. Ensuite, vous voudrez construire quelques maisons supplémentaires, ainsi qu’un camp de bûcherons, un moulin et un camp minier. À la fin des cinq premières minutes, vous devriez être prêt à passer à l’ère suivante. Vous pouvez vous entraîner à cela dans la section tutoriel d’Age of Empires IV.

N’oubliez pas votre éclaireur

Le début de partie peut être accablant, mais vous devez continuer à utiliser votre éclaireur pour apprendre à connaître votre environnement immédiat. Tout en utilisant votre éclaireur, gardez un œil sur les animaux, les ressources et peut-être même le village de vos adversaires.

Connaître la topographie du terrain vous donnera un avantage et vous permettra d’adapter votre stratégie. Vous voudrez éviter le combat au début du jeu, mais savoir de quelle direction vos ennemis viendront probablement est la clé pour construire vos défenses.

Construisez vos défenses le plus tôt possible

Vous pourriez avoir envie d’attendre d’avoir beaucoup de ressources pour construire une armée imbattable plus tard dans la partie. Bien que cela semble logique à long terme, c’est une mauvaise stratégie car cela permet à votre adversaire de vous attaquer plus rapidement. Un meilleur plan est de construire vos défenses dès que vous entrez dans la deuxième ère.

La première chose dont vous aurez besoin est une Caserne, afin de pouvoir commencer à constituer une armée. N’oubliez pas de construire plus de maisons pour loger vos soldats. De plus, construire une palissade en bois autour de votre ville vous permettra de contrôler la façon dont vos ennemis attaquent votre village et vous gagnerez plus de temps pour mobiliser votre armée vers les zones critiques avant que l’ennemi ne tue vos précieux villageois.

Formez une armée de soldats, d’archers et de soldats à cheval

Tout en continuant à produire des soldats à pied, vous devriez également produire des archers et des soldats à cheval. De plus, vous voudrez organiser votre armée en groupes distincts. Gardez vos archers ensemble et plus en retrait de la ligne de front. Placez vos soldats à pied en première ligne et vos soldats à cheval prêts à attaquer vos ennemis depuis une autre direction.

Une astuce géniale pour organiser votre armée est de sélectionner un groupe puis d’appuyer sur CTRL + (une touche numérique). Cette action vous permettra d’accéder rapidement à ce groupe plus tard en appuyant sur cette touche numérique.

Soyez agressif

Attaquer vos ennemis est un excellent moyen de maintenir une domination technologique. Si vous pouvez détruire leurs bâtiments ou tuer leurs villageois, cela affecte négativement cette civilisation. C’est une tâche difficile, alors assurez-vous d’avoir un bon plan d’attaque. Les autres civilisations n’hésitent pas à vous attaquer tôt, alors devancez-les. Gardez à l’esprit que votre défense est plus importante, alors protégez-vous avant d’attaquer les autres.

La touche Majuscule est votre meilleure amie

Il existe un million de fonctions que votre clavier peut accomplir dans Age of Empires IV. Pour commencer, la seule touche que vous devez vraiment apprendre à aimer est la touche Majuscule (Shift). La touche Majuscule a plusieurs fonctions dans le jeu, notamment celle de sélectionner plusieurs villageois ou unités militaires.

Si vous appuyez sur Majuscule en appuyant sur le bouton de production d’unités, la production se fera par incréments de cinq. Cette méthode est nettement plus rapide que de cliquer cinq fois sur le bouton de l’unité. Dans un jeu où le temps est crucial, ce bouton vous fera sans aucun doute gagner beaucoup de temps.

Apprenez les raccourcis clavier

Ce qui sépare les novices des pros, c’est l’utilisation des raccourcis clavier. Age of Empires est entièrement jouable uniquement avec la souris, mais si vous voulez être dix fois plus efficace, vous devez utiliser votre clavier.

Cela peut être difficile de s’habituer aux raccourcis si vous êtes nouveau dans la série, mais si vous consultez vos configurations de touches, vous aurez fait un premier pas vers le statut de meilleur joueur.

