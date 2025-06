AliExpress propose des offres sur mesure et des marques exclusives pour vos achats d’été

En s’adaptant aux comportements changeants des consommateurs, AliExpress redéfinit les achats d’été en France.

AliExpress facilite les achats d’été en France en misant sur des services rapides et adaptés aux consommateurs toujours plus spontanés. Cette tendance à privilégier la dernière minute modifie profondément les comportements d’achat. Pour y répondre, la plateforme de vente en ligne propose une expérience plus flexible et sécurisée.

Un comportement plus spontané que prévu

L’achat planifié des semaines à l’avance est bel et bien une idée reçue. En réalité, les Français démontrent une approche plus improvisée quand ils préparent leurs vacances d’été. Seuls 13 % d’entre eux anticipent leurs achats plus d’un mois avant le départ. C’est ce qu’a révélé une étude récente d’AliExpress qui porte sur les achats d’été de 2 000 consommateurs.

En revanche, près d’un quart des acheteurs attendent les derniers jours pour se procurer les essentiels. D’autres patientent même jusqu’aux trois derniers jours. Cette propension à la spontanéité ne traduit pas un manque d’intérêt. On parle plutôt de capacité d’adaptation, où opportunités et décisions de dernière minute prennent le dessus.

Ce phénomène interroge la manière dont les acteurs du e-commerce ajustent leurs services. Ils doivent répondre à une demande à la fois flexible et exigeante. Je relaie ici une information essentielle : AliExpress s’engage à rendre les achats d’été plus sereins. Pour cela, ils proposent une série de nouveautés pensées qui visent à sécuriser et à faciliter l’expérience client. Cela s’applique surtout dans le cadre de sa Summer Sale 2025.

Des consommateurs tactiques et en quête de bonnes affaires

L’étude souligne également que les Français ne se contentent pas d’acheter sur un coup de tête. Une large majorité se montre habile à tirer parti des promotions et programmes de fidélité. Plus de 55 % utilisent d’ailleurs ces programmes. Près de la moitié attendent les soldes d’été ou autres campagnes promotionnelles pour passer commande. Codes promo, cashback, comparateurs de prix complètent cette stratégie d’optimisation.

Selon les sondages d’AliExpress, les produits privilégiés lors de ces achats d’été de dernière minute se concentrent sur des catégories variées. En tête des résultats, on a les vêtements et les chaussures (42 %). Ensuite vient l’alimentation (36 %), et enfin les produits de beauté (32 %).

La montée en puissance des marketplaces est, en outre, particulièrement remarquable. En fait, 43 % des consommateurs se tournent vers ces plateformes de e-commerce. Ils sont séduits par leur rapidité, leur diversité et désormais par des garanties renforcées, notamment sur les prix.

AliExpress a donc introduit un outil exclusif pour faciliter les achats d’été des français, le « Best Price Guarantee ». Il annonce une compensation jusqu’à 50 euros si le client trouve un article moins cher ailleurs sous sept jours. Cette initiative marque une volonté claire de fidéliser et rassurer une clientèle en quête de transparence et de compétitivité.

Les solutions d’AliExpress pour les achats d’été en France

La livraison rapide devient un critère essentiel, en particulier pour les achats de dernière minute. AliExpress propose alors à ses clients une « Livraison Garantie ». Cette dernière effectue une expédition accélérée avec une compensation symbolique en cas de retard. Cette mesure contribue à renforcer la confiance de ceux qui hésitent à commander tardivement.

D’autre part, afin d’améliorer les achats d’été, la politique de retours d’AliExpress s’assouplit nettement. Les retours gratuits jusqu’à 90 jours après l’achat sont autant de leviers pour sécuriser l’expérience. De même pour la prise en charge intégrale des articles non livrés ou perdus dans les 30 jours. Ces engagements viennent soutenir un parcours client plus fluide et encouragent la prise de décision rapide.

Enfin, le site de vente en ligne surprend avec le lancement exclusif en France des lunettes Rokid AR Spatial. C’est un produit high-tech qui mêle réalité augmentée et mobilité. Cet accessoire pourrait faire partie des achats d’été de dernière minute à privilégier sur AliExpress. Conçues pour les professionnels et créatifs, ces lunettes constituent un des accessoires connectés qui rendent la technologie accessible au quotidien.

