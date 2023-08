Quels sont les avantages de l’automatisation d’un site e-commerce ?

Un site e-commerce demeure opérationnel 24/7 sans interruption. Pourtant, le personnel ne peut pas être disponible en permanence. L’automatisation e-commerce décharge les employés des tâches répétitives et garantit le bon fonctionnement de la plateforme.

Les sites e-commerce modestes doivent faire face à des défis de taille : le développement de leur affaire et la gestion de l’aspect technique et commercial. L’optimisation des ressources et du temps devient un enjeu majeur. C’est notamment le cas lorsque le personnel est limité. L’automatisation de son e-commerce s’impose comme la solution pour gagner du temps. Néanmoins, elle demande quelques connaissances techniques. Pour maîtriser tous les aspects de l’automatisation d’un site, l’entrepreneur peut suivre une formation dédiée.

L’automatisation e-commerce pour gagner en productivité

Un détaillant gère des dizaines de petites tâches par jour pour son e-commerce. Chacune d’entre elles prend quelques minutes. Par contre, ensemble, ces tâches deviennent chronophages et pénalisent la productivité. L’automatisation e-commerce permet à l’entrepreneur et son équipe de se concentrer sur un travail à haute valeur ajoutée comme la vente et le marketing, gestion de crise, etc.

L’automatisation concerne surtout les tâches répétitives. Elle permet de gagner du temps et d’éviter les oublis.

L’automatisation est rendue possible grâce à un logiciel qui exécute automatiquement les processus, les campagnes, les tâches, etc. Prenons l’exemple des publicités, leur publication est programmée pour atteindre les cibles.

Quelques exemples d’automatisation pratique

Grâce à l’IA, les possibilités d’automatisation de son activité e-commerce sont infinies. L’entrepreneur peut exploiter les opportunités sur les points suivants :

article en stock : les produits qui sont en rupture de stock ne sont plus publiés. À l’inverse, les clients reçoivent une notification lorsqu’un nouvel article est disponible en stock.

: les produits qui sont en rupture de stock ne sont plus publiés. À l’inverse, les clients reçoivent une notification lorsqu’un nouvel article est disponible en stock. segmentation et fidélisation : segmentation automatique des clients selon la fréquence et la valeur de leurs achats. Les clients fidèles reçoivent un message de remerciement et bénéficient d’un traitement de faveur (livraison gratuite par exemple).

: segmentation automatique des clients selon la fréquence et la valeur de leurs achats. Les clients fidèles reçoivent un message de remerciement et bénéficient d’un traitement de faveur (livraison gratuite par exemple). préférences de canal : segmenter les clients en fonction de leur canal de vente comme Facebook, le site de vente ou Amazon.

: segmenter les clients en fonction de leur canal de vente comme Facebook, le site de vente ou Amazon. alertes sur les avis négatifs : lorsqu’un client publie un commentaire négatif sur les réseaux sociaux ou sur internet, le service client est directement informé. Il prend en main la résolution du problème.

: lorsqu’un client publie un commentaire négatif sur les réseaux sociaux ou sur internet, le service client est directement informé. Il prend en main la résolution du problème. support client réactif : un chatbot sous IA peut désormais répondre aux questions simples des internautes. Le service clientèle prend le relais lorsque les questions sont plus complexes.

: un chatbot sous IA peut désormais répondre aux questions simples des internautes. Le service clientèle prend le relais lorsque les questions sont plus complexes. création de contenu : l’entrepreneur peut nourrir son blog de contenus régulièrement grâce à l’IA (exemple : ChatGPT).

Automatisation e-commerce : la formation pour maîtriser le processus

Lors du lancement d’une boutique en ligne, son propriétaire doit surmonter plusieurs défis afin de booster les ventes. Bien que la plupart des tâches sont manuelles, l’automatisation améliore la fluidité du site. Les possibilités d’automatisation sont infinies, d’où la nécessité de suivre une formation.

Leroy Nicolas figure parmi les acteurs incontournables dans la formation automatisation e-commerce. Les entrepreneurs bénéficient d’un cours complet autour des points suivants :

la gestion du site ;

marketing automation ;

affiliation ;

création de contenu grâce à l’IA, etc.

Un module se consacre spécifiquement au SEO, notamment à la maîtrise des outils comme SemRush. À l’issue de la formation, l’automatisation d’un site WooCommerce ou WordPress n’aura plus de secrets pour son propriétaire.