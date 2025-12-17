Étude Airalo : cap sur le soleil pour les Français

Cet hiver, les Français privilégient les voyages au soleil, selon une étude d’Airalo. Le Maroc, la Thaïlande et les États-Unis figurent parmi les destinations stars.

Les fêtes de fin d’année prennent des airs d’évasion pour de nombreux Français. Plutôt que de rester emmitouflés, ils préfèrent s’envoler vers des pays ensoleillés. Airalo, spécialiste mondial de l’eSIM, dévoile les grandes tendances de voyage pour l’hiver 2025. Entre quête de repos, de chaleur et de simplicité, le besoin de rupture s’impose.

L’hiver de l’évasion : destination chaleur et dépaysement

Fuir le froid pour se ressourcer ailleurs. C’est la décision que prennent de nombreux Français en cette fin d’année, selon les données recueillies par Airalo. Le Japon, les États-Unis, la Thaïlande et le Maroc arrivent en tête des destinations les plus prisées. Mais ce sont surtout les évolutions spectaculaires qui marquent les esprits. Avec une hausse de 241 % pour la seule période hivernale, le Maroc enregistre une envolée impressionnante.

La Thaïlande, elle, affiche +159 %, tandis que le Vietnam, les Philippines et l’île Maurice confirment l’intérêt grandissant pour les horizons asiatiques et tropicaux. Ce mouvement traduit une envie claire : celle de se déconnecter du quotidien en quête de paysages ensoleillés, de cultures nouvelles et de sensations différentes. “On observe une vraie soif d’évasion, mais aussi une volonté de voyager autrement”, confie Matteo Papa, Directeur régional chez Airalo.

Recharger les batteries : une priorité assumée

Loin de l’image des fêtes survoltées, les voyageurs cherchent cette année à se recentrer. Dans l’étude menée par Airalo, près de la moitié des sondés (47 %) disent ressentir un besoin urgent de « recharge totale« . La période hivernale devient alors un prétexte idéal pour ralentir.

Deux profils de voyageurs se dégagent nettement. D’un côté, les “Homebodies”, adeptes du calme, du cocooning et de la tranquillité (30 %). De l’autre, ceux qui privilégient les retrouvailles familiales (27 %), souvent dans un cadre dépaysant. Ces aspirations reflètent une évolution du rapport au voyage. Moins frénétique, plus réfléchi, plus aligné avec des besoins personnels. Le temps des vacances “performantes” laisse place à celui des expériences qui font du bien.

Voyager simple, voyager connecté

Pour accompagner ces nouveaux usages, les outils de voyage évoluent eux aussi. L’eSIM, technologie embarquée dans de plus en plus de smartphones, permet aujourd’hui aux voyageurs de rester connectés sans avoir à jongler avec des cartes SIM physiques.

“L’eSIM est devenue une évidence”, souligne Matteo Papa. “Elle permet aux utilisateurs de rester joignables, de naviguer en toute simplicité, de poster, de traduire, de chercher une adresse… bref, de voyager plus librement.” À travers cette étude, Airalo dessine les contours d’un hiver dans lesquels l’ailleurs devient refuge et la technologie facilite une évasion sans tracas.

