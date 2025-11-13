T10 : le nouveau traducteur IA magnétique d’InnAIO

InnAIO débarque en France avec l’AI Translator T10. C’est un assistant de traduction IA ultra-rapide conçu pour rendre les échanges multilingues plus naturels.

L’arrivée de l’AI Translator T10 marque une nouvelle étape pour InnAIO, qui entend simplifier les échanges entre langues dans tous les contextes du quotidien. La start-up chinoise mise sur un assistant magnétique capable de saisir le ton et l’intention derrière chaque phrase. En France, elle vise autant les professionnels en déplacement que les voyageurs occasionnels. Ce lancement illustre sa volonté de rapprocher les individus grâce à une IA plus humaine.

Un traducteur IA pensé pour la fluidité du dialogue

Compact, magnétique et étonnamment réactif, le T10 traduit plus de 130 langues avec une latence moyenne de 0,3 seconde. Un exploit rendu possible par un modèle IA propriétaire couplé aux meilleurs grands modèles de langage, dont GPT-5. L’appareil ne se contente pas de convertir des mots : il interprète le ton, le contexte et les nuances culturelles. “Notre mission, c’est de restituer la personnalité derrière chaque voix”, souligne Bruce Wei, cofondateur d’InnAIO.

Dans la pratique, le T10 s’utilise aussi bien pour les conversations directes que pour les messages dans les applications, les réunions professionnelles ou même la traduction instantanée de documents via la capture photo. Les notes automatiques et les cartes mentales générées à partir des échanges renforcent son positionnement d’outil de productivité autant que de communication.

Une expérience multi-apps et une voix vraiment humaine

L’innovation d’InnAIO réside dans la technologie de clonage vocal intégrée au T10. Lorsqu’il reproduit la voix de l’utilisateur dans une autre langue, l’appareil parvient à rendre la traduction plus naturelle et plus émotionnelle. Cette démarche humanise la machine, là où les traducteurs classiques restent mécaniques.

L’assistant couvre l’ensemble des canaux de communication : traduction en temps réel, appels vidéo, visioconférences, ou échanges sur messageries instantanées. Le résultat ? Une continuité d’usage, sans rupture entre le numérique et la conversation humaine. “Nous voulons que la technologie s’efface pour laisser place à la voix”, résume Cathy Chen, cofondatrice d’InnAIO.

Design léger, autonomie longue et respect de la vie privée

Avec ses 30 grammes, sa fixation magnétique et son autonomie record de 15 heures, le T10 s’intègre naturellement dans la routine quotidienne. Une mise à jour prévue en novembre activera un mode hors-ligne via des packs téléchargeables, essentiel pour les voyages et les zones à faible connectivité.

InnAIO revendique une approche privacy-by-design : seules les données nécessaires à la traduction sont traitées, sans conservation inutile. L’entreprise améliore continuellement ses modèles pour offrir davantage de langues et une précision accrue. Proposé en Solo Black et Black & Silver, l’AI Translator T10 sera disponible dès octobre 2025 au prix indicatif de 199 €, avec six mois d’abonnement inclus.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

