Adèle Haenel : Une rupture radicale avec le cinéma

Après des mois d’absence des écrans, Adèle Haenel a annoncé sa décision de se retirer du cinéma.

Dans une lettre ouverte publiée par Télérama, la star française révèle les raisons qui l’ont poussée à prendre cette décision radicale. Après avoir marqué les esprits en 2020 lors de son départ fracassant des César suite au sacre de Roman Polanski, Adèle Haenel confirme aujourd’hui sa rupture définitive avec le 7e art.

Un engagement militant assumé

Loin des plateaux de tournage, Adèle Haenel s’est engagée dans différentes causes militantes ces dernières années. On a ainsi pu la voir aux côtés des grévistes de la raffinerie de Gonfreville-l’Orcher, en Normandie, en mars 2023. Son activisme ne se limite pas aux questions liées au cinéma, comme en témoigne sa participation au documentaire engagé « Regard noir » d’Aïssa Maïga. La comédienne met désormais toute son énergie au service de ses convictions et souhaite politiser son arrêt du cinéma.

« J’ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma »



Alors que nous enquêtions sur la trajectoire d'Adèle Haenel, l'actrice a, pour la première fois depuis les César 2020, accepté de prendre la parole.



Elle a répondu à nos sollicitations par un courrier. Nous publions cette lettre… pic.twitter.com/ZGxJ3K4XhL — Télérama (@Telerama) May 9, 2023

La décision d’Adèle Haenel soulève diverses réactions. Certains lui reprochent de « se canceller elle-même » en tournant le dos à un milieu qui, selon eux, continuera son œuvre sans elle. D’autres, en revanche, respectent et soutiennent son choix de se retirer du cinéma pour s’engager dans des causes qui lui tiennent à cœur. Quoi qu’il en soit, la prise de position de l’actrice ne laisse personne indifférent.

Quelles conséquences pour le milieu du cinéma français ?

La prise de position d’Adèle Haenel soulève des questions sur les problématiques auxquelles le cinéma français doit faire face. Le départ de l’actrice met en lumière un malaise et une remise en question au sein du milieu. Face à la complaisance dénoncée par Adèle Haenel, certains appellent à repenser les pratiques et à renforcer les actions contre les agressions sexuelles dans le milieu du cinéma. La bataille est loin d’être gagnée, mais la voix de l’actrice contribue à alimenter le débat et à encourager le changement.