Idées cadeaux tech : 4 pépites Twelve South

Twelve South propose quatre accessoires high-tech élégants pour Noël 2025. Une sélection design, connectée et pensée pour les utilisateurs Apple.

La marque américaine Twelve South revient sur le devant de la scène avec quatre accessoires qui combinent style, technologie et praticité. Pensés pour enrichir l’écosystème Apple, ces objets high-tech s’inscrivent dans une dynamique minimaliste et fonctionnelle. De l’AirFly Pro 2 au HiRise 3 Deluxe, la gamme joue la carte du design épuré et du confort d’usage. Un sans-faute pour un Noël 2025 résolument connecté.

Un Noël sans fil avec l’AirFly Pro 2

Dans l’univers du voyage et du divertissement, l’AirFly Pro 2 fait figure d’incontournable. Ce petit émetteur Bluetooth transforme n’importe quelle prise jack en point d’accès pour casque sans fil. Sa force ? Une autonomie de 25 heures et la possibilité de connecter deux casques simultanément. « C’est l’accessoire qu’on n’attendait pas mais qu’on n’enlève plus de sa valise », témoigne un utilisateur. Son design minimaliste et sa polyvalence séduisent autant les globe-trotteurs que les audiophiles exigeants.

PowerBug : le chargeur malin des intérieurs épurés

À première vue, le PowerBug pourrait passer pour une simple prise murale. Mais il combine en réalité trois fonctions : charge sans fil MagSafe/Qi2, port USB-C 35 W, et support magnétique vertical. Un trio gagnant qui en fait l’accessoire parfait pour les amateurs d’ergonomie et de simplicité. Finis les câbles emmêlés sur la table de nuit ou le bureau ! Avec PowerBug, l’iPhone et les AirPods se rechargent proprement à portée de main. Le format ultra-compact est un clin d’œil au design “less is more” cher aux utilisateurs Apple.

Le ButterFly SE, un chargeur de poche pour globe-trotteurs connectés

Pensé pour ceux qui vivent entre deux avions ou deux trains, le ButterFly SE est un chargeur pliable 2-en-1 qui se referme comme un bijou. Grâce à la norme Qi2, il recharge rapidement un iPhone et une Apple Watch (ou des AirPods), sans compromis sur la stabilité. Ce qui frappe, c’est son allure élégante et discrète : il se glisse dans une trousse, s’ouvre en un geste et s’impose comme l’indispensable du sac de voyage. Une innovation qui conjugue esthétisme, compacité et efficacité.

HiRise 3 Deluxe : l’art de charger avec style

C’est sans doute l’accessoire le plus sophistiqué de cette sélection. La station HiRise 3 Deluxe allie esthétisme et fonctionnalité, avec sa base en cuir vegan et son support vertical. Conçue pour accueillir simultanément un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, elle devient un véritable objet déco sur une table de chevet ou un bureau. Son design épuré s’intègre parfaitement dans un intérieur contemporain. Une station de charge qui conjugue élégance et efficacité, un plaisir autant pour les yeux que pour les batteries.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

