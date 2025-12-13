Oniverse : des accessoires gaming pour Switch™ 2

Oniverse élargit son catalogue gaming avec une gamme d’accessoires innovants compatibles Switch™ 2. Conçue pour répondre aux attentes des joueurs, cette nouvelle collection mise sur la précision, le confort et le design.

Avec cette nouvelle collection, Oniverse s’adresse directement aux passionnés de gaming multiplateforme. La marque française, déjà reconnue pour ses accessoires performants, mise ici sur une combinaison d’ergonomie, de technologie avancée et d’esthétique soignée. Chaque produit a été pensé pour améliorer l’expérience utilisateur sans compromis. Une offensive claire sur le marché des accessoires gaming pour la fin d’année.

Une manette rétro qui joue la carte de la personnalisation

La Foenix est sans doute la pièce maîtresse de cette nouvelle gamme. À première vue rétro, elle cache bien son jeu : trois modes de connexion, un gyroscope intégré, des vibrations ajustables, un mode Turbo, des joysticks et gâchettes en technologie Hall Effect, et même des touches arrière verrouillables. Oniverse mise ici sur la polyvalence extrême.

« Notre volonté est d’offrir aux joueurs un contrôle absolu, quel que soit leur support de prédilection », explique la marque. Compatible avec les Nintendo Switch™, Switch™ 2, GameCube™, PC et smartphones, la Foenix est pensée comme une extension naturelle de la main, avec ses gâchettes à profondeur réglable. Son prix : 49,99 €.

L’innovation au service de l’ergonomie

Oniverse ne s’arrête pas à la manette. La Aura, vendue également à 49,99 €, mise sur l’intelligence embarquée grâce à un écran de réglage LED. L’objectif : tout personnaliser sans quitter la partie. Là encore, les joysticks Hall Effect sont au rendez-vous, tout comme les boutons mécaniques programmables. Côté clavier, le Maegnus impressionne. Compact (68 touches), il combine switchs Hall Effect, personnalisation via logiciel, et un polling rate record de 8 000 Hz. Un outil qui vise clairement les joueurs compétitifs.

Accessoires pensés pour les setups exigeants

Le Hubble, support ventilé à LED, se distingue par sa capacité à éviter la surchauffe. Il permet aussi de recharger deux manettes en parallèle Idéal pour les longues sessions sur Switch™ 2. Côté souris, la Vanguard joue la carte de la liberté avec son dock de charge LED, un écran intégré pour suivre le DPI et l’autonomie, et jusqu’à 25 heures de jeu sans interruption.

La Kryo, plus accessible, offre un design alvéolé, une LED personnalisable et un capteur allant jusqu’à 12 800 DPI pour seulement 19,99 €. Le Glasspad S, tapis de souris en verre trempé, optimise la glisse avec une précision rare, preuve que même les accessoires les plus discrets peuvent faire la différence.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn