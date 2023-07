L’avenir des memes : Les 9 meilleures memes coins pour les investissements crypto à long terme en 2023.

Les monnaies memes ont prouvé que tous les sceptiques avaient tort, avec des performances d’investissement qui ont rivalisé avec certains des plus grands projets existants.

Par conséquent, ceux qui recherchent les meilleurs rendements doivent désormais considérer les meilleures monnaies memes comme faisant partie de leur stratégie s’ils veulent saisir l’opportunité que ces projets présentent parfois.

Dans cette optique, voici quelques-unes des meilleures monnaies memes pour des investissements à long terme cette année :

Shiba Memu (SHMU) ApeCoin (APE) Floki Inu (FLOKI) Pepe Coin (PEPE) Wojak Token(WOJAK) Dogelon Mars (ELON) Baby Doge Coin (BABYDOGE) Samoyed Coin (SAMO) Blur (BLUR)

Chaque projet de la liste a été sélectionné en tenant compte de 4 points essentiels : la capitalisation boursière, la facilité d’accès, l’utilité à long terme et la valeur cachée, et ce qui est passionnant, c’est que chacune de ces monnaies a quelque chose de spécial.

Ils ne sont pas simplement un autre projet parmi d’autres – ils ont cette étincelle qui pourrait les faire décoller cette année.

1 – Shiba Memu (SHMU) : La combinaison ultime de l’IA et des memes

Shiba Memu attire l’attention à travers la sphère crypto alors qu’il grimpe rapidement parmi les meilleures monnaies memes pour les investisseurs en 2023. Qu’est-ce qui la rend unique ? Shiba Memu n’est pas un token numérique comme les autres , c’est une star montante très prometteuse.

L’ingrédient secret du succès de Shiba Memu est la combinaison intelligente de l’IA et de la technologie blockchain. SHMU n’est pas une monnaie meme ordinaire qui mise sur la célébrité de l’internet, Shiba Memu offre quelque chose de réel, et sa capacité unique à se commercialiser et à s’améliorer grâce à l’IA est une première parmi les monnaies memes, ce qui incite de nombreux experts en crypto-monnaies à s’intéresser à la question.

Shiba Memu a également construit une communauté forte en vendant des tokens tôt, et ce soutien d’une communauté dévouée signifie qu’il y a une base solide qui l’aide à se développer et à faire passer le mot. Le mouvement communautaire fort et croissant prépare le terrain pour que Shiba Memu soit l’un des grands acteurs des monnaies memes en 2023.

Lors de l’événement de presale, Shiba Memu a mis en œuvre une approche intelligente consistant à augmenter quotidiennement le prix des tokens, créant ainsi une opportunité attrayante.

Démarrant à 0,011125 $ et s’envolant pour atteindre le chiffre impressionnant de 0,0244 $, cette hausse remarquable de 119,33 % offre un potentiel d’excellents retours sur investissement pour les premiers participants.

Les investisseurs sérieux prennent des mesures immédiates pour saisir cette opportunité et maximiser leurs gains.

Grâce à la puissance de l’IA, à un plan clair et au soutien de la communauté, ce nouveau projet est sur la bonne voie pour marquer son arrivée dans le grand public.

Pour les investisseurs à la recherche de la prochaine pépite, Shiba Memu offrira une croissance réelle et significative – pour 2023 et au-delà.

>>> Vous pouvez trouver plus d’informations, y compris comment acheter SHMU ici <<<<

2 – ApeCoin (APE) : L’évolution du Web3

ApeCoin s’est imposé comme l’une des meilleures monnaies memes de ces dernières années dans le monde des crypto-monnaies, en attirant l’attention par son lien avec le Bored Ape Yacht Club, la célèbre collection de NFT.

La particularité d’ApeCoin réside dans son rôle de monnaie officielle au sein de la communauté du Bored Ape Yacht Club, mais cela ne s’arrête pas là. ApeCoin vise à soutenir différents secteurs de l’espace Web3, notamment l’art, les jeux, les divertissements et les événements, à la fois en ligne et dans le monde réel.

Le soutien du Bored Ape Yacht Club est important. Le club est très respecté et dispose d’une communauté dévouée, et cette connexion donne à ApeCoin un avantage, car il bénéficie d’un soutien et d’une crédibilité intégrés. Avec ApeCoin, les membres de la communauté peuvent faciliter les transactions et s’engager dans des réseaux et des services décentralisés.

L’écosystème décentralisé d’ApeCoin est une expérience fascinante sur l’utilité permanente d’un tel projet. Il pourrait s’avérer être un solide investissement à long terme, car la croissance au fil du temps pourrait permettre à la valeur de l’APE d’augmenter de manière significative au cours des prochaines années.

3 – Floki Inu (FLOKI) : La meilleure meme coin pour les dons de charité

Floki Inu est une crypto-monnaie qui se distingue par son approche communautaire, connue sous le nom d’écosystème Floki.

L’écosystème est un mélange impressionnant d’utilisation pratique, d’engagement communautaire et de culture des memes, et la communauté dynamique, surnommée « Floki Vikings », compte plus de 475 000 membres dans le monde entier. Ils ont pour objectif de propulser Floki Inu au premier rang des crypto-monnaies grâce à des campagnes énergiques sur les réseaux sociaux et à la création de memes.

Floki Inu ne se contente pas d’être un token meme, il joue un rôle de premier plan en proposant des solutions pratiques. L’écosystème comprend un métavers de NFT en 3D, des outils de finance décentralisée (DeFi), une plateforme d’éducation aux crypto-monnaies, des NFT et une boutique de produits dérivés. Cette évolution du meme à l’utilité est un changement d’orientation remarquable pour un projet qui a commencé de manière relativement peu ciblée.

Ce qui distingue également Floki Inu, c’est sa volonté d’apporter des changements concrets. Avec une vision globale en tête, le projet se concentre sur la construction d’écoles ultramodernes, en commençant par chaque continent et en s’étendant aux pays sous-développés, et certaines écoles Floki sont déjà opérationnelles en Amérique centrale et en Afrique de l’Ouest.

Floki Inu bénéficie également d’un haut niveau d’accessibilité, car il fonctionne à la fois sur les chaînes Ethereum et BNB, ce qui signifie qu’il est disponible à l’achat sur plus de 100 échanges dans le monde entier.

4 – Pepe Coin (PEPE) : La meilleure monnaie pour les mèmes plus anciens

Pepe the Frog, initialement un personnage de dessin animé créé par Matt Furie, est devenu célèbre sur Internet en tant que meme sur des plateformes telles que 4chan et Tumblr, donnant naissance à des versions telles que « Sad Frog » et « Smug Frog ».

Le parcours du personnage a pris une tournure défavorable en 2015 lorsqu’il a été approprié par l’alt-right, ce qui a conduit le créateur, Furie, à prendre ses distances avec ces utilisations et à engager des actions en justice contre les entités qui utilisaient Pepe.

Fait intéressant, Pepe a connu une renaissance lors des manifestations de Hong Kong en 2019, où il est apparu comme un symbole de liberté et de résistance, et cette utilisation a reçu l’approbation du créateur et a contribué à récupérer certaines associations positives pour le personnage.

Il était peut-être inévitable de voir Pepe the Frog se transformer en Pepe Coin, un nouveau venu sur le marché des monnaies memes, et en termes de mentions sociales,

Pepe Coin n’est devancée que par Dogecoin et Shiba Inu. Il a adopté une personnalité effrontée, affirmant vouloir « redonner de la valeur aux monnaies memes » et suggérant qu’il est temps pour elle de prendre la tête des monnaies basées sur Shiba en se qualifiant de « la plus mimétique des monnaies memes ».

Malgré sa popularité, le site web de Pepe Coin indique que la coin n’a pas de valeur intrinsèque et qu’elle ne doit pas être achetée dans l’espoir d’un rendement financier élevé – un sentiment qui rappelle celui du Dogecoin.

Cependant, avec une capitalisation boursière approchant le demi-milliard de dollars, Pepe Coin signale son aspiration à figurer parmi les principales monnaies memes pour les investisseurs qui pensent qu’elle peut continuer à se développer.

5 – Token Wojak (WOJAK) : S’inspirer du mème populaire

Wojak Token est une coin de monnaie inspirée du meme Wojak, connu pour sa popularité dans certains cercles de médias sociaux, en particulier parmi les amateurs de crypto-monnaies et de finance, et le token représente une extension créative du meme.

Les informations disponibles sur le site web du Wojak Token sont limitées, et les investisseurs doivent être attentifs à ce manque de transparence, notamment pour comprendre les applications pratiques et la valeur du token.

Cependant, pour ceux qui sont prêts à prendre le risque, Wojak pourrait être la prochaine meme coin à devenir virale et à voir ses prix grimper en flèche, ce qui en ferait une option intéressante pour les investisseurs.

Situé à l’intersection de la culture des memes et du monde des crypto-monnaies, le Wojak Token peut être considéré comme un élément plus risqué d’un portefeuille d’investissement bien diversifié.

6 – Dogelon Mars (ELON) : Une coin intéressante sur le thème de l’espace

Dogelon Mars, avec le ticker ELON, est un projet intéressant de monnaie meme qui combine un récit sur le thème de l’espace avec une crypto-monnaie. Le récit intrigant, qui tourne autour des aventures interstellaires et de la colonisation de Mars, le différencie des autres projets.

L’actif est très suivi, en particulier sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter, et l’engagement de la communauté est renforcé par des bandes dessinées qui racontent l’odyssée de Dogelon dans l’espace.

Dogelon Mars gagne du terrain sur le marché des crypto-monnaies, comme en témoignent sa capitalisation boursière et son prix d’échange, et le site Web de l’actif propose un guide simplifié pour les investisseurs potentiels, expliquant comment acquérir des tokens ELON à l’aide d’Ethereum.

Dogelon Mars se distingue par son mélange inédit d’histoires et de crypto-monnaies, attirant ceux qui recherchent une opportunité d’investissement non conventionnelle qui a le potentiel de croître de manière significative sur le long terme.

7 – Baby DogeCoin (BABYDOGE) : La meilleure monnaie pour les œuvres de charité en faveur des chiens

Baby Doge Coin, un actif numérique construit sur la chaîne BNB, fusionne la culture des memes avec une mission caritative axée sur le bien-être des chiens. Le token se distingue par la redistribution de 5 % de chaque transaction à ses détenteurs, ce qui encourage la détention à long terme afin que les détenteurs puissent bénéficier des transactions effectuées ailleurs.

La communauté de Baby Doge Coin est un élément clé de son identité. Avec plus de 1,5 million de followers sur Twitter et un groupe Telegram actif, la communauté soutient passionnément la cause du token. Baby DogeCoin s’est également aventuré dans le domaine des NFT et a développé Baby Doge Swap, qui offre des frais de swap parmi les plus bas de la chaîne BNB.

L’impact social du projet est évident à travers ses contributions caritatives, y compris des dons importants à des organisations de protection des chiens et des collaborations pour faciliter les dons en Baby DogeCoin.

Cet élément spécial signifie que Baby Doge Coin incarne un mélange d’engagement communautaire, d’innovation technologique et d’impact caritatif, ce qui en fait un token intriguant pour ceux qui souhaitent contribuer à un objectif plus large par le biais de la crypto-monnaie.

8 – Samoyedcoin (SAMO) : La meilleure meme coin sur Solana

Samoyedcoin, communément appelé SAMO, est une crypto-monnaie qui a été mise en lumière en 2021 lors de la montée des memes et de la croissance de l’écosystème de Solana. Au départ, SAMO n’était qu’une meme coin amusante, mais elle a évolué pour devenir une monnaie numérique centrée sur la communauté et visant à soutenir et à promouvoir l’écosystème de Solana.

SAMO s’appuie sur la blockchain Solana, connue pour la rapidité de ses transactions, sa rentabilité et sa nature respectueuse de l’environnement. Cela positionne SAMO favorablement par rapport à d’autres monnaies memes, en particulier celles qui sont construites sur des chaînes qui ne peuvent pas rivaliser avec les performances de Solana

Comme la plupart des projets de monnaies memes, l’une des forces de SAMO est sa communauté dévouée. Cette communauté ne se contente pas d’échanger, elle s’attache à former les nouveaux venus et à favoriser l’entraide entre ses membres. Cela signifie que la communauté est le fondement de SAMO, jouant un rôle important dans son développement et son adoption.

Pour ceux qui envisagent d’investir dans SAMO, la société est disponible sur les bourses centralisées et décentralisées et dispose meme d’une gamme de NFT qui peuvent être achetés sur de nombreuses plateformes.

Samoyedcoin représente une combinaison unique d’esprit communautaire et de savoir-faire technologique dans l’espace des crypto-monnaies, en se concentrant explicitement sur le soutien de l’écosystème Solana – ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs à la recherche des meilleures memes coins et qui croient à la fois au projet et à Solana.

9 – Blur (BLUR) : La meilleure marketplace pour les memes

Blur.io est une plateforme inventive qui intègre les mondes des Non-Fungible Tokens (NFT) et des meme coins. Contrairement aux memes coins conventionnels, principalement considérés comme des actifs spéculatifs, Blur propose une place de marché de NFT, combinant utilisation pratique et investissement spéculatif.

L’élément central de Blur est sa place de marché NFT, qui s’adresse spécifiquement aux traders professionnels, et cet accent mis sur des fonctionnalités adaptées aux professionnels se démarque des plateformes de monnaies memes habituelles, qui sont souvent centrées sur l’interaction avec la communauté.

L’engagement communautaire, cependant, est remarqué par Blur. La plateforme dispose d’une initiative BLUR qui a déjà alloué de nombreux tokens BLUR pour encourager la participation active et favoriser un sentiment de communauté parmi ses utilisateurs.

Blur se distingue également par son engagement en faveur de l’efficacité et de la rentabilité. La plateforme facilite les transactions rapides, ce qui permet aux traders de réagir rapidement aux changements du marché, et l’absence de frais de marché contribue à améliorer la rentabilité. Ces caractéristiques s’adressent aux membres de la communauté des monnaies memes qui sont pragmatiques et axés sur le profit.

Blur intègre également des outils avancés de gestion de portefeuille, fournissant aux utilisateurs des informations analytiques pour les aider à prendre des décisions éclairées en matière de négociation, ce qui constitue un contraste notable avec la nature souvent impulsive de la négociation de coins de monnaie mème ailleurs.

Soutenu par un groupe de bailleurs de fonds réputés, Blur.io ajoute de la crédibilité à l’espace des memes monnaies. Combinant l’engagement de la communauté, l’utilité et le soutien institutionnel, Blur est un choix intéressant pour ceux qui recherchent les meilleures memes monnaies et pourrait avoir un bon potentiel d’investissement à long terme.

Méthodologie pour identifier les meilleures monnaies memes

L’identification des meilleures monnaies pour l’investissement implique un examen approfondi de plusieurs facteurs essentiels.

Disponibilité

Il est essentiel d’évaluer l’accessibilité d’une meme coin sur différentes bourses. La facilité d’accès facilite l’achat et la vente, ce qui rend une meme coin plus attrayante pour les investisseurs, et les coins disponibles sur plusieurs places boursières offrent une certaine souplesse dans les transactions en fonction des tendances du marché.

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière indique la valeur marchande d’une meme coin et se calcule en multipliant le nombre total de coins par le prix actuel. Une capitalisation boursière élevée est généralement synonyme de stabilité et de popularité, reflétant la confiance des investisseurs et laissant entrevoir une croissance potentielle.

Services à long terme

Les memes qui ont des applications réelles ou des capacités de résolution de problèmes auront probablement plus de succès à long terme. Par exemple, les coins qui sont fondamentales pour le fonctionnement d’un réseau de blockchain ou qui offrent des caractéristiques innovantes peuvent conserver une plus grande valeur au fil du temps, et l’utilité reflète souvent la valeur inhérente et la performance future d’une meme coin.

Opportunités sous-évaluées

Les meilleures monnaies pourraient actuellement être sous-évaluées malgré de fortes perspectives de croissance. Repérer ces opportunités peut permettre d’obtenir des rendements substantiels, mais nécessite une compréhension fine du marché et une analyse méticuleuse des caractéristiques sous-jacentes de la coin.

En tenant compte de ces éléments, les investisseurs peuvent choisir les meilleures memes coins – combinant stabilité et potentiel de rendement élevé. Cette approche structurée évalue à la fois les performances actuelles et les perspectives d’une meme coin, ce qui permet une analyse bien équilibrée. Une telle méthode est bénéfique pour les investisseurs qui souhaitent faire des choix éclairés sur le marché des crypto-monnaies, qui évolue très rapidement.

Quels sont les autres conseils à suivre par les investisseurs ?

Lorsqu’ils s’aventurent dans le monde des crypto-monnaies, les investisseurs doivent tenir compte de quelques facteurs essentiels.

Fixer un budget

Il est essentiel d’établir un budget d’investissement clair. Il permet d’éviter les décisions impulsives et de disposer d’un portefeuille bien diversifié, compte tenu de la nature volatile du marché des crypto-monnaies.

Évaluer la tolérance au risque

Il est également essentiel de comprendre ta tolérance au risque. Tu peux choisir entre des crypto-monnaies bien établies présentant des risques moindres ou explorer des options moins connues offrant des rendements potentiels plus élevés, mais un risque accru.

Évaluer les applications du monde réel

L’évaluation des applications et des cas d’utilisation d’une crypto-monnaie dans le monde réel donne un aperçu de sa valeur à long terme. Comprendre s’il s’agit de transactions, de smart contracts ou d’autres fonctions permet de déterminer sa demande et sa pertinence.

Tenir compte de la sécurité et de la conformité

Regarde les mesures de sécurité et la conformité à la réglementation d’une crypto-monnaie, car une crypto-monnaie sûre et conforme est plus susceptible d’être un choix d’investissement stable et fiable.

Conclusion

Parmi toutes les sous-catégories de crypto-monnaies, les meme coins offrent aux détenteurs de tokens un mélange unique de divertissement et d’opportunités d’investissement.

Dans ce paysage diversifié, Shiba Memu (SHMU) apparaît comme un concurrent prometteur, car il se distingue par son utilisation innovante de la technologie de l’IA pour l’auto-marketing et l’optimisation, ce qui indique un potentiel de croissance substantiel et une utilité à long terme.

Alors que le monde des memes continue de s’étendre et d’évoluer, Shiba Memu semble prêt à prendre la tête du peloton, en combinant une technologie avancée, un engagement actif de la communauté et l’attrait de la culture des memes – autant de facteurs qui permettent à Shiba Memu de connaître un succès important dans un avenir proche.