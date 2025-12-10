Aspirateur sans fil Würth M-CUBE® : l’autonomie pro

Le spécialiste de l’outillage Würth France étoffe sa ligne M-CUBE® avec un aspirateur sans fil eau et poussière. Cet outil 18 V promet une liberté totale et des performances constantes.

La plateforme Li-Ion 18 V M-CUBE® est déjà synonyme d’excellence et de fiabilité sur les chantiers. Würth France lance le modèle ANTS 18-36 L COMPACT pour compléter cette gamme phare. Cet aspirateur sans fil est conçu pour les environnements de travail les plus rudes. Il vise à améliorer la rapidité et la qualité des interventions quotidiennes.

Une liberté de mouvement au service de la productivité

L’atout majeur de cet appareil réside dans l’affranchissement du câble électrique. L’ANTS 18-36 L COMPACT s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la batterie Li-Ion 18 V M-CUBE®, synonyme de qualité et de constance de puissance. Ce modèle robuste est spécifiquement conçu pour les interventions rapides et les environnements contraignants de l’industrie, du bâtiment ou de la maintenance.

Il permet une réactivité accrue. On peut ainsi écarter les pertes de temps liées à la recherche d’une prise ou au déploiement d’une rallonge. Cette agilité se traduit par une meilleure productivité. Les professionnels peuvent ainsi se concentrer pleinement sur la qualité de leur travail.

Performance et sécurité : les exigences des pros sont respectées

Au-delà de sa maniabilité, l’aspirateur sans fil de Würth n’a pas transigé sur la performance. Il garantit une aspiration puissante et constante, essentielle pour maintenir la propreté du poste de travail et assurer des finitions impeccables. En matière de sécurité et de santé, cet équipement est classé en filtration de catégorie L (norme EN 60335-2-69). C’est un point crucial pour protéger les opérateurs des poussières fines.

Par ailleurs, l’absence de câbles traînants réduit significativement les risques de chute, un danger récurrent dans l’univers du chantier. L’appareil intègre même un nettoyage semi-automatique du filtre et un flexible antistatique de trois mètres,. Cela optimise la durée de vie et le confort d’utilisation.

L’innovation M-CUBE® : un écosystème éprouvé et fiable

« Ce nouvel aspirateur dans la gamme Würth, est sans fil, sur roues, moins lourd, moins encombrant qu’une version électrique, et avec une cuve de grande capacité ! » témoigne Frédéric Jost, chef de produits chez Würth France. Il souligne l’avantage de pouvoir aspirer 22 litres de poussières ou 10 litres d’eau sans effort et sans la gêne du câble.

Cet ajout vient renforcer l’écosystème M-CUBE®, dont les machines embarquent déjà des moteurs EC sans charbons. La protection électronique embarquée coupe le moteur en cas de blocage ou de surchauffe. Cela assure une durée de vie maximale de l’outil. Avec la combo performance et de sécurité, Würth consolide sa position de partenaire incontournable pour les professionnels.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

