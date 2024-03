Welock Smart Lock pour la sécurité 2.0 : les secrets des serrures à empreintes digitales pour bâtiments intelligents

Les empreintes digitales, en tant que donnée biométrique, sont un choix logique pour la sécurisation des accès. Leur caractère unique à chaque individu en fait un moyen de déverrouillage extrêmement sûr. Il élimine les risques associés à la perte de clés ou à l'oubli de codes d'entrée.

Les serrures intelligentes, bien que bénéfiques pour la sécurité, peuvent intimider certains utilisateurs en raison de la perception qu'elles sont complexes à installer. Cette appréhension est souvent alimentée par le manque de confiance des consommateurs dans leurs propres compétences en matière de bricolage. Pourtant, avec l'augmentation de l'habileté des criminels, les équipements traditionnels tels que les chaînes, les verrous de porte ou les simples cadenas ne suffisent plus à garantir la sécurité d'une maison ou d'un bureau. C'est là qu'interviennent les serrures à empreintes digitales, offrant une solution plus sophistiquée et efficace.

Le principe de fonctionnement des serrures à empreintes digitales

Les serrures à empreintes digitales utilisent des systèmes de verrouillage électronique sophistiqués qui éliminent le besoin de clés physiques ou de cartes magnétiques. Cette technologie offre un niveau de sécurité accru tout en étant pratique, car il est quasiment impossible de perdre ou d'oublier son empreinte digitale. En tant que telles, ces serrures deviennent rapidement un choix populaire pour protéger à la fois les propriétés résidentielles et commerciales.

Concrètement, elles se servent de la biométrie, une technologie qui identifie les individus en se basant sur des caractéristiques physiques uniques. Lorsqu'un utilisateur souhaite déverrouiller la porte, il place son doigt sur un capteur intégré. Ce dernier analyse les détails des traces palmaires enregistrées et les compare avec celles stockées dans sa mémoire sécurisée. Si les empreintes correspondent, la serrure se déverrouille, permettant ainsi l'accès au bâtiment ou à la pièce protégée.

Les avantages généraux des serrures intelligentes dans le contexte des bâtiments modernes

Les serrures à empreintes digitales constituent un élément essentiel des bâtiments intelligents. En effet, elles apportent une contribution significative à leur sécurité et à leur efficacité opérationnelle. Elles représentent une évolution majeure par rapport aux verrous traditionnels, exploitant les innovations technologiques pour offrir des fonctionnalités avancées et une gestion améliorée des entrées.

Accès sans clé

L'un des principaux avantages des serrures intelligentes est l'accès sans instruments supplémentaires. Fini les soucis de perte ou de vol de clés. Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux bâtiments grâce à des méthodes d'identification numériques telles que :

les codes PIN ;

les cartes RFID ou Radio-Frequency Identification, des dispositifs électroniques utilisés pour stocker et transmettre des données sans contact physique direct ;

des applications mobiles.

Cette flexibilité permet une gestion efficace des accès et réduit les risques d'entrée non autorisée. La serrure intelligente WELOCK PCB41, par exemple, offre un accès sans clé grâce à un clavier et des cartes RFID. Jusqu'à 10 codes des personnels et 20 cartes RFID peuvent être enregistrées. De plus, vous pouvez le contrôler à distance via l'application dédiée, déverrouillant ou verrouillant la porte d'un simple toucher sur votre smartphone. Vous avez également la possibilité de partager des mots de passe d'accès temporaires avec des personnes de confiance. L'autonomie de ce dispositif est impressionnante, avec une durée de vie des piles allant jusqu'à 1 an pour chaque jeu de piles. En outre, le Welock PCB41 est fiable avec une protection contre les chocs électrostatiques et une étanchéité IP65. Son installation est simple, prenant moins de 10 minutes sans nécessiter de serrurier.

Cette serrure intelligente est disponible à l'achat sur Amazon et sur le site Web de WELOCK. Sur Amazon, le prix final de ce modèle est de 119 euros après l'utilisation du code promotionnel spécial « RUILON003 ». Sur le site Web de WELOCK, le prix final est également de 119 euros après utilisation du coupon « VD30 ». Ces offres spéciales permettent aux utilisateurs d'acquérir cette serrure intelligente à un prix avantageux, offrant ainsi une sécurité accrue à leur propriété.

Accès à distance et surveillance

La possibilité de contrôler et de surveiller à distance les serrures intelligentes est un autre aspect crucial à considérer. Les gestionnaires de bâtiments et les résidents peuvent désormais gérer les passages depuis n'importe où, via des applications mobiles ou des systèmes de gestion centralisés. Cette fonctionnalité offre une grande commodité et une réactivité accrue en matière de sécurité.

Intégration avec les systèmes d'automatisation des bâtiments

Les serrures à empreintes digitales, telles que le WELOCK Touch 41 Fingerprint Smart Lock, peuvent également être intégrées à d'autres programmes de bâtiments intelligents, tels que les caméras de surveillance, les alarmes et les systèmes de contrôle d'accès. Cette caractéristique permet une automatisation des fonctions de l'immeuble ou de la maison, renforçant ainsi la protection et l'efficacité opérationnelle. Elle favorise aussi une gestion centralisée des systèmes domotiques utilisés.

Le modèle WELOCK Touch 41 Fingerprint Smart Lock est disponible sur le site web de la marque, et grâce au coupon « VD50 », les utilisateurs peuvent bénéficier d'un prix final avantageux de 139 euros. Ces offres spéciales rendent ces serrures intelligentes encore plus attractives en termes de rapport qualité-prix, offrant ainsi une solution de sécurité hautement efficace pour les bâtiments modernes.

Authentification, autorisation des utilisateurs et journaux d'activités

En matière de sécurité, les serrures intelligentes offrent une authentification multi-facteurs. Les rôles et les permissions des utilisateurs peuvent être configurés pour restreindre l'accès à des zones spécifiques du bâtiment, garantissant ainsi que seules les personnes autorisées peuvent entrer dans certaines pièces. De plus, ces dispositifs maintiennent généralement des journaux d'activité détaillés, fournissant ainsi une piste de vérification. Ceux-ci peuvent être précieux pour les enquêtes de sécurité ou de conformité. Ils fournissent une traçabilité de chaque passage.

Accès temporaire et planification

Les serrures intelligentes offrent des solutions flexibles pour gérer l'accès aux bâtiments. Elles permettent la création de codes d'accès temporaires ou d'autorisations spécifiques pour les visiteurs, le personnel de service ou les occupants à court terme. De plus, la planification de l'accès offre la possibilité de définir des plages horaires précises pendant lesquelles certaines personnes sont autorisées à entrer, renforçant ainsi le contrôle et la sécurité des lieux.

Alertes et notifications

Les serrures intelligentes sont équipées de fonctionnalités avancées telles que les alertes et les notifications. Elles peuvent notifier les administrateurs du bâtiment ou les résidents en cas d'activités suspectes, de tentatives d'accès non autorisées ou de niveaux de batterie faibles. Ainsi, elles assurent une surveillance constante et une réaction rapide aux incidents potentiels.

Efficacité énergétique, réponse aux urgences et mises à jour du micrologiciel

L'intégration des serrures intelligentes avec les systèmes de gestion des bâtiments offre également des avantages en termes d'efficacité énergétique. En effet, ces dispositifs permettent un ajustement automatique de l'éclairage et des systèmes de chauffage, en fonction de l'occupation détectée. Ils contribuent alors à la réduction de la consommation et des coûts associés, tout en améliorant le confort des occupants.

Par ailleurs, en cas d'urgence, telles que des incendies ou d'autres crises, les serrures intelligentes peuvent être intégrées aux systèmes de réponse aux urgences. Elles sont en mesure de faciliter les procédures d'évacuation rapide ou de confinement, garantissant ainsi la sûreté des occupants. Enfin, les mises à jour régulières du micrologiciel sont essentielles pour maintenir leur efficacité. Elles permettent de corriger les vulnérabilités de sécurité et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Associées à des mesures de protection telles que le chiffrement, elles protègent contre les tentatives de piratage et garantissent un fonctionnement fiable du système de serrure intelligente.

Les fonctionnalités des serrures à empreintes digitales

Les serrures à empreintes digitales offrent un ensemble de fonctionnalités avancées qui garantissent à la fois la sécurité et la praticité. En plus de permettre une entrée sans clé, elles peuvent offrir la possibilité de désactiver temporairement la fonction de lecture des données biométriques. Cette caractéristique peut être particulièrement utile lors de réunions ou d'événements spéciaux.

L'autonomie, la gestion centralisée et l'interface LCD

Ces serrures sont également souvent alimentées par des piles. Elles offrent une autonomie considérable avant de devoir les remplacer, avec même une option de câble USB en cas d'urgence. En cas de panne de batterie, une clé de secours permet toujours d'accéder au dispositif. De plus, ces dispositifs permettent une gestion centralisée des utilisateurs autorisés, avec la possibilité de révoquer l'accès à tout moment. L'interface LCD facilite leur utilisation en affichant des informations importantes, tandis que leur fabrication en acier garantit une grande robustesse. Enfin, elles sont dotées de multiples fonctionnalités anti-effraction, assurant une protection maximale contre les tentatives d'intrusion.

Le cas du Welock SECBN51 Fingerprint Smart Lock

La serrure intelligente Welock SECBN51 Fingerprint Smart Lock, par exemple, offre un accès sans clé, permettant de déverrouiller la porte par empreinte digitale, carte RFID ou via l'application dédiée. Elle peut mémoriser jusqu'à 100 empreintes digitales et appairer jusqu'à 20 cartes RFID. Doté d'un écran OLED affichant le statut de la batterie et des alertes, il garantit une reconnaissance fiable des empreintes digitales ainsi qu'une sécurité électrostatique jusqu'à 30 000 volts. Son installation est également facile, sans besoin de perçage. De plus, il est étanche (IP54) et peut être déverrouillé par une batterie de secours en cas de panne.