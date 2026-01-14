Et si votre grenier cachait un trésor ? Actuellement, toute Nintendo 3DS qui prend la poussière pourrait bien valoir son pesant d’euros, c’est d’une grande valeur !

La marque de consoles japonaises a bel et bien produit des éditions limitées§ Eh oui ! Maintenant, les jeux rétro et la folie du collectionneur mettent le marché de l’occasion à mal. Alors, pour ne rien manquer ouvrez vos vieux cartons et faites les comptes : vous allez peut-être pouvoir vous offrir un voyage… ou au moins une nouvelle console !

Votre vieille 3DS au grenier vaut peut-être une petite fortune aujourd’hui !

Si vous avez récemment cherché à acheter une Nintendo 3DS, vous avez dû constater un phénomène surprenant : les prix de l’ancienne console portable ont explosé sur le marché de l’occasion. Sa production a été interrompue en 2020 après un lancement en 2011, la 3DS et ses nombreuses révisions (XL, New XL, 2DS) suscitent une nostalgie qui se monnaie cher. Entre les collectionneurs et les amateurs de homebrew, cette console devenant rare affiche des étiquettes qui feraient presque rougir une Switch neuve. Mais à combien s’échangent vraiment ces petits bijoux rétro ?

Quel prix pour quel modèle ?

Les tarifs varient énormément selon le modèle. Pour une version standard originale, il faut compter en moyenne 130 euros (environ 150$). L’évolution naturelle, la 3DS XL, se négocie autour de 170 euros, tandis que la version améliorée, la New 3DS XL, atteint facilement 215 à 260 euros. La plus abordable reste la 2DS classique, à environ 100 euros, bien que sa version XL dépasse souvent les 170 euros. Attention toutefois, ces montants ne sont qu’un point de départ.

Pourquoi les éditions limitées atteignent-elles des sommets ?

Là où les enchères s’emballent, c’est pour les éditions limitées. Les modèles dédiés à des franchises comme The Legend of Zelda, Pokémon ou Metroid peuvent valoir entre 340 et 860 euros. Et si la console est « complète », c’est-à-dire avec sa boîte d’origine et ses accessoires, le prix peut encore s’envoler. Ces pics ont été observés fin 2025, après une légère baisse post-fermeture du eShop en 2023. La rareté et la ferveur des collectionneurs créent un marché très dynamique.

Le homebrew, moteur caché de cette folie des prix

La raison principale de cette flambée réside dans l’écosystème du modding. « Hacker » sa 3DS pour y installer des logiciels homebrew est devenu monnaie courante. Cette manipulation, relativement accessible, permet notamment de télécharger et de jouer à n’importe quel titre de la bibliothèque 3DS ou DS sans avoir à acheter les cartouches, devenues souvent très chères. Sur des plateformes comme eBay ou Mercari, de nombreuses consoles sont déjà vendues pré-modifiées, à des tarifs élevés, prouvant que cette fonctionnalité est un puissant moteur de demande.

Une bibliothèque de jeux intemporelle et coûteuse

Au-delà du modding, l’intérêt pour la 3DS s’appuie sur une bibliothèque de jeux exceptionnelle, encore très rejouable aujourd’hui. Les titres Pokémon des ères DS et 3DS, en particulier, voient leur cote grimper, se vendant entre 45 et 175 euros selon l’épisode. Dans un contexte où certains fans sont en délicatesse avec les récentes sorties comme Écarlate/Violet ou Légendes Z-A, le retour vers ces classiques prisés est massif et entretient la valeur de la console.

Les prix vont-ils enfin redescendre ?

Difficile à prédire. Avec près de 76 millions d’unités vendues dans le monde, la 3DS n’est pas une rareté absolue comme a pu l’être la PlayStation Vita, ce qui devrait a priori limiter une hyper-inflation des prix. Cependant, le temps qui passe la rendra mécaniquement plus rare. Une génération entière, ayant grandi avec, commence à avoir un pouvoir d’achat et cherche à retrouver ses jeux d’enfance, garantissant une valeur résiduelle solide pour les années à venir.

Quel facteur pourrait faire baisser la courbe ?

Ce serait une initiative de Nintendo lui-même. Si la firme décidait de porter massivement les joyaux de la 3DS sur la Switch 2 – via des rééditions, remakes ou un service de jeux en streaming – l’attrait pour le matériel d’origine pourrait s’atténuer. Mais même dans ce scénario, la 3DS resterait l’unique façon de jouer à ces titres avec leur fonctionnalité 3D native, un argument qui suffira à maintenir sa cote auprès des puristes. Votre vieille console a donc encore de beaux jours – et une belle valeur – devant elle.

