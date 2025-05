Vin et IA : l’expérience inédite proposée par Victor

in

Déployé à Paris, Victor, premier sommelier numérique dopé à l’intelligence artificielle, transforme la dégustation en restaurant. Une innovation française qui allie tradition œnologique et technologie de pointe.

Choisir un vin au restaurant devient un jeu d’enfant grâce à Victor, le tout premier sommelier numérique. Cette innovation française associe intelligence artificielle et savoir-faire œnologique. Installé dans une brasserie parisienne, Victor séduit par son accessibilité et ses conseils personnalisés. Il illustre comment la technologie peut enrichir l’expérience client sans sacrifier les traditions.

Une technologie discrète au service d’un art ancestral

Dans une brasserie du 16e arrondissement de Paris, une carte connectée placée sur la table intrigue les clients. En quelques gestes, Victor s’active via leur smartphone. Il ne s’agit pas d’un simple gadget mais d’un véritable sommelier numérique. L’utilisateur répond à quatre questions ciblées : ambiance du repas, préférences gustatives, plats commandés… En retour, deux suggestions personnalisées s’affichent : une bouteille de prestige et une alternative plus abordable, toutes deux disponibles sur la carte du restaurant. Ce qui frappe, c’est la fluidité de l’expérience. Victor ne se contente pas de proposer, il explique. Cépages, terroirs, arômes : ses recommandations s’accompagnent de descriptions pédagogiques dignes d’un sommelier chevronné.

Démocratiser la sommellerie sans l’édulcorer

À l’origine de Victor, une ambition claire : rendre l’art de la sommellerie accessible à tous, sans sacrifier la finesse ni la tradition. « Notre ambition est de démocratiser l’art de la sommellerie et mettre la technologie au service d’une expérience client plus riche« , affirme Mickaël Glaunez, fondateur de Victor. Conçu pour accompagner, pas remplacer, Victor se positionne comme un soutien discret mais pertinent, notamment dans les établissements où l’expertise œnologique manque. Un positionnement qui semble faire mouche, au vu des premiers retours recueillis lors de cette phase pilote.

Une innovation appelée à s’implanter largement

Victor ne se limite pas à une démonstration technologique. Il apprend, s’adapte, s’enrichit à chaque interaction. Grâce à sa base de données évolutive et aux retours des clients comme des restaurateurs, l’outil affine ses recommandations. Ce mécanisme d’apprentissage continu renforce sa pertinence dans le domaine. Le choix de commencer par une brasserie parisienne n’est pas anodin. Si Victor séduit ici, il pourrait bien conquérir les tables de France. Reste à voir si l’expérience s’exportera aussi aisément hors de la capitale, là où les habitudes et les attentes diffèrent parfois sensiblement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

