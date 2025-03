D’une photo à l’adresse : L’IA met fin à la tranquillité des célébrités !

Alors qu’il était autrefois facile de construire une maison quelque part et d’en interdire le droit d’entrée, l’IA change la donne désormais. Imaginez le fait de connaître précisément où votre célébrité préférée habite en ayant son adresse grâce à l’IA en quelques clics, inédit n’est-ce pas ?

Auparavant, seuls les services de renseignement privés pouvaient aisément savoir où tout le monde vit dans le monde. Mais maintenant, GeoSpy peut quasiment révéler où vous vivez.

Une photo, une adresse, c’est tout ce dont l’IA a besoin pour trouver l’adresse d’une célébrité

Si vous êtes une célébrité et que vous n’avez rien à cacher, l’IA GeoSpy n’est sans doute pas votre ennemie, car elle peut divulguer votre adresse. Par contre, pour ceux qui veulent vivre une petite vie tranquille, oubliez cela.

A l’aide d’une simple photo de maison prise sur les réseaux sociaux ou dans les médias, il est maintenant possible de savoir exactement où une personne habite. C’est plus précis que Google Maps et plus clair également. L’IA de GeoSpy peut carrément vous établir un itinéraire direct pour vous rendre jusqu’ à destination.

Cette invention est particulièrement efficace aux Etats-Unis selon ses concepteurs. Mais l’IA est également capable de repérer d’autres adresses dans le monde. Elle a des capacités globales pour identifier des lieux divers à travers le globe.

GeoSpy Superbolt in Tokyo is slick pic.twitter.com/F6lY85pWY9 — Daniel Heinen (@heinenbros) ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 11, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 11, 2025

La porte ouverte au stalking ?

Alors que les paparazzis sont déjà pénibles, de nombreuses célébrités du petit comme du grand écran risquent de ne pas voir cette IA divulgueuse d’adresses sous un bon œil. Que se passera-t-il si un ou plusieurs fans mal intentionnés décident d’attendre leur célébrité favorite sur le palier de leur porte ou en bas de leur immeuble ?

La gêne occasionnée est grande, sans compter le fait que cette IA n’a pas besoin d’une photo complète pour trouver un lieu. Quelques arbres, voire un simple bout de trottoir peuvent lui permettre de géo localiser un endroit avec une exactitude redoutable.

Une IA pouvant aider les secours

Par contre, le tableau n’est pas noir pour autant. Si l’adresse des célébrités américaines peut être trouvée facilement grâce à l’IA GeoSpy, cette invention peut également sauver des gens. Imaginez qu’il y ait un feu dans votre quartier, mais que la panique ne vous permet pas de préciser où est l’adresse concernée.

Les forces de l’ordre peuvent alors utiliser GeoSpy pour pouvoir localiser les lieux. Et dans un autre contexte, cette application est aussi utile si vous constatez des accidents ou des anomalies près de chez vous. Les secours peuvent alors intervenir rapidement.

Une application anti arnaque

Sinon, GeoSpy peut aussi détecter des fausses annonces de location. Si par malheur un arnaqueur veut vous louer une demeure en AirBnB, il est possible d’utiliser cette IA de localisation d’adresse afin de voir si l’endroit existe réellement.

D’ailleurs, en termes de rapidité, il est dit qu’elle est efficace. En effet, en comparant ce qu’elle sait faire et ce qu’un joueur de GeoGuessr, jeu vidéo qui mêle connaissance géographique et rapidité sait faire, l’IA se débrouille très bien.

