Une guerre nucléaire totale comme dans Fallout pourrait-elle vraiment arriver ? L’avis des experts !

L’univers post-apocalyptique de Fallout est-il un simple divertissement ou un scénario nucléaire crédible ? Des experts en géopolitique et en sécurité nucléaire sortent du silence pour analyser froidement notre réalité à la lumière du jeu culte.

Entre boucliers antimissiles, arsenaux modernes et tensions internationales, ils décortiquent la probabilité d’un « Great War » version réelle. Leurs conclusions sont parfois plus troublantes que les aventures du Vault Dweller. Un dossier explosif à lire avant de ressortir votre combinaison en cuir.

Le nucléaire dans la série « Fallout » : une guerre totale est-elle crédible ?

L’univers de Fallout repose sur un point de bascule terrifiant : la Grande Guerre, un conflit nucléaire total qui a réduit le monde en cendres pour satisfaire les ambitions de quelques mégalomanes d’entreprises. Alors que la série Prime Video connaît un succès retentissant, une question s’impose : ce scénario cauchemardesque est-il crédible dans notre réalité ? Pour y répondre, ScreenRant s’est entretenu avec Dr. Emma Belcher, présidente de l’ONG Ploughshares et experte de la menace nucléaire. Ses propos, aussi éclairants qu’inquiétants, nous offrent un point de vue d’expert sur cette dystopie qui « hante l’imaginaire collectif ».

Des milliardaires pourraient-ils vraiment déclencher l’apocalypse ?

Dans Fallout, le consortium Vault-Tec a orchestré la fin du monde pour vendre ses abris et remodeler la société à son avantage. La réalité est-elle si différente ? Selon Dr. Belcher, le pouvoir de lancer une guerre nucléaire reste aujourd’hui concentré entre les mains de neuf pays. Ce pouvoir, dit-elle, est « fondamentalement injuste pour le reste d’entre nous ». Elle souligne le danger des « intérêts du secteur privé » – ceux qui gagnent de l’argent avec la production d’armes nucléaires – qui peuvent influencer les décisions politiques et « prendre en otage » le processus démocratique. L’idée que des entités non élues puissent peser sur le destin du monde n’est donc pas une pure fiction.

Pourquoi l’argent est-il au cœur du problème ?

Le discours de Dr. Belcher met en lumière une statistique vertigineuse : plus de 190 milliards de dollars sont dépensés chaque année dans le monde pour les armes nucléaires. Les États-Unis prévoient à eux seuls de dépenser jusqu’à 2 000 milliards de dollars pour moderniser leur arsenal dans les décennies à venir. « Ces sommes sont sidérantes », déclare-t-elle, en pointant du doigt des priorités douteuses. « L’éducation, la santé… Est-ce vraiment la façon dont nous voulons dépenser nos fonds ? » Son combat, via Ploughshares, est de rendre ces concentrations de pouvoir visibles et de montrer « à quel point ces décisions sont antidémocratiques ».

Les tensions actuelles ressemblent-elles à la Guerre Froide ?

Le monde de Fallout est né de la peur paranoïaque de la Guerre Froide. Aujourd’hui, bien que la menace nucléaire demeure, le contexte a changé. Le scénario d’une guerre pour les dernières ressources, qui déclenche le conflit dans la franchise, n’est pas encore une réalité. Et contrairement aux méchants de Vault-Tec, il est probable que, dans notre monde, « les organisations ont plus de chances de prospérer en maintenant le monde en vie » plutôt qu’en le détruisant.

Quelle est la recette pour éviter le « Wasteland » ?

La conclusion de Dr. Belcher est à la fois un avertissement et un guide. Le principal rempart contre un scénario à la Fallout est la vigilance citoyenne. Rester informé des dangers, comprendre qui prend les décisions et pourquoi, et exiger plus de transparence démocratique sont essentiels. La communication, comme le montre d’ailleurs le film A House of Dynamite, est primordiale en temps de crise nucléaire. En résumé, si le spectre d’une cabale d’entreprises déclenchant l’apocalypse relève encore de la fiction, les mécanismes de pouvoir, de profit et d’opacité qui pourraient y mener, eux, sont bien réels. L’avenir n’est pas écrit, et il appartient à chacun de s’assurer qu’il ne ressemblera pas à un épisode de Fallout.

