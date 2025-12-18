Vous commencez Fallout: New Vegas en 2025 ? Ce guide vous évitera de nombreux pièges

Vous vous apprêtez à explorer les étendues poussiéreuses du Mojave en 2025 ? Excellent choix ! Mais entre les Deathclaws affamés, les factions belliqueuses et les dialogues à rallonge, en 2025 le chemin vers New Vegas dans Fallout est semé d’embûches.

Ce guide est votre gourde d’eau pure et votre armure en T-45b mentale. On va éviter les pièges classiques, optimiser vos premiers pas et transformer votre aventure en succès, sans spoiler la magie du jeu. Prêt à briller sous les néons ?

Fallout : New Vegas en 2025

Vous voilà propulsé dans le désert du Mojave, une radiopile à la main et des étoiles plein les yeux. Fallout : New Vegas reste un chef-d’œuvre du RPG, mais aborder ses étendues poussiéreuses en 2025 sans préparation relève du suicide. Entre bugs vintage et Deathclaws affamés, voici comment faire de vos premiers pas une promenade de santé… ou presque.

Pourquoi les mods sont-ils indispensables en 2025 ?

La vérité est cruelle : sans mods, New Vegas peut être techniquement chaotique et visuellement fatigué. Pour une expérience optimale et stable, installez un pack de mods de qualité comme Viva New Vegas. Ce dernier corrige d’innombrables bugs, améliore les textures et ajoute des fonctionnalités essentielles. Une fois installé, pensez à ajuster le champ de vision et à désactiver le « head bobbing » à la course dans les options des mods pour un confort de jeu moderne. C’est la condition sine qua non pour profiter pleinement de l’aventure.

Quelle est la pire caractéristique à créer son personnage ?

Lors de la distribution de vos points d’attributs, une règle d’or : lâchez complètement le Charisme. Mettre cette caractéristique à 1 est considéré comme optimal, car elle n’influence que le troc, le discours et les compagnons – des aspects que vous pouvez compenser avec des compétences. Ces points précieux récupérés, investissez-les dans l’Intelligence (pour plus de points de compétences) et l’Endurance (pour plus de santé et d’implants). Sur l’écran suivant, choisissez la compétence Discours comme compétence de focus pour passer les checks oratoires malgré votre charisme de mollusque.

Votre bienfaiteur, le bon Doc Mitchell, est plus généreux qu’il n’y paraît. Avant de quitter sa maison à Goodsprings, fouillez tout ! Tous les objets en jaune (métal, stimpacks, cellules énergétiques) sont à prendre gratuitement, sans conséquence. Le plus précieux ? Le pistolet laser sur l’étagère près de la machine à création de personnage. Encombré ? Vendez le butin inutile directement à la boutique générale de Goodsprings, juste à côté. C’est votre premier pactole.

Pourquoi une pelle est-elle l’outil le plus important ?

Achetez une pelle à la boutique générale dès que possible. Pourquoi ? Pour piller les tombes, pardi ! Le cimetière de Goodsprings, au nord de la ville, regorge de trous à fouiller. Cherchez-y notamment le globe à neige, un objet de collection qui se vend une fortune. Gardez toujours votre pelle sur vous ; des trésors enterrés parsèment tout le Mojave.

Quelles fonctions cachées du jeu sont vitales à connaître ?

Le jeu est avare en tutoriels. Retenez ces commandes essentielles :

Lampe torche : Maintenez le bouton du Pip-Boy (Tab sur PC, Cercle sur PS, B sur Xbox).

Ranger son arme : Maintenez le bouton de rechargement (R sur PC, Carré sur PS, X sur Xbox).

Faire passer le temps : T sur PC, Select sur PS, Back sur Xbox.

Voyage rapide : Possible vers tout lieu découvert depuis la carte.

Où dormir pour être bien reposé et gagner plus d’XP ?

La nuit dans le Mojave est périlleuse. Pour dormir à Goodsprings, utilisez le sac de couchage dans le vieux camping-car au nord de la boutique. C’est gratuit, mais cela ne confère pas le bonus « Bien Reposé » (+10% d’XP pendant 12h). Pour l’obtenir, il faut un lit qui vous appartient ou que vous louez. La solution la plus simple et précoce ? Louez une chambre au motel Dino Dee-lite à Novac.

Quel choix crucial éviter au tout début à Goodsprings ?

Après les premières quêtes, Sunny Smiles vous enverra au saloon. Vous y assisterez à une dispute entre la tenancière Trudy et Joe Cobb des Powder Gangers. Vous aurez alors le choix fatidique : soutenir les habitants de Goodsprings ou les gangsters. Ne vous engagez pas tout de suite ! Une faction hostile peut compliquer vos allers-retours dans la ville. Mieux vaut d’abord récupérer tout l’équipement gratuit du Doc, vous armer et débloquer d’autres points de voyage rapide avant de trancher cette querelle locale.

Quel est le pire endroit à éviter à tout prix au début ?

Méfiez-vous des « conseils » malveillants des vétérans. Ne vous approchez pas de Quarry Junction ! Cette carrière, près du camp des Great Khans, est infestée de Deathclaws, les ennemis les plus redoutables du jeu. Y mettre les pieds avant le niveau 15-20 équivaut à un suicide instantané. Contentez-vous de l’admirer de très, très loin sur votre carte. Votre avenir dans le Mojave vous remerciera.

Avec ces conseils en tête, vous êtes prêt à affronter les casinos, les factions et les mystères du Mojave avec un sérieux avantage.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn