The Mandalorian and Grogu introduit ce personnage culte de l’univers Clone Wars

Din Djarin et son petit compagnon vert vont devoir regarder derrière eux. Le film The Mandalorian and Grogu, attendu pour mai 2026, pourrait bien introduire un antagoniste de taille de la série animée Star Wars: The Clone Wars.

Réputé pour son approche du métier de chasseur, son chapeau circulaire qu’il utilise comme un bouclier et son fidèle compagnon Marrok, Embo apporterait une menace physique et stoïque face à notre héros. Mais voici ce que cela annonce.

The Mandalorian and Grogu : un trailer qui ramène des héros inattendus

Disney vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour The Mandalorian and Grogu, et elle réserve son lot de surprises. Le duo le plus célèbre de la galaxie, interprété par Pedro Pascal (Din Djarin) et son petit protégé vert, fait le grand saut du petit au grand écran. Première sortie ciné pour Star Wars depuis 2019, le film a une lourde responsabilité : redonner envie aux fans de pousser les portes des salles obscures. Et visiblement, Jon Favreau, le créateur de la série, compte bien en mettre plein la vue.

Qui sont ces nouveaux alliés (et ennemis) ?

Le trailer confirme que Din et Grogu travaillent désormais comme « rangers indépendants » pour la Nouvelle République. Leur mission : empêcher une nouvelle guerre face à la résurgence de l’Empire. Pour y parvenir, ils pourront compter sur la Colonel de la Nouvelle République incarnée par Sigourney Weaver, et sur un vétéran des séries animées : Garazeb Orrelios, le redoutable guerrier de Star Wars Rebels, toujours doublé par Steve Blum. Une présence qui fait le lien avec l’univers étendu et ravit les fans.

Embo, le chasseur de primes Kyuzo, est-il le méchant ?

Les amateurs de The Clone Wars vont sursauter. Un personnage très familier apparaît : Embo, le chasseur de primes Kyuzo, introduit dans la saison 2 de la série animée. Longtemps pressenti comme l’antagoniste du film, il semble bien présent, peut-être au service des Hutts. Mando et Grogu vont se faire de nouveaux ennemis, et celui-ci a de la gueule.

Rotta the Hutt, le fils de Jabba, débarque

Autre surprise : Jeremy Allen White prêtera sa voix à Rotta the Hutt. Pour les non-initiés, Rotta est le fils de Jabba, apparu pour la première fois… dans le film d’animation Star Wars: The Clone Wars de 2008 (celui que beaucoup ont snobé). Le revoilà, bien vivant, et forcément synonyme d’ennuis. Quand les Hutts s’en mêlent, ça sent la poudre.

Que s’est-il passé depuis la saison 3 ?

Le film se déroule après les événements de la saison 3. Din a officiellement adopté Grogu, et ils ont établi leur base sur Nevarro, devenue prospère. Plus important encore : Grogu a établi une connexion avec le Mythosaure, créature légendaire de Mandalore que l’on croyait éteinte. Un détail qui pourrait bouleverser son statut de Jedi-Mandalorien et devenir un enjeu majeur du film.

Ahsoka et Thrawn vont-ils croiser la route de Mando ?

Le trailer ne répond pas à cette question, mais Garazeb Orrelios sert de pont entre The Mandalorian et Ahsoka. La série dérivée a vu le retour du Grand Amiral Thrawn (Lars Mikkelsen) dans la galaxie principale. L’ombre de l’Imperium plane, et il serait étonnant que le film ignore complètement ces événements. À suivre.

Pourquoi aller au cinéma ?

Jon Favreau a été clair lors d’un récent événement : « Nous voulons vous emmener dans une aventure qui remplisse l’écran, qui vous fasse sortir de chez vous. » Un appel à l’aventure pure, loin des écrans de salon. Avec The Mandalorian and Grogu, Star Wars retrouve le chemin des salles. La suite, Starfighter de Shawn Levy et Ryan Gosling, est attendue pour mai 2027. D’ici là, Mando et son fils adoptif ont une galaxie à sauver. Rendez-vous le 22 mai 2026.

