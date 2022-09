[Test] Huawei FreeBuds Pro 2 : la qualité sonore au meilleur prix

Deux ans après la sortie de ses premiers écouteurs, le géant chinois lance une nouvelle génération d’écouteurs sans fil : l’Huawei FreeBuds Pro 2.

Bien plus performants que les écouteurs Huawei FreeBuds Standard, le modèle Pro 2 arrive sur le marché avec de nouvelles améliorations, dont la suppression du bruit dynamique. Face à son principal concurrent, les AirPods d’Apple, les FreeBuds Pro 2 d’Huawei vont-ils faire le poids ?

Huawei FreeBuds Pro 2 : présentation

Déjà disponible en Europe et en Asie, les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 2 est un produit phare de la marque chinoise. Mais figurent-ils parmi les meilleurs écouteurs sans fil Huawei ? Selon les tests qu’on a réalisés, ils combinent qualité du son et fonctionnalités innovantes.

Huawei promet cette fois-ci de nouvelles fonctionnalités et plus encore : un son de meilleure qualité. Niveau design, on constate une nette amélioration de la finition. Et en ce qui concerne la qualité de l’audio, on a droit au même système de suppression active du bruit que celui de la version précédente. Huawei a collaboré avec l’une des meilleures entreprises françaises de technologie audio : Devialet.

Visuellement, les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 2 se rapproche des écouteurs sans fil classiques. La marque pense gagner une place importante dans le marché des écouteurs avec ce modèle. C’est peut-être la raison pour laquelle elle a misé sur des tiges qui viennent se fondre avec les écouteurs de 6G.

Bien que les écouteurs soient de petite taille, leur batterie offre une autonomie de 4 à 6 h d’écoute par charge en fonction de l’activation de l’ANC.

Huawei FreeBuds Pro 2 : caractéristiques

Dimensions : 29,1 × 21,8 × 23,7 mm ;

Poids : environ 6,1 g ;

Boîtier de charge de 580 mAh ;

Batterie de 55 mAh par écouteur ;

Autonomie : 4 h de lecture, réduction de bruit activée et 6 h réduction de bruit désactivée ;

Mise en charge : USB Type C et charge sans fil de 2 W ;

Connectivité : Bluetooth BT 5.2 ;

Technologie et formats audio : ANC, Triple égaliseur adaptatif, crossover numérique, mode transparence, format AAC/LDAC/SBC ;

Les fonctionnalités des Huawei FreeBuds Pro 2

Avec les FreeBuds Pro 2, on découvre des fonctionnalités plus ou moins similaires à celles de leur prédécesseur. Notamment la compatibilité avec les appareils Android et iOS, la facilité d’utilisation des commandes tactiles et la modification de l’ANC (Active Noise Cancellation) ou suppression active du bruit.

Avec l’ancienne version des FreeBuds Pro, les écouteurs ne fonctionnaient que sur les appareils Android. Aujourd’hui, les FreeBuds Pro 2 fonctionnent bel et bien avec Huawei AI Life. Il s’agit d’une application qui permet aux utilisateurs d’écouter de la musique depuis leur appareil Android et iOS sur les écouteurs Huawei. L’appairage se fait grâce à une connectivité Bluetooth 5.2.

C’est sur cette application que les réglages audio sont effectués. Nous avons fait quelques simulations et les résultats étaient plutôt impressionnants. Nous avons eu la possibilité d’ajuster les basses ainsi que les aiguës pour que le son soit le plus propre possible. A notre avis, cette nouvelle fonctionnalité est plutôt pratique pour le bien-être de nos oreilles.

Pour les plus exigeants, ils peuvent activer l’ANC pour une meilleure audibilité du son. Huawei propose alors 4 modes pour la suppression de bruit : Dynamique, Cosy, Général et Ultra. Quitte à dire que les écouteurs Huawei FreeBuds sont idéaux pour couvrir les conversations dans un aéroport comme dans un centre commercial.

Qualité sonore

On peut résumer la qualité sonore des Huawei FreeBuds Pro 2 en 3 points spécifiques : un système de suppression de bruit dynamique, plus de détails et de clarté sonore et un son plus riche et plus corsé.

Avec les FreeBuds de 2020, notre première impression était qu’il n’y aurait pas de meilleur son. Toutefois, après avoir testé les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 2, la donne a changé. On constate avant tout une amélioration de la qualité sonore. Huawei a d’ailleurs pris les choses en main et a collaboré avec une entreprise française phare de la tehcnologie audio : Devialet.

Les écouteurs offrent plus de largeur et plus de puissance à la sonorité. Les basses sont plus audibles et plus percutantes. Et en général, le son est plutôt équilibré malgré la légèreté des écouteurs. Quoique, il y a encore des améliorations à apporter pour arriver à obtenir un son de qualité similaire à celle des écouteurs Bose QuietComfort.

En résumé, les Huawei FreeBuds Pro 2 procure une sonorité plus chaude, des basses plus profondes, ainsi que des voix et des instruments assez clairs.

Que peut-on dire de l’autonomie de la batterie des Huawei FreeBuds Pro 2 ?

D’après la fiche technique du produit, les Huawei FreeBuds Pro 2 promettent une autonomie de 4 à 6 heures d’écoute par charge, en fonction de l’activation de l’ANC. Soit 18 heures au total en prenant compte de la charge du boîtier avec l’ANC activé, et 30 heures avec l’ANC désactivé.

Nous avons pris la peine de pousser le modèle qu’on a pris à sa capacité maximale. Verdict : une perte de 23 à 25 % de l’autonomie par heure avec la suppression de bruit active. En désactivant l’ANC, on arrive à une perte d’autonomie d’environ 15 % par heure pour chaque écouteur.

En se basant sur ces résultats, on ne peut pas encore confirmer que l’autonomie est le premier avantage des FreeBuds Pro 2. Il s’agit d’une autonomie similaire à celle de l’ancienne version et moins satisfaisante que celle des AirPods 3 d’Apple et celle de LinkBuds de Sony. On s’attendait à un petit ajustement en matière d’autonomie en ce qui concerne les FreeBuds nouvelle génération.

Un prix intéressant et moins élevé que celui de ses concurrents

Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 2 sont désormais disponibles en vente en Asie et en Europe. Le prix appliqué en l’Europe est d’approximativement 200 euros. À ce prix-là, les FreeBuds Pro 2 d’Huawei entrent dans la gamme des écouteurs sans fil nouvelle génération pour quelques euros de moins que ses concurrents, dont les AirPods d’Apple et les écouteurs Bose.

On peut dire que le rapport qualité-prix est au rendez-vous. La nouvelle version d’écouteurs sans fil d’Huawei est proposée au juste prix.

Notre verdict final sur les Huawei FreeBuds Pro 2

Après avoir testéles Huawei FreeBuds Pro 2, nous pouvons dire que ce sont des écouteurs sans fil pouvant satisfaire les besoins des utilisateurs de base. Le son est largement satisfaisant : les basses, les aiguës et les voix sont bien distincts. Au niveau sonore, le moins que l’on puisse dire c’est que les écouteurs Huawei FreeBuds peuvent rivaliser contre ceux d’Apple et de Sony.

Par contre, l’autonomise de la batterie est encore à revoir. Si vous voulez de la longévité, les modèles FreeBuds ne sont pas forcément en tête de liste. Sinon, si vous cherchez un son de qualité, la nouvelle génération d’écouteurs sans fil d’Huawei sont faits pour vous.

Points positifs Points négatifs

Une meilleure qualité du son

Une meilleure qualité du son ANC dynamique

ANC dynamique Nouvelles fonctionnalités

Nouvelles fonctionnalités Commandes tactiles faciles à utiliser

Commandes tactiles faciles à utiliser Prix concurrentiel

Prix concurrentiel Technologie haute brillance pour la finition Autonomie de la batterie à améliorer

Autonomie de la batterie à améliorer Certaines fonctionnalités ne fonctionnent que sur les appareils Huawei

Certaines fonctionnalités ne fonctionnent que sur les appareils Huawei Ne sont pas adaptés à ceux qui ont un petit conduit auditif

Qualité du son - 9 Fonctionnalité - 8.5 Autonomie - 7 Design - 8 8.1 Qualité du son : Son plus clair, basses plus profondes, sonorité riche et corsé. Fonctionnalité : Appairage facile et commandes ultra-simples. Autonomie : 4 à 6 h d'écoute, peu satisfaisante. Design : Finition brillante. User Rating: Be the first one !