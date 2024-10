Vous voulez mieux contrôler votre consommation d’eau au quotidien sans sacrifier votre confort ? Utilisez le pommeau de douche connecté Hydrao Aloé ! Il vous met au défi pour optimiser votre bain.

Changer le monde depuis votre salle de bain ? Oui, c’est possible avec le Hydrao Aloé ! Ce n’est pas un pommeau ordinaire : il surveille notre consommation d’eau en temps réel à travers des LED colorées. Cela nous aide à réduire notre impact environnemental, sans sacrifier notre bien-être. Dans ce test, nous allons explorer ses fonctionnalités, ses avantages, et voir si ce pommeau tient ses promesses. Prêt à changer votre façon de consommer l’eau ? Suivez-nous !

Caractéristiques techniques

Dimensions : 220mm*120mm

: 220mm*120mm Poids : 250 grammes

: 250 grammes Positions : pluie, massage, mixte

: pluie, massage, mixte Contenu du pack : pommeau connecté, limiteur de débit, guide, joint grillagé, sac débitmètre

: pommeau connecté, limiteur de débit, guide, joint grillagé, sac débitmètre Bluetooth : low energy 4.0

: low energy 4.0 Indice de protection : IP65

: IP65 Nombre de LED : 5

: 5 Pression d’eau obligatoire : 0.8 bars au minimum

: 0.8 bars au minimum Diffuseur anticalcaire : picots souples en silicone

: picots souples en silicone Débit : 6,6 L/min

: 6,6 L/min Compatibilité : iOs, Android

: iOs, Android Garantie : 2 ans

: 2 ans Couleurs disponibles : nickel, noir mat, chrome

Dans les coulisses du test : Hydrao Aloé à l’épreuve de l’eau

Nous avons testé le Hydrao Aloé dans des conditions réelles. Chaque étape a été minutieusement suivie :

Installation express : dévissage de l’ancien pommeau, vissage du Hydrao Aloé, et vérification de l’étanchéité.

: dévissage de l’ancien pommeau, vissage du Hydrao Aloé, et vérification de l’étanchéité. Connexion à l’application : appairage rapide via Bluetooth pour suivre et personnaliser nos seuils de consommation.

: appairage rapide via Bluetooth pour suivre et personnaliser nos seuils de consommation. Expérience utilisateur : plusieurs douches avec différents types de jets (pluie, massage, mixte) et suivi des couleurs LED en temps réel.

: plusieurs douches avec différents types de jets (pluie, massage, mixte) et suivi des couleurs LED en temps réel. Évaluation des économies : comparaison du débit avant/après installation et estimation de la réduction en eau sur une semaine.

Présentation du Hydrao Aloé : un pommeau connecté et écologique

Dites adieu aux litres d’eau gaspillés ! Le Hydrao Aloé, conçu par la start-up grenobloise Smart & Blue, offre une nouvelle expérience sous la douche. Il s’agit du successeur des modèles Hydrao Origins et Hydrao First. Ce pommeau de douche connecté propose 3 jets différents, à savoir pluie, massage et mixte.

Ce modèle se décline en plusieurs finitions : nickel, noir mat et chrome, pour s’adapter à toutes les salles de bains. De plus, ses dimensions compactes de 220 mm x 120 mm et son poids léger de 250 grammes en font un choix pratique et ergonomique.

Son principal atout réside dans sa technologie LED. Les couleurs changent selon le volume d’eau consommé, motivant les utilisateurs à réduire leur usage. Ce que vous avez à faire est de couper l’eau avant que la LED rouge ne clignote. Grâce à ce système, il aide à économiser jusqu’à 130 euros par an et par personne.

Le Hydrao Aloé s’installe facilement sur un flexible standard, sans outil. Avec ce pommeau, la douche devient une expérience ludique et écoresponsable, transformant chaque goutte économisée en un pas vers un avenir plus durable.

Déballage du Hydrao Aloé : tout ce qu’on nous offre pour maîtriser chaque goutte

Tout est pensé pour nous accompagner dans une transition vers une consommation plus éco-responsable, sans difficulté et en toute simplicité. Voici le contenu de la boîte :

Le pommeau Hydrao Aloé : c’est la pièce maîtresse, bien sûr ! Cet équipement se connecte directement au flexible de douche.

: c’est la pièce maîtresse, bien sûr ! Cet équipement se connecte directement au flexible de douche. Le limiteur de débit : comme son nom l’indique, il réduit davantage la consommation d’eau, sans compromettre la pression. Il nous aide à maintenir un débit optimal, contribuant à économiser jusqu’à 130 euros par an par personne.

: comme son nom l’indique, il réduit davantage la consommation d’eau, sans compromettre la pression. Il nous aide à maintenir un débit optimal, contribuant à économiser jusqu’à 130 euros par an par personne. Le joint grillagé : cet accessoire garantit une étanchéité parfaite, évitant les fuites à la jonction entre le pommeau et le flexible. Il filtre aussi les éventuelles impuretés. Cela prolonge la durée de vie du produit.

: cet accessoire garantit une étanchéité parfaite, évitant les fuites à la jonction entre le pommeau et le flexible. Il filtre aussi les éventuelles impuretés. Cela prolonge la durée de vie du produit. Un sac débimètre : pour mesurer le débit de l’eau avant et après l’installation. Ce gadget permet d’évaluer rapidement l’efficacité du pommeau connecté.

: pour mesurer le débit de l’eau avant et après l’installation. Ce gadget permet d’évaluer rapidement l’efficacité du pommeau connecté. La notice : un guide détaillé de l’installation du pommeau connecté.

Installation et fonctionnement du Hydrao Aloé

L’Hydrao Aloé est très facile à installer. Pour ce faire, nous avons tout d’abord dévisser l’ancien pommeau, mis en place notre nouvel équipement, et hop, il est prêt à l’emploi. Et là, place au spectacle : dès que l’eau coule, les LED colorées entrent en jeu. Elles virent en vert à moins de 10 litres d’eau consommés, violet entre 10 et 20 litres, et rose lorsque nous avons dépassé les 30 litres. Si on atteint les 50 litres, les LED clignotent en rouge marquant clairement qu’il est temps de couper l’eau​.

Expérience utilisateur avec le Hydrao Aloé : fun, écologique et efficace

Ce feedback instantané est un vrai plus : il nous pousse à être plus conscients de notre consommation sans effort. Chaque douche devient un défi amusant, surtout en famille, où l’objectif est de ne jamais finir dans le rouge ! Toutefois, nous avons noté un point faible : il est impossible de créer des profils utilisateurs. De ce fait, difficile de savoir qui est le plus gros consommateur dans le foyer. C’est une fonction que nous aurions aimé retrouver​ en tout cas.

Application de Hydrao Aloé : statistiques et économies au rendez-vous

Depuis l’application, nous pouvons suivre en temps réel le volume d’eau consommé et accéder aux statistiques détaillées. Ces données incluent les 10, 20, 100 et même 1 000 dernières douches, affichées sous forme de graphiques clairs. Un vrai plus pour visualiser nos habitudes et mesurer les économies réalisées à chaque étape.

L’application ne se contente pas de mesurer les litres utilisés. Elle tient aussi compte du prix de l’eau et du chauffage, ajustable dans les paramètres de facture. Nous avons configuré ces critères pour obtenir une estimation réaliste des économies générées à long terme. Ces statistiques offrent une vue d’ensemble sur les dépenses, ce qui permet de savoir exactement combien chaque douche coûte et d’évaluer quand l’investissement dans le pommeau devient rentable.

Si vous aimez surveiller vos progrès depuis un ordinateur, l’application vous permet aussi d’accéder aux statistiques via my.hydrao.com. C’est un vrai bonus pour ceux qui préfèrent gérer leurs données sur grand écran.

Verdict

Le Hydrao Aloé réussit le pari de rendre la douche écolo et amusante. Grâce à ses LED, il offre un feedback immédiat qui motive à réduire la consommation. L’application mobile enrichit l’expérience avec des statistiques détaillées et un suivi des économies. Petit bémol : l’absence de profils utilisateurs limite l’individualisation du suivi. Quoi qu’il en soit, c’est un excellent choix pour les foyers soucieux de leur impact.

Points forts

Feedback visuel immédiat

Installation ultra-simple

Points faibles

Absence de profils utilisateurs

Connexion parfois capricieuse

