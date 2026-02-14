Tell Me Lies saison 3 : Diana et Pippa ont-elles rompu ? On décrypte la fin de l’épisode 7

La tension était à son comble, le verre a débordé. L’épisode 7 de la saison 3 de Tell Me Lies sur Disney+ a scellé le sort du couple que tout le monde chérissait : Diana et Pippa. Mais a-t-on vraiment assisté à une rupture, ou à un simple claquement de façade ?

Entre les regards fuyants, les confidences volées et la pression d’un secret trop lourd, leur relation semble fragile depuis des mois. La dispute finale, aussi dévastatrice qu’un ouragan, pourrait bien être le point de non-retour. On décrypte les silences, les mots qui tuent, et on se demande si l’amour peut survivre à autant de mensonges.

Tell Me Lies saison 3 épisode 7 : le chaos s’invite à l’exposition

Attention, âmes sensibles s’abstenir. L’épisode 7 de la saison 3 de Tell Me Lies vient de fracasser nos certitudes et nos cœurs en mille morceaux. Entre manipulations toxiques, révélations dévastatrices et alliances brisées, ce chapitre nous rappelle pourquoi cette série est devenue la référence du guilty pleasure insoutenable. Alors que Bree préparait sa grande exposition d’art, ses proches sembaient bien décidés à transformer cet événement en champ de bataille émotionnel. Spoilers, évidemment.

Pippa et Diana : la fin d’une (non-)histoire ?

Après des semaines de tensions, la relation entre Pippa et Diana vole en éclats. Tout commence par une simple découverte : Diana envisage sérieusement d’étudier le droit à Stanford. Pour Pippa, cette perspective est insupportable. Elle voit déjà la distance s’installer et raviver ses vieilles insécurités. Mais Diana, elle, n’a plus la force de gérer les attentes de sa compagne.

Entre le traumatisme laissé par Stephen (qui a envoyé des photos compromettantes à ses parents), la rupture avec ses rêves académiques et la pression familiale, elle croule sous les responsabilités. Pour elle, leur relation devait rester simple, sans complications ni étiquettes.

Alors quand Pippa commence à exiger plus, Diana préfère tout arrêter. Pippa encaisse un deuxième rejet en quelques heures. Dévastée, elle appelle Wrigley, sa bouée de sauvetage habituelle. Mais Wrigley est à l’exposition de Bree, et il commence à en avoir assez de jouer les épaules sur lesquelles pleurer.

Evan a-t-il volontairement fait boire la mère de Bree ?

La réponse est oui, et c’est absolument glaçant. Evan sent que Bree lui échappe. Alors il va chercher conseil auprès d’Oliver, le prof qui a traumatisé sa copine. La perle de sagesse d’Oliver ? Bree a besoin de stabilité. Si Evan prouve qu’il est indispensable, elle restera. Le lendemain, Evan propose d’aller chercher Mary, la mère de Bree, à la gare.

Geste attentionné en apparence. Dans la voiture, il l’incite à boire, sachant pertinemment qu’elle lutte contre l’alcoolisme. Mary, déjà vulnérable, craque. Elle arrive ivre à l’exposition. Bree, qui espérait une réconciliation, est anéantie. Evan, lui, a atteint son objectif : isoler Bree en lui montrant que sa mère est incapable, que lui seul est fiable. Ce n’est pas de l’amour, c’est de l’obsession pure.

Lucy et Stephen : le jeu du chat et de la souris continue

Lucy n’en peut plus. La menace de la cassette de confession plane sur sa tête, et elle décide de prendre les devants. Son plan ? Faire croire à Stephen qu’elle veut se remettre avec lui, quitte à perdre Bree. Stephen, friand de sacrifices et d’humiliations, mord à l’hameçon. Il accepte de rendre la cassette, à condition que Lucy avoue elle-même à Bree sa nuit avec Evan.

Mais lors de l’exposition, Stephen surprend Lucy dire du bien de Bree. Il comprend soudain que tout n’était qu’un jeu pour récupérer la preuve. Furieux, il balance une bombe : même s’il rendait la cassette, il pourrait en avoir gardé des copies. Lucy craque. Cette fois, ce n’est plus du bluff, c’est de l’hystérie pure. Et pour la première fois, Stephen semble réaliser l’étendue des dégâts.

Il lui rend la clé USB. En partant, il lance : « Je n’ai pas fait de copies. » Le lendemain, Lucy apprend qu’elle est acceptée dans un programme d’études à l’étranger. Enfin une éclaircie. Mais on connaît Stephen. A-t-il vraiment dit la vérité ?

Bree a-t-elle découvert la vérité sur Evan et Lucy ?

Le matin après l’exposition, catastrophe. Pippa, sortant de la chambre de Wrigley, annonce à Bree qu’elle a couché avec lui la veille. Bree, qui pensait que Wrigley avait rompu avec Pippa comme promis, encaisse le choc. Elle court aux toilettes, les larmes aux yeux. C’est à ce moment qu’un texto d’Evan apparaît.

Dans sa détresse, Bree se tourne vers lui. Elle débarque chez lui, demande à se poser un moment. Pendant qu’il est sous la douche, elle scrolle sur les réseaux. Une photo de la fameuse soirée où Evan a trompé Bree refait surface. Elle zoome : Evan parle à Lucy. Lui qui avait toujours nié la connaître à cette fête. Les pièces du puzzle s’assemblent. Bree sait. Mais étrangement, elle ne dit rien.

Pourquoi ? Parce que cette trahison lui a servi de permis implicite pour sa liaison avec Wrigley. Elle s’est autorisée à le tromper sans culpabilité. Mais le mariage ? Pourquoi rester avec Evan ? La réponse se trouve peut-être dans la stabilité financière, le confort, la peur de l’inconnu. On espère que la suite nous éclairera.

Que retenir de cet épisode ?

Diana et Pippa : C’est la rupture. Diana ne peut plus gérer les attentes de leur couple.

: C’est la rupture. Diana ne peut plus gérer les attentes de leur couple. Wrigley : pris entre Bree et Pippa, finit par céder à l’ancienne.

: pris entre Bree et Pippa, finit par céder à l’ancienne. Evan : manipule Mary pour isoler Bree. Un contrôleur obsessionnel.

: manipule Mary pour isoler Bree. Un contrôleur obsessionnel. Lucy : récupère la cassette, mais à quel prix mental ?

: récupère la cassette, mais à quel prix mental ? Bree : découvre la vérité sur Evan et Lucy, mais choisit le silence.

La fin de l’épisode 7 : un espoir fragile

Lucy, libérée du poids de la cassette, semble renaître. L’acceptation dans ce programme à l’étranger est une bouffée d’air. Mais en croisant la nouvelle cible de Stephen, elle la prévient : « Éloigne-toi de lui, c’est un monstre. » La fille la regarde, perplexe : « Tu me l’as déjà dit hier. » Lucy répète sans s’en rendre compte. Le traumatisme a laissé des séquelles. Elle a besoin d’aide. La saison n’est pas finie, et on craint déjà le pire. Avec Tell Me Lies saison 3 sur Disney Plus, le pire est toujours à venir.

