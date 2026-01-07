Crée ta montre unique avec AI-DADA de Swatch

Un outil de design inédit permet à chacun de créer une montre unique, sans compétence technique, grâce à l’intelligence artistique AI-DADA développée par Swatch.

AI-DADA, la dernière innovation de Swatch, révolutionne la création de montres en ligne. Grâce à cette intelligence artistique, concevoir un modèle original devient un jeu d’enfant. Plus besoin de compétences techniques : l’imagination suffit. En quelques clics, une pièce unique prend vie.

Une révolution créative portée par l’IA

Swatch bouscule à nouveau les codes du design avec AI-DADA, une plateforme intuitive assistée par une intelligence artificielle créative. Cette nouveauté permet à tout un chacun de concevoir une montre unique en son genre, à partir d’une simple idée. Pas besoin d’être designer ni de maîtriser des outils complexes ! Il suffit d’exprimer une intention, une vision, et AI-DADA se charge du reste. En moins de deux minutes, un modèle unique voit le jour. Il combine l’imaginaire du créateur et l’héritage visuel de la marque.

« C’est une façon nouvelle de s’exprimer », explique Swatch. « Grâce à AI-DADA, on donne littéralement vie à son imagination. » L’outil s’appuie sur plus de 40 ans de créations maison, qui englobent le design, l’art, le street art, les événements et les innovations emblématiques.

Une expérience fluide et ludique

AI-DADA a été pensé pour être aussi simple qu’inspirant. Après s’être connecté à son compte Swatch, l’utilisateur décrit son idée. La montre prend ensuite forme, à l’image de cette inspiration initiale. Elle respecte également l’ADN joyeux et expérimental de Swatch. Chaque montre créée peut être ajustée : choix des index, du mécanisme ou des couleurs, jusqu’au moindre détail. Résultat : un modèle NEW GENT 100 % original, gravé d’un discret « 1/1 » à l’arrière du boîtier, pour souligner son caractère unique.

Chaque utilisateur bénéficie de trois essais par jour, une façon d’encourager l’expérimentation sans crainte de se tromper. À noter : un design non sauvegardé disparaît à jamais, ce qui ajoute une touche de rareté au processus.

Swatch, entre héritage et audace

AI-DADA incarne la fusion entre deux mondes : celui de la technologie et celui de l’art. Même le nom est porteur de sens. « AI » pour intelligence artistique, et « DADA », en hommage au mouvement Dada né à Zurich en 1916, connu pour son anticonformisme et son goût pour l’expérimentation. Ce clin d’œil à l’avant-garde européenne s’inscrit pleinement dans la tradition Swatch : rendre l’art accessible, encourager la création personnelle, et repousser les limites du possible.

Déjà disponible en Suisse depuis le 21 novembre 2025 sur swatch.com, l’outil arrivera en France début 2026. La livraison est assurée en 2 à 5 jours. Avec AI-DADA, Swatch ne se contente pas de proposer des montres : elle invite chacun à devenir co-créateur de sa propre œuvre horlogère.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

