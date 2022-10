Suivez VLTIMA VERBA, la nouvelle chaîne Twitch axée sur le jeu de rôle

Créée et animée par Olivier Larue, VLTIMA VERBA est une chaîne Twitch vise à présenter la pratique du jeu de rôle à travers un élément fondamental : la parole. Découvrez-la.

L’éloquence au service du jeu

VLTIMA VERBA s’adresse à un public qui connaît bien la pratique. Mais la chaîne a également l’ambition d’élargir son audience. Ainsi, elle va faire découvrir le jeu de rôle à ceux qui en ont à peine entendu parler. En effet, son concept consiste à faire le lien entre l’éloquence et le jeu de rôle, à populariser le jeu et à promouvoir ses enjeux pédagogiques.

Pour assurer une large diffusion, cette chaîne va convier régulièrement des invités prestigieux autour d’une table de jeu de rôle. En outre, elle prévoit également d’autres contenus tels que des jeux vidéo narratifs, des interviews, de la littérature.

VLTIMA VERBA propose deux programmes notamment le PRIME et la PASSERELLE

Le Prime se déroule deux vendredis par mois. À cette occasion, une personnalité ou un influenceur sera invité à jouer à un jeu de rôle de son choix. Pour le vendredi 14 octobre à 21 heures, Pressea sera la première à se prêter à l’exercice et ce sur Tales from the Loop. Avant de mettre l’accent sur la parole et le roleplay, l’invité va se présenter et évoquer ses projets.

La PASSERELLE a lieu tous les mardis soirs et garde un principe similaire. Toutefois, elle a pour but de faire connaître les acteurs de la communauté du jeu de rôle et les streamers à un public plus restreint. Dans cette émission, Olivier Larue prend la place du joueur, dans une ambiance plus détendue.