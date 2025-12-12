Entretien pro : STIGA passe à l’électrique

Avec plus de 90 ans d’innovation, STIGA entre dans le segment professionnel avec des solutions à batterie résolument tournées vers l’avenir. La marque lance une gamme pro électrique haute performance, avec la batterie ePower Pro au cœur du dispositif.

STIGA fait une incursion remarquée dans l’univers des machines professionnelles pour l’entretien des espaces verts. Avec cette nouvelle génération de produits à batterie lors de Paysalia 2025, l’entreprise affirme ses ambitions. À travers son écosystème modulaire et connecté, elle répond aux attentes d’un secteur en quête de performance et de durabilité. L’ePower Pro, l’APX Pro et l’ePark Pro forment une trilogie technologique cohérente et prometteuse.

Un virage stratégique au cœur de l’innovation verte

STIGA, leader européen de l’entretien des espaces verts, fait une entrée remarquée dans le segment professionnel. Ce virage stratégique, annoncé lors du salon Paysalia 2025 à Lyon, marque une nouvelle étape pour l’entreprise italienne. Elle dévoile une gamme de machines électriques à haute performance destinée aux professionnels du paysage, portée par une batterie innovante et un design pensé pour la durabilité. “Entrer dans le segment Professionnel est une étape stratégique”, confirme Patrick Delahodde, Directeur Général de STIGA France. Cela témoigne de la volonté de l’entreprise d’apporter des solutions concrètes aux défis actuels du secteur.

Des machines conçues pour endurer… et performer

Au cœur de cette nouvelle offre, la batterie ePower Pro constitue l’élément clé. Modulaire, portable et compatible avec l’ensemble de la gamme, elle offre une autonomie étendue et une puissance pensée pour un usage intensif. Son design permet un fonctionnement continu. L’APX Pro, fleuron de la gamme, incarne cette approche : un robot tondeuse autonome piloté par IA, capable de couvrir 27 000 m² avec une seule charge.

Équipé de capteurs GPS-RTK, LIDAR et d’une caméra intelligente Vista, il promet une tonte ultraprécise même en présence d’obstacles, de pentes ou d’animaux. L’ePark Pro, version électrifiée du célèbre Park Pro, combine silence, zéro émission et efficacité. Il conserve toutefois la maniabilité et la coupe irréprochable qui ont fait sa réputation.

Électrification et automatisation au service du quotidien

Derrière ces innovations, une ambition forte : transformer les pratiques d’entretien professionnel. L’électrification permet de réduire les émissions et les nuisances sonores. Mieux encore, il permet de minimiser l’empreinte carbone des opérations de tonte. L’automatisation, quant à elle, libère les opérateurs des tâches répétitives et leur permet de se concentrer sur des missions plus qualifiées.

Avec son application mobile STIGA.GO, la marque pousse l’intégration numérique encore plus loin avec des fonctionnalités comme la maintenance prédictive ou la gestion de flotte. Avec cette nouvelle offre, STIGA ne se contente pas d’élargir sa gamme : elle redéfinit les standards de son secteur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

