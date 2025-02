Stargate : un projet ambitieux sur l’IA ou une guillotine en perspective pour l’humanité ?

Deux jours après son investiture en tant que nouveau président des États-Unis, Donald Trump a aidé à annoncer un projet privé d’intelligence artificielle qu’il a qualifié de « plus grand projet d’infrastructure en IA de l’histoire » : le projet Stargate.

Il s’agit d’un partenariat entre quatre entreprises notables : OpenAI, SoftBank, Oracle et MGX. Son objectif est de construire des sites à travers les États-Unis pour développer, alimenter, déployer et maintenir la technologie IA. Voici un petit dossier sur le sujet.

Stargate, un projet qui se concentrera sur l’économie et la sécurité américaine

Selon une déclaration d’OpenAI, le projet Stargate initié et appuyé par le gouvernement américain « garantira le leadership américain en IA, créera des centaines de milliers d’emplois américains et générera d’énormes bénéfices économiques pour le monde entier », indique la déclaration.

L’annonce n’a certes pas détaillé les applications ou projets spécifiques qui auront attrait spécifiquement au domaine de la technologie. Mais ce qui est sûr, c’est que ce projet d’envergure promet d’exceptionnel s’il est mené à bien et à terme.

Qu’est-ce que Stargate ?

Le projet Stargate, ou tout simplement « Stargate » en abrégé, est une coopération entre plusieurs entreprises privées se trouvant sur le sol américain. Ensemble, ils ont pour objectif de développer et de construire des technologies d’intelligence artificielle aux États-Unis.

Cela passera par le fait de construire des centres de données à l’échelle nationale et de financer la recherche et le développement de nouvelles applications centrées sur l’évolution de l’IA. Déjà brièvement annoncé en 2022, les ébauches de ce projet ne prennent forment que maintenant que Trump est président. Après tout, c’est son administration qui en assumera également la responsabilité.

En effet, le lancement de ce dessein ambitieux a été officiellement annoncé le 21 janvier 2025. Ce fut lors d’une conférence de presse avec le président Donald Trump.

Qui sont réellement les acteurs derrière le projet ?

Officiellement, il est prévu que quatre entreprises soient les fondatrices du projet Stargate :

OpenAI : l’entreprise américaine dirigée par Sam Altman qui a lancé ChatGPT, l’une des premières IA avancée au monde

: l’entreprise américaine dirigée par Sam Altman qui a lancé ChatGPT, l’une des premières IA avancée au monde SoftBank : une société d’investissement basée au Japon et dirigée par Masayoshi Son

: une société d’investissement basée au Japon et dirigée par Masayoshi Son Oracle : une entreprise de technologie informatique basée aux États-Unis et présidé par Larry Ellison

: une entreprise de technologie informatique basée aux États-Unis et présidé par Larry Ellison MGX : une société d’investissement basée aux Émirats Arabes Unis

Tous ces principaux dirigeants étaient présents à la conférence de presse où Trump a annoncé le projet Stargate. Et dans l’histoire, il est prévu que Son sera le représentant de celui-ci. En effet, SoftBank prendra la tête du financement.

Mais d’un autre côté OpenAI sera le responsable opérationnel, ce qui leur confère un rôle très important. Par la suite les sociétés telles que Arm, Microsoft et NVIDIA contribueront également à l’essor de l’IA en fournissant le matériel dédié à son développement.

Combien cela coûtera de mettre le projet Stargate en œuvre ?

Selon les estimations des experts, le projet Stargate devrait coûter 500 milliards de dollars. C’est une somme colossale. Et ce qui est étonnant, c’est le fait qu’aucun financement ne proviendra du gouvernement fédéral. C’est ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse avec Trump.

Tout proviendra soi-disant d’investissements du secteur privé. Le financement initial du projet est de 100 milliards de dollars.

Cependant, Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX et X, un conseiller proche de Trump et responsable du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE), a remis en question ce chiffre. « Ils n’ont pas réellement l’argent », a déclaré Musk sur les réseaux sociaux. « SoftBank a bien moins de 10 milliards de dollars sécurisés. J’ai cette information de bonne source. »

Et pour répondre à cela, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a immédiatement contesté l’affirmation de Musk. « Voulez-vous venir visiter le premier site déjà en cours ? C’est formidable pour le pays. » a-t-il déclaré. Garantissant ainsi que le projet Stargate serait un accomplissement américain historique.

L’implication du gouvernement fédéral

Du côté de l’administration Trump il a été déclaré qu’ils interviendraient que lorsque cela serait nécessaire pour accélérer le processus. C’est afin que Stargate puisse continuer à construire et à faire avancer son projet.

Au bout du compte, le gouvernement des États-Unis servira de bouclier contre les opposants au développement de l’IA américaine. C’est l’analyse qu’on peut tirer des paroles de Donald Trump quand il a dit : « ce que nous voulons faire, c’est le garder dans ce pays ».

L’application du slogan « make America great again » implique que l’administration Trump désire se distinguer en étant les meilleurs dans le domaine de l’IA. C’est pourquoi, le président aidera « par le biais de déclarations d’urgence ».

La réglementation et la supervision de l’intelligence artificielle

Par contre, en matière de contrôle et de gestion de l’IA, l’administration Trump a révoqué un décret exécutif émis par le président Joe Biden. Celui-ci appelait à la réglementation et à la supervision de l’intelligence artificielle.

Si auparavant, les entreprises américaines devaient tenir compte de certains obstacles pour que les entreprises américaines développent l’IA, l’ordre de Trump révoque certaines politiques et directives existantes en matière d’IA.

Il est dit que la plupart d’entre elles agissaient comme des barrières à l’innovation américaine en IA. Par conséquent, les États-Unis peuvent maintenant agir plus librement « afin de conserver un leadership mondial en intelligence artificielle », indique l’ordre.

Le premier site de Stargate, en construction

C’est à Abilene au Texas, à environ 200 miles de Dallas que le premier édifice censé accueillir les réalisations du projet Stargate a été construit. On parle de près de 875 acres. C’est à peu près la taille de Central Park à New York.

Les dirigeants de Stargate ont déclaré que d’autres sites étaient prévus dans d’autres endroits du pays. Mais rien n’a été finalisé. Selon Ellison, l’objectif est de construire initialement 10 centres de données, avec des plans pour étendre à 20 emplacements d’environ un demi-million de pieds carrés chacun.

Quels sont les avantages potentiels pour les américains et le monde ?

Stargate est donc un projet d’ampleur, voilà pourquoi de nombreux experts se demandent si cela aura une retombée nationale ou internationale.

Trump a déclaré que cela permettrait de créer environ 100 000 emplois. Mais est-ce que les étrangers peuvent postuler ou non ? C’est à voir.

Sinon, l’un des dirigeants du projet affirme également que la technologie développée fournira un développement économique généralisé et « élèvera l’humanité ». « Nous avons tous hâte de continuer à construire et à développer l’IA, et en particulier l’AGI, pour le bénéfice de toute l’humanité », a déclaré OpenAI.

Qu’en sera-t-il des préoccupations en matière de sécurité de l’IA ?

Néanmoins, de nombreux internautes et utilisateurs de l’IA sont préoccupés par l’imprévisibilité qui accompagne une technologie aussi puissante. C’est ce qu’a déclaré Roman Yampolskiy, professeur associé à l’Université de Louisville. Il a écrit des centaines d’articles et de nombreux livres sur l’IA.

En effet, actuellement il est déjà compliqué de protéger correctement les niveaux actuels de technologie IA. Donc, l’idée d’accélérer le processus pour pousser la technologie encore plus loin est alarmante, a-t-il dit.

« Nous ne savons pas comment contrôler l’IA avancée. Donc, quiconque essaie d’accélérer le développement de cette technologie rend encore plus difficile pour nous de suivre », a déclaré Yampolskiy. « Ce n’est pas une bonne nouvelle pour la sécurité » nationale ou internationale des données.

Les zones de préoccupation spécifiques

L’IA peut par exemple présenter un danger en termes de biologie synthétique et dans le domaine de la nanotechnologie. Yampolskiy a aussi réitéré que nous ne pouvons probablement pas prédire les plus grandes menaces de l’IA pour le moment.

En effet, il est impossible de prédire ce qu’un système plus intelligent que l’homme ferait. En ne le contrôlant pas, on ne spécifie pas les conditions environnementales qui seraient bénéfiques pour l’humanité, a déclaré Yampolskiy. « Donc, par défaut, vous n’allez pas nécessairement obtenir quelque chose que vous aimez. Et cela pourrait être assez désagréable, assez dangereux. »

L’implication potentielle du gouvernement fédéral dans Stargate ne calme pas les inquiétudes

Sous Biden, « nous avions certaines réglementations qui ne signifiaient pas grand-chose, mais au moins nous avons essayé. » formula le professeur. Mais avec l’administration Trump aux commandes, le peu de garde-fous posés ont été retirés. Pour illustrer cela, Google permet maintenant à l’IA de contrôler les armes.

« À court terme, évidemment, il est bon d’avoir des systèmes d’IA puissants pour avoir un avantage militaire », a déclaré Yampolskiy. « Mais à long terme, ou dès que nous créons une super-intelligence, cela n’a pas vraiment d’importance qui l’a créée si nous ne la contrôlons pas. Le résultat sera le même. » Ce scénario semble entièrement anxiogène. Mais « à moins que nous ne cessions de créer des IA plus puissantes, cela ne finira pas bien », a-t-il dit.

