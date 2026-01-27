SKI Fit 360 : simulateur de ski connecté pour tous

SKI Fit 360 réinvente le ski indoor pour une pratique accessible toute l’année. Son simulateur séduit sportifs, familles et collectivités partout dans le monde.

Loin d’être un simple gadget d’entraînement, le simulateur SKI Fit 360 attire des milliers d’utilisateurs chaque année. Grâce à la combinaison de la mobilité, de l’inclusivité et de l’innovation, l’entreprise étend son réseau mondial. Son nouveau logiciel Fitness renforce son rôle dans la préparation physique. À l’horizon 2030, elle compte bien faire skier toute la France.

Une présence mondiale qui s’affirme

Depuis plus d’une décennie, SKI Fit 360 installe ses pistes indoor dans des lieux aussi variés que Singapour, Montréal ou Barcelone. Désormais présente en Italie, l’entreprise se prépare à une visibilité renforcée avec sa participation aux Jeux Olympiques d’hiver 2026.

« Nous sommes présents sur des marchés de Noël, en entreprise ou lors de compétitions sportives. C’est cette diversité d’usages qui fait la force de notre concept », explique François Barraud, dirigeant de SKI Fit 360. En 2025, plus de 2 600 visiteurs aux Championnats du monde de ski de Saalbach ont testé leur slalom indoor, tandis que le modèle junior a attiré plus de 5 000 enfants pendant les fêtes de fin d’année à Barcelone.

Du loisir à la préparation physique

SKI Fit 360 ne se contente pas d’animer des événements. L’entreprise investit aussi les domaines de la santé, du sport et de la remise en forme. Ses simulateurs sont utilisés dans les clubs de fitness, les magasins de sport ou encore les centres de rééducation pour améliorer la mobilité articulaire. En station, ils permettent même de skier l’été.

Avec le lancement d’un nouveau logiciel de ski fitness, la marque renforce son positionnement. Ce programme innovant est accessible aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers via une version connectée à la télévision. Il intègre des parcours variés, un stade de slalom chronométré, des cours de ski fitness, et bientôt des formats ludiques comme le ski de bosses ou les compétitions interconnectées.

Une ambition inclusive pour 2030

Alors que la France accueillera les Jeux d’hiver 2030, SKI Fit 360 ambitionne de démocratiser la pratique du ski via son initiative «Ski pour TOUS ». Ces journées sportives visent à faire découvrir le slalom, le ski fitness et les compétitions parallèles, dans une démarche inclusive à destination des collectivités et des entreprises.

« Notre ambition est claire : permettre à chacun de skier toute l’année pour mieux profiter de la saison en station ou progresser en club », souligne François Barraud. SKI Fit 360 s’impose ainsi comme un outil de performance autant que de plaisir, à la croisée du sport, de la technologie et de l’inclusion.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

